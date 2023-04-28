Мэр предупредил о возможных перекрытиях дорожек в Первомайском сквере во время ремонта

В Новосибирске во время реконструкции Первомайского сквера могут перекрыть пешеходные дорожки. Горожан будут предупреждать об ограничениях заранее.
Сегодня, 28 апреля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции ответил на вопросы о том, как во время реконструкции будут бороться с пылью, и ждать ли закрытия сквера для пешеходов.
— Благоустройство таких пространств происходит каждый год. Мы производили благоустройство Монумента Славы, Сквера Славы, Заельцовского парка, Центрального парка. Никаких проблем с экологией при этом не возникало. Что касается изменения пешеходных дорожек, наверное, это возможно. Мы постараемся своевременно оповещать новосибирцев через СМИ при этих изменениях, — заявил Анатолий Локоть.
Глава города отметил, что реконструкции Первомайского сквера придают большое значение. Это связано с тем, что он находится в центре города, и недавно рядом открыли театр Афанасьева.