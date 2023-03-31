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В Новосибирске начали искать подрядчика на реконструкцию Первомайского сквера

Ему готовы заплатить почти 180 миллионов рублей

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Ранее в Новосибирске представили проект реконструкции сквера

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В Новосибирске объявили аукцион на реконструкцию Первомайского сквера. Максимальная цена работ составляет 179 256 127 рублей, она может быть снижена в ходе торгов.

Аукцион начался 30 марта. На сайте госзакупок говорится о том, что заказчик — муниципальное учреждение «Горзеленхоз». Большую часть средств выделят из регионального бюджета — 170,3 миллиона рублей, оставшуюся — из городского.

Подрядчик должен провести демонтаж, обустроить тротуары и газоны, установить бортовые камни, высадить деревья и кустарники, выполнить другие работы в рамках реконструкции.

— Все покрытия должны быть выполнены с уклоном для отвода дождевых и талых вод и в одном уровне с бортовым камнем, с устройством без барьерных проездов и организацией съездов/подъемов (пандусов) для маломобильных групп населения, — говорится в аукционной документации.

Заявки на торги принимают до 17 апреля. Реконструкцию должны завершить до 15 октября.

Ранее в Новосибирске опубликовали проект благоустройства Первомайского сквера. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова объяснила, почему власти решили реконструировать это место.

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Первомайский скверБлагоустройствоРеконструкцияГосзакупки
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