Rolex на руке. Во что наряжается Дава — смотрим, сколько стоит лук звезды и какие бренды он носит

Давид Манукян предпочитает зарубежные бренды одежды, часто на его вещах можно увидеть логотипы Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Блогер из Новосибирска Давид Манукян, известный как Дава, часто выкладывает в социальных сетях фотографии в одежде зарубежных брендов. Что носит знаменитость определить несложно: на его вещах то и дело мелькают логотипы. Например, на снимке со съемок шоу «Танцы» он одет в худи британского бренда Burberry, на руках блогера иногда заметны часы Rolex, а для отдыха на Мальдивах Дава прикупил рубашку Dolce&Gabbana, логотип на ней также легко заметить. Читайте в материале НГС, какие еще бренды предпочитает уроженец Новосибирска и сколько стоят его вещи.

Итальянский костюм на праздник Киркорова

Для торжественного праздника — 57-летия короля российской эстрада Филиппа Киркорова, Давид выбрал хлопковый костюм итальянского бренда Laneus. Сам бренд появился в 2009 году в Италии, его выбирают те, кто предпочитает базовые вещи, но с характером. В компании создают вещи простого кроя с необычным принтом.

В описании на сайте «ЦУМа» указано, что голубая рубашка, которую купил Дава, изготовлена из легкого шелковистого хлопка. Дизайнеры решили добавить белые полосы на весь костюм, а поверх нанесли принт, напоминающий брызги краски.

Рубашка и брюки продаются отдельно, блогер решил собрать полный комплект Источник: dava_m / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Подобный рисунок, говорится в описании, сводит на нет градус формальности модели, а образ становится непринужденным. Брюки при этом специально состарили, для их пошива использовали гладкий хлопок с добавлением эластана, на заднем кармане разместили ярлык с логотипом компании.

Такой костюм от Laneus стоит 95 250 рублей, рубашка — 55 300 рублей, а брюки — 39 950 рублей. Правда, подписчики Давы в комментариях подумали, что он решил надеть пижаму на праздник.

Для похода на вечеринку Дава выбрал итальянский костюм Источник: tsum.ru











Не обошлось и без дорогих подарков. На день рождения Дава подарил Филиппу Киркорову люксовую сумку Louis Vuitton в виде парижской лодки. Подобный аксессуар может стоить 2,5 миллиона рублей. Появление уроженца Новосибирска на празднике Киркорова стало неожиданностью, потому что поп-король несколько раз намекал на конфликт с блогером, но подробности не рассказывал.



Расслабленный наряд на свой день рождения

Свой день рождения Давид Манукян отмечал 16 марта, тогда ему исполнился 31 год. Образ блогера был расслабленным, он подобрал куртку итальянского бренда Darkpark, кроссовки Versace, а на его левой руке можно заметить часы швейцарской компании Rolex.

На левой руке блогера проглядываются часы Rolex Источник: dava_m / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Свободную удлиненную куртку бренда Darkpark с застежкой на кнопки, по описанию на сайте «ЦУМа», сшили из плотного хлопка и дополнили приятной на ощупь тонкой подкладкой. Готовое изделие специально постирали, чтобы создать потертости. Широкие рукава украсили эластичными манжетами, а пояс — кулиской с длинным белым шнуром. На грудь дизайнеры добавили яркую желтую эмблему dp, как раз ее можно увидеть на фото Давы. Подобная куртка стоит 93 850 рублей.

На левой руке новосибирца красуются часы люксового бренда Rolex, в магазине такие купить уже нельзя, потому что выпустили изделие в 2023 году. На сторонних сайтах часы стоят примерно 2 миллиона рублей, порой их продают со следами использования, тогда цена доходит до 1,9 миллиона рублей. Часы сделаны из золота и стали.

Коллекцию GMT-Master II швейцарская компания Rolex называет самой подходящей для путешественников, потому что на часах можно установить два пояса. Изделие оснащено дополнительной 24-часовой стрелкой и вращающимся двухцветным безелем с градуированной 24‑часовой шкалой и индикацией второго часового пояса. Так владелец может узнать время в своем текущем местоположении и при этом мысленно переноситься в другое место, считают в компании.

Куртка обошлась примерно в 93 тысячи рублей, кроссовки — в 127 тысяч рублей, а часы стоят около 2 миллионов рублей Источник: tsum.ru, cdek.shopping, chrono24.com











Кроссовки Давы от бренда Versace вошли в коллекцию, название которой переводится как «цепная реакция». Стоят такие примерно 127 тысяч рублей. Дизайнеры компании специально добавили электичные детали, например, резиновую подошву с цепочкой, вдохновившись своей же ювелирной коллекцией. Кроме того, обувь украсили узором «греческий ключ». Шнурки и кроссовок тоже с узором.

Рубашка Dolce&Gabbana на отдыхе

Несколько месяцев назад блогер отдыхал с семьей, место он не раскрыл, но зато показался в рубашке итальянского бренда Dolce&Gabbana. Стоит такая со скидкой 76 450 рублей, без скидки — 89 950 рублей.

Сбоку на фотографии блогера видно логотип бренда Источник: dava_m / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ), tsum.ru











Черная рубашка с отложным воротником, пишут на сайте «ЦУМа», подойдет тем, у кого нет строгого дресс-кода. Формальность снижает декор в виде блестящей DG-монограммы спереди. Для пошива изделия вместо привычного хлопка решили использовать невесомый тонкий лен. Ткань отлично пропускает воздух и быстро отводит влагу, оставляя на коже ощущение легкой прохлады. Может, именно поэтому Дава решил носить ее в теплой стране, гуляя по берегу. Эту рубашку блогер надевал и на отдыхе на Мальдивах, там он остановился на вилле с новой девушкой, апартаменты обошлись в 400 тысяч рублей за ночь.

Во время отдыха с девушкой Давид показал и свои солнцезащитные очки от французского бренда Gucci. Оправа выполнена из легкого прочного ацетата. Материал не боится царапин и повреждений, поэтому аксессуар будет долго выглядеть как новый, рассказывают об изделии на сайте «ЦУМа». Душки декорировали вставками, украшенными логотипом бренда.

В очках Gucci Давид появлялся ни один раз Источник: dava_m / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ), tsum.ru











Носит Давид и менее дорогую одежду, например, в его гардеробе можно найти футболку бренда Vetements за 39 тысяч рублей, в ней он записал свой трек. Также у блогера есть коричневое худи Burberry за 49 тысяч рублей, фотографию в кофте он опубликовал во время съемок шоу «Танцы», заметить Давида можно и в свитере компании Planta за 8000 рублей.

*Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Посмотреть, что носят другие известные личности Новосибирска вы можете в нашем сюжете. Например, актер Никита Кологривый на заседание суда пришел в недорогой одежде зарубежных компаний: плюшевой рубашке Converse и оправе от американского бренда Chrome Hearts.