«Поменяли технику»: что сделают со скульптурой «Сердце», которую снесли в Первомайском сквере

В мэрии Новосибирска заявили, что скульптура «Сердце», которую снесли сегодня в Первомайском сквере, не пострадала. Ее перенесут в сад Дзержинского.
— Скульптура «Сердце» не пострадала. Со скульптурой все в порядке. Сейчас оно находится в Первомайском сквере. Поменяли технику на ту, которая поднимает вес до 10 тонн — кран и грузовая платформа. Сердце аккуратно поднимут и установят в сад Дзержинского, как это было сделано с другими более легкими скульптурами, — рассказала начальник МАУ «Горзеленхоз» Наталья Цветкова, ее цитирует официальный Telegram-канал мэрии Новосибирска.
Она уточнила, что подрядчика предупредят, что к этой скульптуре и другим конструкциям в сквере нужно относиться аккуратней. Осенью «Сердце» очистят с помощью специальной установки.
По данным сайта госзакупок, аукцион на благоустройство Первомайского сквера объявили 30 марта. Максимальная стоимость работ составила 179 миллионов рублей. Победителем стала единственная компания, которая подала заявку — ООО СУ «Сибстрой». По информации сервиса «Контур.Фокус», она работает с 2007 года. Единственный владелец — Елена Заманова, директор — Кирилл Пономаренко. Выручка за 2022 год составила 319 миллионов рублей, чистая прибыль — 8,2 миллиона. Всего компания заключила контракты на 813,8 миллиона рублей.
В компании не ответили на звонок корреспондента НГС.
Во время реконструкции в сквере также могут снести кафе Carl's Jr. В марте суд удовлетворил иск мэрии Новосибирска. Власти собираются сделать на этом месте цветник с многолетними растениями.