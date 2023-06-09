Первомайский сюр: как центральный сквер города превратился в огромный объект современного искусства

Ремонт сквера — дело хорошее. То есть лично я не уверен, что полная реконструкция находящегося в неплохом состоянии парка сейчас — это задача первостепенной важности. Ну ладно, надо так надо. Но почему нельзя было проводить эти работы поэтапно? А главное, почему в разобранном, закрытом для горожан парке вот уже который день никаких работ не ведется? Понятно, что жарко, но я что-то не видел, чтобы из-за жары или морозов останавливались стройки.