«Были вместе на Мальдивах»: Давид Манукян показал в соцсетях романтичные кадры с девушкой — кто она?

Мнения разделились: одни считают, что это Мари Краймбрери, отношения с которой Даве приписывают еще с 2022 года, при этом ни он, ни Мари официально не признавали себя парой. Другие считают, что на фотографиях запечатлена его коллега Анна Маковская, третьи уверены, что это просто случайные картинки для поддержания интриги и интереса у аудитории к новому треку. Масло в огонь подлил и сам Дава, отметив в посте аккаунт певицы.