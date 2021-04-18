«Мне нужна простая девочка»: на кого сибиряк с Затулинки променял Бузову и с кем сейчас звездная ведущая — смотрим фото

Тайный роман Бузовой

Уже в марте в выпуске «ББ шоу» (бывшее название — «Бородина против Бузовой») Ольга Бузова во всеуслышание заявила, что она не свободна. Спустя месяц после непростого разрыва отношений с Давидом Манукяном популярная телеведущая увлеклась мужчиной, имя которого скрывает. Фанаты заметили, что Бузова перестала жаловаться в соцсетях на бессонницу и потерю аппетита, что явно говорит о появлении кого-то, а выпуск шоу подтвердил их догадки. На вопрос собеседника, свободна ли она в данный момент, Ольга ответила: «Сейчас нет». Подробности нового романа остаются неизвестными — ни в соцсетях, ни в обществе с новым мужчиной Ольга не появлялась. Возможно, роман действительно существует, а возможно, это всего лишь придуманная история для отвода глаз. Что ж, время покажет.

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