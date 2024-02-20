«Были вместе на Мальдивах»: Давид Манукян показал в соцсетях романтичные кадры с девушкой — кто она?

Давид Манукян выпустил новый трек о любви «Алло, как ты там?». Анонс песни в социальной сети Instagram*(деятельность соцсети запрещена в России) вызвал ажиотаж среди подписчиков: на сменяющихся под музыку кадрах видно брюнетку, но кто она — неизвестно. Фанаты пытаются разгадать личность незнакомки.
Мнения разделились: одни считают, что это Мари Краймбрери, отношения с которой Даве приписывают еще с 2022 года, при этом ни он, ни Мари официально не признавали себя парой. Другие считают, что на фотографиях запечатлена его коллега Анна Маковская, третьи уверены, что это просто случайные картинки для поддержания интриги и интереса у аудитории к новому треку. Масло в огонь подлил и сам Дава, отметив в посте аккаунт певицы.
— Это Мари, они были вместе на Мальдивах на одной вилле, причем Мари выложила цветок в сторис, и на следующий день этот же цветок и это же место было у Давы в сторис, — написала Анна Мохонько.
Фанаты уверены, что именно с Краймбрери Дава провел День всех влюбленных: певец выкладывал контент из гончарной мастерской, где особо внимательные заметили девушку с татуировкой на пальце, как у Краймбрери.
— Это не Мари, а Анна Маковская, 100%, — высказалась пользовательница Эльвира, но ее утверждение оспорила Ирина Нагорнюк, заявив, что у Анны есть молодой человек и это не Дава.
— Скажу как нумеролог с опытом, что у Давы в этот год идет энергия 7 — а это хорошая энергия для вступления в брак, — сообщила нумеролог Каролина.
Сам Давид Манукян не любит распространяться о личной жизни и в интервью на вопросы об отношениях не отвечает. Он посвящает много времени работе, участвует в развлекательных проектах. На шоу «Конфетка» на ТНТ Манукян исполнил песню сибирского железнодорожника «Я ухожу». Недавно блогер попал в эпицентр урагана — Дава отдыхал вместе с семьей на Маврикии.
* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.