В Новосибирске начали искать подрядчика на реконструкцию Первомайского сквера

В Новосибирске объявили аукцион на реконструкцию Первомайского сквера. Максимальная цена работ составляет
Аукцион начался 30 марта. На сайте госзакупок говорится о том, что заказчик — муниципальное учреждение «Горзеленхоз». Большую часть средств выделят из регионального бюджета — 170,3 миллиона рублей, оставшуюся — из городского.
Подрядчик должен провести демонтаж, обустроить тротуары и газоны, установить бортовые камни, высадить деревья и кустарники, выполнить другие работы в рамках реконструкции.
— Все покрытия должны быть выполнены с уклоном для отвода дождевых и талых вод и в одном уровне с бортовым камнем, с устройством без барьерных проездов и организацией съездов/подъемов (пандусов) для маломобильных групп населения, — говорится в аукционной документации.
Заявки на торги принимают до 17 апреля. Реконструкцию должны завершить до 15 октября.
Ранее в Новосибирске опубликовали проект благоустройства Первомайского сквера. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова объяснила, почему власти решили реконструировать это место.