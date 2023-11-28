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Обзор

Ольга Бузова и Давид Манукян снова вместе? Певица дала неоднозначный комментарий про их отношения

Парень с Затулинки не сдается — он пришел на концерт поп-дивы с большим букетом роз

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Ольга Бузова и Давид Манукян были вместе 1,5 года

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Фанаты Ольги Бузовой и Давида Манукяна предполагают, что пара возобновила отношения, но скрывает их от общественности. Слухи появились после того, как Дава пришел на концерт бывшей возлюбленной с букетом роз. Подписчики обоих также заметили, что Манукян вновь подписался на Ольгу и начал лайкать ее публикации, а на дне рождения блогера Натальи Гасанхановой пел в караоке треки Бузовой.

Напомним, что Бузова и Манукян со скандалом разорвали отношения в начале 2021 года и долгое время не общались. Встретились экс-партнеры спустя время на съемках нового шоу от ТНТ в Китае «Сокровища императора». Ольга Бузова вместе с Михаилом Галустяном станут ведущими, а Дава поехал как участник.

Звезда сцены подогрела слухи о возобновлении отношений комментариями. Издание «Стархит» пишет, что в социальной сети Ольга написала: «Осознал! Скучает. Даже ко мне на съемки в Китай прилетал». После своего первого выступления в «Известия Hall» Бузова подчеркнула: «Человек готов сорваться, преодолеть расстояние, прилететь ко мне в Китай, чтобы хотя бы меня увидеть хоть на день, хоть на час».

Поклонники пары предлогают, что Дава хочет вернуть бывшую девушку и утверждают, что по нему видно, как он скучает.

— Можно бесконечно смотреть на воду, огонь и как Дава лайкает фотки Оли, — написала пользовательница соцсети Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ) под постом Ольги Бузовой.

— Давид действуй уже! Оба трудяги и оба хотите любви, — пишет фанатка.

— Так надеюсь, что они помирились! Эта была лучшая пара, переживаю за их отношения, — высказывается Зарина.

Пока Бузова и Манукян разбираются кто есть кто друг другу, парой года объявили актёра из Новосибирска Павла Прилучного и его жену Зепюр Брутян.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продукта-социальной сети Instagram на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности запрещена.

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