Ольга Бузова и Давид Манукян снова вместе? Певица дала неоднозначный комментарий про их отношения

Фанаты Ольги Бузовой и Давида Манукяна предполагают, что пара возобновила отношения, но скрывает их от общественности. Слухи появились после того, как Дава пришел на концерт бывшей возлюбленной с букетом роз. Подписчики обоих также заметили, что Манукян вновь подписался на Ольгу и начал лайкать ее публикации, а на дне рождения блогера Натальи Гасанхановой пел в караоке треки Бузовой.
Напомним, что Бузова и Манукян со скандалом разорвали отношения в начале 2021 года и долгое время не общались. Встретились экс-партнеры спустя время на съемках нового шоу от ТНТ в Китае «Сокровища императора». Ольга Бузова вместе с Михаилом Галустяном станут ведущими, а Дава поехал как участник.
Звезда сцены подогрела слухи о возобновлении отношений комментариями. Издание «Стархит» пишет, что в социальной сети Ольга написала: «Осознал! Скучает. Даже ко мне на съемки в Китай прилетал». После своего первого выступления в «Известия Hall» Бузова подчеркнула: «Человек готов сорваться, преодолеть расстояние, прилететь ко мне в Китай, чтобы хотя бы меня увидеть хоть на день, хоть на час».
Поклонники пары предлогают, что Дава хочет вернуть бывшую девушку и утверждают, что по нему видно, как он скучает.
— Можно бесконечно смотреть на воду, огонь и как Дава лайкает фотки Оли, — написала пользовательница соцсети Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ) под постом Ольги Бузовой.
— Давид действуй уже! Оба трудяги и оба хотите любви, — пишет фанатка.
— Так надеюсь, что они помирились! Эта была лучшая пара, переживаю за их отношения, — высказывается Зарина.
Пока Бузова и Манукян разбираются кто есть кто друг другу, парой года объявили актёра из Новосибирска Павла Прилучного и его жену Зепюр Брутян.
* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продукта-социальной сети Instagram на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности запрещена.