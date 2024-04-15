Подрядчик выйдет завтра: названа дата запуска фонтана «Мишка» в Первомайском сквере

В Новосибирске возобновляются работы по благоустройству Первомайского сквера. Информация об этом опубликована в Telegram-канале вице-мэра города Анны Терешковой.

Чиновница сообщила, что 15 апреля проверила состояние Первомайского сквера после зимы. Уже с будущего вторника, 16 апреля, работы в сквере возобновятся.

— Необходимо завершить укладку плитки, установить парковую мебель, устранить выявленные недостатки на сформированных дорожках, а также начать благоустройство на территории вокруг Краеведческого музея и тротуаре вдоль Красного проспекта, — перечислила виды работ чиновница.

Терешкова также сообщила о завершении работ по ремонту фонтана «Мишка» он будет сдан в эксплуатацию уже в конце апреля. Точная дата пока не сообщается.

