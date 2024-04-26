Советник муфтия Дагестана обратилась к тем, кто причастен к пропаже студентки из Ростова. 22 апреля ей исполнилось 22 года

Анна Цомартова пропала на территории санатория ФСБ в Каспийске более двух месяцев назад Источник: change.org











Главное управление СК России потребовало доклад из-за обращения Дианы Цомартовой — матери пропавшей в Дагестане ростовской спортсменки Анны Цомартовой. Следователи в Каспийске объяснили, чем занимались два месяца, а советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова в официальном заявлении пообещала анонимность за информацию об Анне. Наши коллеги из 161.RU рассказывают о новых подробностях дела.



Анна Цомартова — студентка Ростовского юридического института МВД, уроженка Северной Осетии. Она приехала 10 февраля в Каспийск на первенство ЮФО и СКФО по тайскому боксу, которым занимается 13 лет. После соревнований Цомартова вышла из Дворца спорта Али Алиева и пошла гулять по набережной, после чего бесследно исчезла. В воде тела девушки не нашли. Родные уверены, что Анну похитили. Цомартовы попросили московских следователей забрать дело в столицу и надеются на объективное расследование. За два месяца в Дагестане силовики не нашли ни одной зацепки, куда могла исчезнуть спортсменка. За возвращение дочери родители объявили вознаграждение в размере 5 миллионов рублей.



Москва услышала?

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления СК РФ по Дагестану Александру Супруну представить доклад о ходе предварительного следствия по делу о пропаже Цомартовой и о том, какие обстоятельства ее пропажи уже установили.



Родные спортсменки неоднократно писали официальные обращения и просили столичное СУ СК забрать дело Анны в Москву. По их словам, расследование ведут следственные органы Дагестана, но более чем за два месяца не нашлось никакой информации, где может быть их дочь. Обращение Дианы Цомартовой публиковалось на видеохостинге во время общения с председателем СК России Александром Бастрыкиным.



— Заявителем сообщается, что следственными органами не установлено значимой информации о местонахождении пропавшей, — говорится в видеообращении.



Диана Цомартова получила ответ информационного центра следкома России, где заверяют — доклад представят в Центральный аппарат СКР в ближайшее время.



Мать Анны просит не только передать сами бумаги Москве, а отправить в Дагестан комиссию, проверить все помещения санатория ФСБ, на территории которого пропала девушка, и установить всех, кто там работал или отдыхал в день пропажи Анны.

Табличка о запрете прохода появилась на следующий день после пропажи Анны Источник: t.me / anntsomartova











Ее семья записалась на личный прием к Бастрыкину, но там целая очередь. Мать девушки умоляет ускорить эту встречу, чтобы дело срочно забрали столичные следователи, так как жизнь ее дочери может быть в опасности.



За два месяца водолазы обследовали прибрежную зону Каспийского моря, а спасатели прочесали берег, версия о суициде сошла на нет. В последний раз Анну запечатлела камера видеонаблюдения на территории санатория ФСБ, но после этого записи с камер исчезли. По информации сотрудников санатория, одна из камер дала сбой.



Что говорят следователи Дагестана?

Дагестан сразу среагировал на Бастрыкина. По словам следователя следственного управления по Республике Дагестан Казимагомедова, уже провели ряд следственных действий, «направленных на установление обстоятельств совершенного преступления». Он говорит, что органы общаются с семьей Анны на постоянной основе и стараются найти девушку. Общение проходило в комментариях под постом СК в соцсетях.



После двух месяцев молчания дагестанские следователи дали небольшой отчет о проделанной работе: при поисках проверили территорию в 200 километров. «При этом силовики не уточняют, входит ли туда территория ведомственного санатория».



— Всего по уголовному делу следователями допрошено 180 человек, проведено 46 осмотров предметов и документов, в том числе записей с 34 видеокамер, проведено 15 осмотров участков местности, площадь которых составляет более 200 километров, назначено девять судебных экспертиз, в том числе по изъятым видеозаписям с камер наблюдения, — говорится в сообщении пресс-службы дагестанского СУ СК.

Многие просят СК обратить внимание, что девочка — курсант вуза МВД, а ее отец сотрудник органов, и помочь семье найти ребенка Источник: t.me / anntsomartova











В ведомстве также сообщили, что еженедельно осматриваются побережье Каспийского моря и прилегающие территории. В комментариях к сообщению управления СК тысячи подписчиков телеграм-канала, созданного для поисков девушки, люди просят изъять жесткий диск с видеокамер санатория и потребовать у руководства санатория ответ, почему стерта запись на одной из камер, где в последний раз видно Аню на берегу. На все вопросы следком Республики пока отвечает однотипно.



— В 21 веке ребенок пропал под десятками камер. Мы, неравнодушные граждане России, хотим верить в наши права и очень ждем результатов объективного расследования по делу об исчезновении Анны Цомартовой, — так к Следственному комитету Москвы обратились россияне, которые с момента пропажи девушки поддерживают ее семью, организовывают флешмобы и пишут тысячи обращений от СК Москвы до президента.



«Гарантирую анонимность»

О пропаже Анны Цомартовой знают уже и за пределами России. 161.RU писал, как люди из разных стран пытались помочь в поисках девушки. Об Ане пишут блогеры, журналисты, спортсмены, а режиссер и журналист Елена Погребижская сняла документальный фильм «Исчезнувшая. Где ты, Аня Цомартова?». Консультантом в ее деле согласился стать Амурхан Яндиев — известный следователь, расследовавший преступления Андрея Чикатило, Владимира Муханкина и других. Видеообращение с просьбой передать дело в столицу записали военнослужащие из зоны спецоперации.



Мольбы Дианы услышала и советник муфтия Республики Дагестан по связям с органами власти, общественностью и СМИ Айна Гамзатова, которая также известна как писатель и журналист. В своем телеграм-канале она пообещала анонимность за информацию о местонахождении Ани и оставила свою личную электронную почту — patiislam@gmail.com.

Гамзатова предположила, что девушку могли похитить для замужества Источник: t.me / alinarasieva











— Может, кто знает и боится сказать, где находится девушка. Тема очень резонансная. Я гарантирую анонимность. Пожалейте родителей. На них невозможно смотреть без слез и сострадания, — написала Гамзатова. — Я смотрела интервью с родителями. Мама Ани надеется, что девушка похищена с целью пожениться. Аня на самом деле очень красивая девушка. Всё может быть. А вдруг такое чудо возможно… Пути Господни неисповедимы.



«Ты вернешься»

22 апреля Анне Цомартовой исполнилось 22 года. За день до этого ее мама обратилась ко всем верующим и попросила заказать молебен в одно и то же время, в каком уголке мира не находились бы люди. На ее просьбу откликнулись тысячи людей. Мама Ани как глубоко верующий человек уверена, что молитва поможет дочери живой вернуться в семью.



В день рождения дочери Диана показала торт, который семья заказала в честь Ани.

В день рождения дочери матери подарил цветы друг Ани, который всё это время ищет девушку вместе с ее родителями Источник: t.me / anntsomartova











— Дорогая доченька! Поздравляю с днем рождения! Мы верим, что у тебя всё будет хорошо. Ты обязательно к нам вернешься, — так подписала фото Диана.