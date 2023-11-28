Ольга Бузова и Давид Манукян снова вместе? Певица дала неоднозначный комментарий про их отношения

Напомним, что Бузова и Манукян со скандалом разорвали отношения в начале 2021 года и долгое время не общались. Встретились экс-партнеры спустя время на съемках нового шоу от ТНТ в Китае «Сокровища императора». Ольга Бузова вместе с Михаилом Галустяном станут ведущими, а Дава поехал как участник.

Звезда сцены подогрела слухи о возобновлении отношений комментариями. Издание «Стархит» пишет, что в социальной сети Ольга написала: «Осознал! Скучает. Даже ко мне на съемки в Китай прилетал». После своего первого выступления в «Известия Hall» Бузова подчеркнула: «Человек готов сорваться, преодолеть расстояние, прилететь ко мне в Китай, чтобы хотя бы меня увидеть хоть на день, хоть на час».