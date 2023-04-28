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Мэр предупредил о возможных перекрытиях дорожек в Первомайском сквере во время ремонта

Об ограничениях новосибирцам будут сообщать заранее

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Реконструкцию планируют начать в мае

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В Новосибирске во время реконструкции Первомайского сквера могут перекрыть пешеходные дорожки. Горожан будут предупреждать об ограничениях заранее.

Сегодня, 28 апреля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции ответил на вопросы о том, как во время реконструкции будут бороться с пылью, и ждать ли закрытия сквера для пешеходов.

— Благоустройство таких пространств происходит каждый год. Мы производили благоустройство Монумента Славы, Сквера Славы, Заельцовского парка, Центрального парка. Никаких проблем с экологией при этом не возникало. Что касается изменения пешеходных дорожек, наверное, это возможно. Мы постараемся своевременно оповещать новосибирцев через СМИ при этих изменениях, — заявил Анатолий Локоть.

Глава города отметил, что реконструкции Первомайского сквера придают большое значение. Это связано с тем, что он находится в центре города, и недавно рядом открыли театр Афанасьева.

На реконструкцию Первомайского сквера выделят около 200 миллионов рублей. Аукцион на работы объявили 30 марта. Работы планируют завершить в октябре.

Первомайский скверАнатолий ЛокотьРеконструкцияБлагоустройство
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