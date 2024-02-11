Певец Dava спел на ТНТ песню сибирского железнодорожника — что сказал автор

На шоу «Конфетка» на ТНТ пришел железнодорожник из Омска Сергей Романов. Его песню «Я ухожу» выбрали для участия в конкурсе. Сергей работает монтером на железной дороге, а в свободное время пишет стихи, песни. Его текст исполнил Dava (Давид Манукян).
Суть шоу «Конфетка» в том, что популярные артисты перепевают песни авторов из интернета, делая из первоначального материала настоящие музыкальные «конфетки». Самую лучшую определяют зрители в зале и члены жюри, а автор оригинала получит приз в 300 тысяч рублей.
Песню Сергея Романова «Я ухожу» ранее исполнял ВИА «Альянс». Был даже снят клип, в котором приняли участие сотрудники Омского УФСИН. Композицию записывали для Всероссийского конкурса песни среди осужденных «Калина красная». Клип показали в шоу.
— Эта песня универсальная, она о человеке который покидает зону комфорта. Возможно, даже где-то об этом жалеет, но назад пути нет, — сказал сам автор.
У Сергея Романова спросили, кто на его взгляд мог бы исполнить его песню. Омич сделал ставку на Григория Лепса. Но на сцену вышел Dava в оранжевом комбинезоне, напоминающим арестантскую робу и искусственных кандалах.
— Прекрасная песня, очень глубокая и душевная. Спасибо большое. Я хочу сказать, что песня выбрала меня. И когда записывали, я ее прочувствовал, она очень сильно во мне откликнулась, — сказал Dava после исполнения.
Сергею Романову очень понравилось выступление Давида Манукяна. «Я был потрясен», — сказал автор. К сожалению, главный приз омич не выиграл. Его обошел житель Сургута.
Ранее фанаты Ольги Бузовой и Давида Манукяна предположили, что пара возобновила отношения, но скрывает их от общественности. Слухи появились после того, как Dava пришел на концерт бывшей возлюбленной с букетом роз.