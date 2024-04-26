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Город «Исторический момент»: скульптуру мишки установили в фонтане Первомайского сквера

«Исторический момент»: скульптуру мишки установили в фонтане Первомайского сквера

Фонтан был закрыт на ремонт летом 2023 года

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Фонтан со скульптурой медвежонка появился в центре города в 1960-х годах

В Новосибирске 26 апреля в Первомайском сквере установили центральную фигуру фонтана «Мишка». Кадрами в личном телеграм-канале поделилась вице-мэр Анна Терешкова.

— Исторический момент! Мишка вернулся в фонтан, — написала чиновница.

Скульптуру фонтана демонтировали летом прошлого года в рамках реконструкции Первомайского сквера. Позже мэрия объявила аукцион на поиск подрядчика для ремонта фонтана. На ремонт выделили 8,9 миллиона рублей.

Из документации следует, что подрядчик должен заменить все чаши, системы водоснабжения и подсветку фонтана. Также необходимо отделать стены фонтана гранитом и смонтировать скульптуру «Мишка» на место. 15 апреля Анна Терешкова сообщила о завершении работ по реконструкции фонтана «Мишка» он будет сдан в эксплуатацию уже в конце апреля.

Фонтан со скульптурой медвежонка в центре чаши появился в Первомайском сквере Новосибирска в 1960-е годы. Его неоднократно капитально ремонтировали за историю существования.

В середине апреля в Новосибирске возобновили работы по благоустройству Первомайского сквера. Подрядчику необходимо завершить укладку плитки, установить парковую мебель и устранить выявленные недостатки на сформированных дорожках.

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Фонтан Мишка Первомайский сквер Новосибирск
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