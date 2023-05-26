«Поменяли технику»: что сделают со скульптурой «Сердце», которую снесли в Первомайском сквере

В мэрии Новосибирска заявили, что скульптура «Сердце», которую снесли сегодня в Первомайском сквере, не пострадала. Ее перенесут в сад Дзержинского.

— Скульптура «Сердце» не пострадала. Со скульптурой все в порядке. Сейчас оно находится в Первомайском сквере. Поменяли технику на ту, которая поднимает вес до 10 тонн — кран и грузовая платформа. Сердце аккуратно поднимут и установят в сад Дзержинского, как это было сделано с другими более легкими скульптурами, — рассказала начальник МАУ «Горзеленхоз» Наталья Цветкова, ее цитирует официальный Telegram-канал мэрии Новосибирска.