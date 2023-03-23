Суд за кафе Carl’s Jr. в Первомайском сквере: мэрия выиграла поданный иск

— Вам зачем знать? Идет судебный процесс, он проходит в рамках существующего законодательства. У нас это не развлекательное мероприятие, и развлекать публику мы не хотим. Так что остановимся на том, что комментировать мы отказываемся. Что тут можно комментировать? Всё на сайте суда, — ответил корреспонденту Александр Калягин.

