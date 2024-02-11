Певец Dava спел на ТНТ песню сибирского железнодорожника — что сказал автор

— Эта песня универсальная, она о человеке который покидает зону комфорта. Возможно, даже где-то об этом жалеет, но назад пути нет, — сказал сам автор.



У Сергея Романова спросили, кто на его взгляд мог бы исполнить его песню. Омич сделал ставку на Григория Лепса. Но на сцену вышел Dava в оранжевом комбинезоне, напоминающим арестантскую робу и искусственных кандалах.