«Мне нужна простая девочка»: на кого сибиряк с Затулинки променял Бузову и с кем сейчас звездная ведущая — смотрим фото

С момента разрыва отношений Ольги Бузовой и Давида Манукяна прошло уже два с половиной месяца — бурное обсуждение причин расставания поутихло. Ярые поклонники звездной пары разделились на два лагеря и принялись топить за кумиров по отдельности. Сами бывшие влюбленные устроили будто соревнование — слухи так и полнятся, что хочется сказать: горшочек, не вари. Мы собрали популярные версии того, что сейчас происходит в жизни Ольги и Давида, и попытались выяснить самый насущный вопрос — нашли ли они достойную замену друг другу.
Тайный роман Бузовой
Уже в марте в выпуске «ББ шоу» (бывшее название — «Бородина против Бузовой») Ольга Бузова во всеуслышание заявила, что она не свободна. Спустя месяц после непростого разрыва отношений с Давидом Манукяном популярная телеведущая увлеклась мужчиной, имя которого скрывает. Фанаты заметили, что Бузова перестала жаловаться в соцсетях на бессонницу и потерю аппетита, что явно говорит о появлении кого-то, а выпуск шоу подтвердил их догадки. На вопрос собеседника, свободна ли она в данный момент, Ольга ответила: «Сейчас нет». Подробности нового романа остаются неизвестными — ни в соцсетях, ни в обществе с новым мужчиной Ольга не появлялась. Возможно, роман действительно существует, а возможно, это всего лишь придуманная история для отвода глаз. Что ж, время покажет.
Флиртует назло Даве
Внимательные подписчики предположили, что роман у Ольги может быть не с кем иным, как с певцом и актером Алексеем Воробьёвым. В социальных сетях
Пробежала искра
Подозревают Бузову и в романтической связи с ее партнером по проекту «Ледниковый период» — олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьёвым. Во время своих выступлений Бузова и Соловьёв стараются отыгрывать эмоции, потому что за артистизм судьями засчитываются баллы так же, как и за технику исполнения. Наблюдая за номерами пары, зрители предположили, что между молодыми людьми что-то есть. Известно, что Дмитрий Соловьёв состоит в отношениях с Анной Сидоровой — чемпионкой Европы и призером чемпионатов мира по керлингу. В одном из интервью Дмитрий признался, что между ним и Ольгой действительно есть химия, но кроме танцев на льду их ничего не связывает — он счастлив со своей девушкой, которая, как отметил фигурист, с пониманием относится к сложившейся ситуации.
Бузова беременна?
Кроме романа с Воробьёвым и Соловьёвым неугомонные подписчики приписали Ольге беременность. В своем Instagram певица опубликовала интригующее фото — дверь в кабинет врача с надписью «Гинеколог» и добавила к снимку наклейку с изображением ребенка. Опубликована информация была уже после того, как Бузова рассталась с Давидом. Что хотела этим сказать певица — непонятно.
Слухи о беременности начали обретать почву под ногами еще и после того, как Ольга выложила в соцсети фото из бани, где отчетливо видно, что певица набрала вес. Ольга действительно немного поправилась, но не по причине беременности, а из-за того, что ей нужно было это сделать — загруженный график и стресс после разрыва с Давидом сильно сказались на здоровье звезды, ей даже пришлось обратиться к врачу. После обследования специалисты определили, что Ольге не хватает
Кто занял сердце Давы — помощница или танцовщица?
Заявив о расставании с Давидом, первое время Ольга отказывалась называть настоящую причину их разрыва, но спустя несколько дней выложила в общий доступ скрины их переписок с бывшим возлюбленным, где грозилась рассказать маме Давида, какое он чудовище, обвиняя его в насилии. На какое-то время Давид выпал из соцсетей, и поклонники тут же пришли к выводу, что Ольга права, а Давиду просто нечего сказать в ответ на правду. На самом же деле Давид Манукян был госпитализирован в больницу с вывихом плеча — травму он получил прямо во время эфира шоу «Танцы со звездами» — парню явно было не до постов в Instagram.
Одной из причин расставания с Бузовой был слух о романе Давида со своей партнершей,
Второй девушкой, с которой Давиду приписали роман, стала его помощница Анна Маковская: она была замечена на кровати в номере отеля Давида, когда тот прилетал с визитом в Новосибирск. Внимательные фанаты разглядели ее голову в Instagram, когда Давид выходил в сторис пообщаться с подписчиками. Поклонники отношений Ольги и Давы полагают, что роман с помощницей мог начаться, еще когда Давид был в отношениях с Бузовой, и слова телеведущей об изменах Давида вполне могут оказаться правдой. Когда рэпера и блогера попросили прокомментировать этот инцидент, он довольно резко ответил, что они с командой всегда останавливаются в одном отеле во время командировок и спокойно заходят в номера друг к другу.
— Когда я читаю такие вещи, мне смешно. Люди пытаются по-своему интерпретировать любую мелочь. Я свободный человек, — сказал Давид в интервью на мероприятии журнала Moda Topical и добавил, что Анна Маковская — его директор с самого начала работы над всеми проектами и человек, на которого всегда можно положиться.
Нужна простая девочка
В марте Давид Манукян посетил радиошоу, в котором признался, что больше не хочет заводить романы с медийными личностями.
— И я для себя сейчас понял, что хочу, если, дай бог, все будет нормально и в будущем... получится или не получится: либо я одиноким останусь на всю жизнь, либо мне нужна простая девочка. Наверное, да. Потому что иначе, наверное, есть сложности в отношениях, — откровенно сказал Давид в эфире радиошоу.
Высмеивает поведение женщин в отношениях
После публикаций в интернете разных версий о своих девушках Давид Манукян записал шуточное видео, где переодетые актеры играют его избранниц. После он заявил: «Шучу, у меня нет девушки». Кроме того, в TikTok блогер публикует ролики о поведении женщин в отношениях. На видео его друг в парике блондинки разыгрывает девушку Давы: возлюбленная обвиняет бойфренда в насилии после шутливого толчка, а когда мужчина чихнул, она решила, что в нее плюнули, и со свей силы толкнула блогера.
Пользователи сети TikTok назвали ролик пародией на отношения рэпера с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Они посочувствовали Даве и отметили его стальные нервы, благодаря которым артист так долго сохранял отношения с шоувумен.
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