Суд за кафе Carl’s Jr. в Первомайском сквере: мэрия выиграла поданный иск

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск мэрии о расторжении договора аренды с ООО «Пилот». Этой компании принадлежит кафе Carl’s Jr. в Первомайском сквере.
По данным с сайта Арбитражного суда, 10 февраля мэрия подала иск о расторжении договора аренды земельного участка и обязании освободить его часть. Рассмотрение назначили на
— Иск удовлетворить полностью, — такое сообщение опубликовали в карточке дела
По информации сервиса «Контур.Фокус», компания «Пилот» работает с
НГС связался с руководителем компании, чтобы выяснить, закроют кафе Carl’s Jr. после судебного решения или владельцы подадут апелляцию.
— Вам зачем знать? Идет судебный процесс, он проходит в рамках существующего законодательства. У нас это не развлекательное мероприятие, и развлекать публику мы не хотим. Так что остановимся на том, что комментировать мы отказываемся. Что тут можно комментировать? Всё на сайте суда, — ответил корреспонденту Александр Калягин.
Дело было рассмотрено в суде первой инстанции. Решение не вступило в законную силу. НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска.
Ранее мэрия Новосибирска получила 350 тысяч рублей от владельца Sabai Bar (ООО «Компания Центр») в Первомайском сквере. С заведением расторгнут договор, а павильон должны снести.