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«Наш любимый фонтан не работает». Вице-мэр Новосибирска — о реконструкции Первомайского сквера

По словам Анны Терешковой, зеленая зона станет частью культурного кластера

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Первомайский сквер используют для транзита и прогулок

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В Новосибирске в этом году начнут реконструкцию одного из самых старых городских скверов — Первомайского.

Как объяснила НГС вице-мэра Анны Терешковой, зеленая зона выглядит заброшенной, но мэрия планирует, чтобы в центре появился культурный кластер, в который будет входить театр Афанасьева.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала НГС, что сквер не реконструировали уже давно. Два года подряд мэрия и сотрудники института СО РАН вычищали аварийные растения, кронировали деревья. Когда сотрудники приступили к обрезке, то обнаружили, что больше 60 лет никто не занимался аварийными деревьями.

На выходе к Главпочтамту появится площадка с современной афишной тумбой

На выходе к Главпочтамту появится площадка с современной афишной тумбой

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По словам Анны Терешковой, к предстоящему 130–летию Новосибирска важно, чтобы центральная часть сквера была благоустроена. Недавно рядом открыли театр Афанасьева, а Первомайский сквер рядом должен стать одной из частей рекреационной зоны, культурного кластера. Жители города смогут гулять по парку перед спектаклем или после него.

По концепции появится пешеходный проход к театру Афанасьева

По концепции появится пешеходный проход к театру Афанасьева

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Нестационарные объекты с территории сквера планируют снести, отметила вице-мэр.

По данным мэрии Новосибирска, в рамках реконструкции планируют заменить твердые покрытия, установить новые скамейки, урны, освещение, подсветки, камеры видеонаблюдения, восстановить ограждения, отремонтировать фонтан «Мишка». До конца марта «Горзеленхоз» объявит аукцион на определение подрядчика.

— Вокруг старые парковки, площадки, почти разрушились ограждения. Наш любимый фонтан «Мишка» не работает, протекает, — отметила вице-мэр.

Фонтан с медвежонком отремонтируют, а на дне вместо мозаики появится имитация песчаного речного дна

Фонтан с медвежонком отремонтируют, а на дне вместо мозаики появится имитация песчаного речного дна

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Дизайн-проект зеленой зоны разработали еще в 2021 году. Посмотрите в материале, как выглядит концепция обновленного сквера.

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