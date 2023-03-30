Кафе Carl’s Jr. в Первомайском сквере собираются снести — что будет на его месте

На месте кафе Carl’s Jr. в Первомайском сквере собираются сделать цветник с многолетними растениями. Ранее,
— Согласно разработанному дизайн-проекту благоустройства Первомайского сквера на месте снесенного кафе будет обновлено мощение и обустроен новый цветник из декоративных многолетних растений, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.
По информации сервиса «Контур.Фокус», компания «Пилот» работает с 2009 года. Выручка за 2021 год составила 1,5 миллиона рублей, чистый убыток — 6000 рублей. Директор — Александр Калягин.
Решение суда вступит в законную силу, если в течение месяца на него не подадут апелляцию.
— Земельный участок должен быть освобожден силами или за счет ООО «Пилот», — уточнили в мэрии.
В этом году в Новосибирске начнется реконструкция Первомайского сквера. На работы выделяют 200 миллионов рублей. Посмотрите, что там изменится.