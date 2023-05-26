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Новость, которая разбила сердце: в Первомайском сквере снесли известную скульптуру — видео, где ее варварски роняют

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила, что мэрия уже поругалась с рабочими из-за их поступка

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Сердце было популярным местом у влюбленных и молодоженов

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В Первомайском сквере Новосибирска во время работ по реконструкции, которые начались сегодня, 25 мая, снесли знаменитую скульптуру «Любовь». Видео, которое возмутило жителей, выложили в телеграм-канале «АСТ-54 Black». На кадрах композицию грубо валят на землю бульдозером.

— Мы уже с застройщиками поругались из-за этого, — прокомментировала снос скульптуры вице-мэр Анна Терешкова. — Мы попросили перенести, а они, видите, что стали делать. Всё аккуратно восстановим, перенесем в Сад Дзержинского, потом покажем читателям. Лично на контроле держу это сердце.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54 Black» / T.me

Таким было сердце, жители постоянно украшали его граффити, но время от времени его чистили от надписей

Таким было сердце, жители постоянно украшали его граффити, но время от времени его чистили от надписей

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Кроме него планируют разобрать тротуары и дорожки, вазоны, малые архитектурные формы, светильники, указатели и скульптуры, кроме мемориальной доски «Герои Советского Союза Центрального района» и скульптурной композиции «2000-летие Рождества Христова». Все скульптуры из Первомайского сквера перевезут в ПКиО им. Ф. Э. Дзержинского. Кроме того, планируется, что снесут кафе в сквере.

На реконструкцию Первомайского сквера выделят около 200 миллионов рублей. Аукцион на работы объявили 30 марта. Работы планируют завершить в октябре. Планируется перекрыть пешеходные дорожки. В рамках реконструкции сквера специалисты отремонтируют фонтан «Мишка», установят новые скамейки, обустроят клумбы, ландшафтную подсветку и другое.

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Мэрия НовосибирскаПервомайский скверСкульптурыРеконструкция
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