«Наш любимый фонтан не работает». Вице-мэр Новосибирска — о реконструкции Первомайского сквера

В Новосибирске в этом году начнут реконструкцию одного из самых старых городских скверов — Первомайского.

Как объяснила НГС вице-мэра Анны Терешковой, зеленая зона выглядит заброшенной, но мэрия планирует, чтобы в центре появился культурный кластер, в который будет входить театр Афанасьева.

