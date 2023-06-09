Первомайский сюр: как центральный сквер города превратился в огромный объект современного искусства

В Первомайском сквере началась масштабная реконструкция. Но проходит она как-то странно — весь сквер превращен в большую стройплощадку, на которой никто ничего не строит. Обозреватель НГС Стас Соколов выдвинул собственную версию происходящего. Хотя и она вряд ли устроит горожан.
В Новосибирске проходит секретное биеннале мирового уровня. Вы не увидите нигде его афиш, не прочитаете интервью с организаторами. Хотел еще написать, что не сможете прочитать мнения критиков, но нет — вот оно, я его как раз сейчас пишу.
В этом биеннале всего один экспонат, зато какой — весь Первомайский сквер целиком. Сейчас он представляет собой какую-то лютую инсталляцию, изображающую последствия не то землетрясения, не то бомбежки, не то наводнения. А пространство вокруг фонтана напоминает какое-то стилизованное кладбище с одинаковыми маленькими склепами. И всё это за забором, дырки в котором заботливо затянуты красно-белой лентой.
Инсталляция изменчива и отчасти интерактивна. Например, первоначально забором полностью было перекрыто всё пространство за зданием Краеведческого музея. Потом в заборе сделали проход, и люди пошли в него, справедливо полагая, что смогут с другой стороны выйти на Красный проспект. Но не тут-то было, с другой стороны их ждала сетка, которая была установлена таким хитрым способом, чтобы пешеход обязательно дошел до конца здания и заглянул за угол.
Происходящее можно было бы считать перфомансом, но внутри, на разбитых дорожках, среди «кубиков» брусчатки ничего не происходит. Никто не выполняет никаких действий. Единственный персонаж, который несколько оживляет пейзаж, — это сотрудник бара «Сабай», сидящий у щели в заборе. Бар находится глубоко внутри инсталляции, пройти в него можно, гулять по произведению искусства — нет.
Эти сидящие внутри, на веранде бара люди — тоже часть инсталляции. Что они там делают, из-за забора не видно, но, присмотревшись, можно убедиться — они там есть. Такой, знаете ли, мощный символ пира во время капитального ремонта. Временами в бар (а также в бургерную с другой стороны) прорываются курьеры служб доставки. Они символизируют собой еще сохраняющуюся, но слабеющую связь сквера с окружающим миром.
В общем, мы имеем дело с мощнейшим художественным высказыванием, за которое кто-то в мэрии когда-то получит какую-нибудь престижную награду в области современного искусства. Так что не поленитесь — посмотрите. Будете потом локти кусать, что имели шанс лично ознакомиться с шедевром, но упустили его из-за занятости.
А если серьезно, ну кому вообще пришла в голову мысль, что зеленую зону в самом центре города можно забрать у горожан на всё лето? Просто так, никого не спросив. И забрав, ничего там не делать. Просто сложить разобранную плитку в штабеля и оставить, по всей видимости, до нового подрядчика. Потому что нынешний — томское ООО «Армстрой» — судя по содержанию паспорта объекта, все работы уже выполнило. Притом с большим опережением графика. Потому что (если верить паспорту объекта) до 26 июня 2023-го ничего, кроме демонтажа и разборки, на объекте не планируется.
Подрядчик работ по демонтажу и разборке сквера — ООО «Армстрой» — зарегистрирован в 2008 году в Томской области в селе Кожевниково. Основной специализацией компании является подготовка строительных площадок. В 2022 году компания заработала 17,6 миллиона рублей, получив чистую прибыль в 816 тысяч рублей. Единственный учредитель компании — Энгоян Эдик Джмбулович.
Ремонт сквера — дело хорошее. То есть лично я не уверен, что полная реконструкция находящегося в неплохом состоянии парка сейчас — это задача первостепенной важности. Ну ладно, надо так надо. Но почему нельзя было проводить эти работы поэтапно? А главное, почему в разобранном, закрытом для горожан парке вот уже который день никаких работ не ведется? Понятно, что жарко, но я что-то не видел, чтобы из-за жары или морозов останавливались стройки.
Работы в сквере начались со сноса скульптуры каменного сердца. В мэрии тогда пообещали переместить ее в Сад Дзержинского, как это было сделано с другими, более легкими скульптурами из Первомайского сквера.