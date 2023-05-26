Новость, которая разбила сердце: в Первомайском сквере снесли известную скульптуру — видео, где ее варварски роняют

В Первомайском сквере Новосибирска во время работ по реконструкции, которые начались сегодня, 25 мая, снесли знаменитую скульптуру «Любовь». Видео, которое возмутило жителей, выложили в телеграм-канале «АСТ-54 Black». На кадрах композицию грубо валят на землю бульдозером.
— Мы уже с застройщиками поругались из-за этого, — прокомментировала снос скульптуры вице-мэр Анна Терешкова. — Мы попросили перенести, а они, видите, что стали делать. Всё аккуратно восстановим, перенесем в Сад Дзержинского, потом покажем читателям. Лично на контроле держу это сердце.
Кроме него планируют разобрать тротуары и дорожки, вазоны, малые архитектурные формы, светильники, указатели и скульптуры, кроме мемориальной доски «Герои Советского Союза Центрального района» и скульптурной композиции «2000-летие Рождества Христова». Все скульптуры из Первомайского сквера перевезут в ПКиО им. Ф. Э. Дзержинского. Кроме того, планируется, что снесут кафе в сквере.
На реконструкцию Первомайского сквера выделят около 200 миллионов рублей. Аукцион на работы объявили 30 марта. Работы планируют завершить в октябре. Планируется перекрыть пешеходные дорожки. В рамках реконструкции сквера специалисты отремонтируют фонтан «Мишка», установят новые скамейки, обустроят клумбы, ландшафтную подсветку и другое.