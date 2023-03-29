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Мэрия назвала сроки реконструкции Первомайского сквера в Новосибирске

Общая сумма расходов на сквер в центре города — 200 миллионов рублей

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Сквер станет частью культурного кластера

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В Новосибирске в мае этого года начнут реконструкцию главного сквера города — Первомайского. Стеклянные нестационарные объекты планируют снести, а на благоустройство потратить 200 миллионов рублей.

Как сообщили НГС в мэрии города, реконструкция сквера начнется в мае и завершится в октябре этого года. Первомайский преобразят за счет финансовой поддержки правительства Новосибирской области, так, общая сумма расходов составит около 200 млн рублей.

Три стеклянных здания, которые расположены на территории зеленой зоны, снесут.

Ранее журналист НГС поговорила о сквере с вице-мэром Анной Терешковой. Власти хотят, чтобы в центре появился культурный кластер, в который будет входить театр Афанасьева.

Дизайн-проект зеленой зоны разработали еще в 2021 году. Посмотрите в материале, как выглядит концепция обновленного сквера.

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