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Кафе Carl’s Jr. в Первомайском сквере собираются снести — что будет на его месте

Ранее мэрия Новосибирска выиграла иск к владельцам заведения

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Решение суда о сносе кафе не вступило в законную силу

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На месте кафе Carl’s Jr. в Первомайском сквере собираются сделать цветник с многолетними растениями. Ранее, 22 марта, суд удовлетворил иск мэрии, согласно которому с владельцем заведения — ООО «Пилот» — должны расторгнуть договор аренды, а участок — освободить.

— Согласно разработанному дизайн-проекту благоустройства Первомайского сквера на месте снесенного кафе будет обновлено мощение и обустроен новый цветник из декоративных многолетних растений, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

По информации сервиса «Контур.Фокус», компания «Пилот» работает с 2009 года. Выручка за 2021 год составила 1,5 миллиона рублей, чистый убыток — 6000 рублей. Директор — Александр Калягин.

Решение суда вступит в законную силу, если в течение месяца на него не подадут апелляцию.

— Земельный участок должен быть освобожден силами или за счет ООО «Пилот», — уточнили в мэрии.

В этом году в Новосибирске начнется реконструкция Первомайского сквера. На работы выделяют 200 миллионов рублей. Посмотрите, что там изменится.

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