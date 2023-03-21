«Наш любимый фонтан не работает». Вице-мэр Новосибирска — о реконструкции Первомайского сквера

В Новосибирске в этом году начнут реконструкцию одного из самых старых городских скверов — Первомайского.
Как объяснила НГС вице-мэра Анны Терешковой, зеленая зона выглядит заброшенной, но мэрия планирует, чтобы в центре появился культурный кластер, в который будет входить театр Афанасьева.
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала НГС, что сквер не реконструировали уже давно. Два года подряд мэрия и сотрудники института СО РАН вычищали аварийные растения, кронировали деревья. Когда сотрудники приступили к обрезке, то обнаружили, что больше 60 лет никто не занимался аварийными деревьями.
По словам Анны Терешковой, к предстоящему 130–летию Новосибирска важно, чтобы центральная часть сквера была благоустроена. Недавно рядом открыли театр Афанасьева, а Первомайский сквер рядом должен стать одной из частей рекреационной зоны, культурного кластера. Жители города смогут гулять по парку перед спектаклем или после него.
Нестационарные объекты с территории сквера планируют снести, отметила вице-мэр.
По данным мэрии Новосибирска, в рамках реконструкции планируют заменить твердые покрытия, установить новые скамейки, урны, освещение, подсветки, камеры видеонаблюдения, восстановить ограждения, отремонтировать фонтан «Мишка». До конца марта «Горзеленхоз» объявит аукцион на определение подрядчика.
— Вокруг старые парковки, площадки, почти разрушились ограждения. Наш любимый фонтан «Мишка» не работает, протекает, — отметила вице-мэр.
Дизайн-проект зеленой зоны разработали еще в 2021 году. Посмотрите в материале, как выглядит концепция обновленного сквера.