«Исторический момент»: скульптуру мишки установили в фонтане Первомайского сквера

Фонтан со скульптурой медвежонка появился в центре города в 1960-х годах Источник: Анна Терешкова











В Новосибирске 26 апреля в Первомайском сквере установили центральную фигуру фонтана «Мишка». Кадрами в личном телеграм-канале поделилась вице-мэр Анна Терешкова.



— Исторический момент! Мишка вернулся в фонтан, — написала чиновница.

Источник: Анна Терешкова

Скульптуру фонтана демонтировали летом прошлого года в рамках реконструкции Первомайского сквера. Позже мэрия объявила аукцион на поиск подрядчика для ремонта фонтана. На ремонт выделили 8,9 миллиона рублей.



Из документации следует, что подрядчик должен заменить все чаши, системы водоснабжения и подсветку фонтана. Также необходимо отделать стены фонтана гранитом и смонтировать скульптуру «Мишка» на место. 15 апреля Анна Терешкова сообщила о завершении работ по реконструкции фонтана «Мишка» он будет сдан в эксплуатацию уже в конце апреля.



Фонтан со скульптурой медвежонка в центре чаши появился в Первомайском сквере Новосибирска в 1960-е годы. Его неоднократно капитально ремонтировали за историю существования.

