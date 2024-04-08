Ночь от 400 тысяч: Дава улетел на Мальдивы и поселился на роскошной вилле вместе с девушкой

Давид Манукян заявил, что отправился на отдых спонтанно Источник: dava_m / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)











Давид Манукян устроил романтичный отдых на Мальдивах с девушкой — кто она, остается только гадать, ведь фотографии с ней он по-прежнему не показывает. Поклонники Давы продолжают настаивать, что возлюбленной блогера является певица Мари Краймбрери — на это указывают подписи и комментарии под постами в Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России), а теперь и голос, который появился за кадром.

Дава сообщил, что поездка получилась спонтанной — он и его спутница собрались буквально за два дня. Шоумен активно выкладывает контент с отдыха — сначала это был рум-тур. Манукян снял виллу с выходом в сад и личным бассейном. Издание «Стархит» сообщает, что одна ночь в таких апартаментах обойдется постояльцу от 400 тысяч рублей.

— Огромный зал! Кровать мягенькая. Прыгнул, провалился. Кайф! Одно из самых прекрасных мест — ванная. Во дворике можно принимать душ. Очень компактно, но при этом очень-очень уютно, — пишет блогер.

Дава каждый день делится кадрами с отпуска Источник: dava_m / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)











На территории отеля находится спа-центр, тренажерный зал, йога-студия, дайвинг-центр и обсерватория. Здесь же можно провести свадебную церемонию, от того главной интригой для фанатов стал вопрос: сделает ли Давид Манукян предложение своей возлюбленной. По кадрам видно, что Дава влюблен и счастлив.



Интересно, что в январе 2021 года Давид уже женился на Мальдивах на Ольге Бузовой — пара устроила красивую свадебную церемонию, но в России их брак не имел юридической силы.



В наступившем году Дава уже второй раз улетает на Мальдивы — в феврале в Сети обсуждали его отдых на островах вместе с девушкой.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.



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