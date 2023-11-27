«Мы не подведем»: Павла Прилучного и Зепюр Брутян выбрали парой года — за что их любят фанаты?

Актёр из Новосибирска Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян стали парой года 2023 по версии глянцевого издания FB Journal. Статуэтку звездной семье вручили ведущие церемонии Дмитрий Дюжев и Анфиса Чехова. В соцсетях пара выложила слова благодарности за доверие и пообещала не подвести.
— Было очень приятно получить премию в номинации «Пара года». Спасибо FB Journal за доверие! Мы точно не подведем, — написала Зепюр Брутян в своем Instagram*(деятельность соцсети запрещена на территории РФ).
Пара поженилась в прошлом году весной. Некоторое время их отношения считали фейком, но любовь в итоге оказалось настоящей. В апреле 2023 году у Павла Прилучного и Зепюр Брутян родился сын — мальчика назвали Микаэлем.
Фанаты активно следят за отношениями звездной пары и выражают восторги, говорят, что рядом с Зепюр Павел расцвел. В сети их брак выглядит идеальным — Прилучный регулярно устраивает сюрпризы для жены, дарит цветы, готовит завтраки.
— Мужчина меняется с женщиной. Павел светился с Зепюр, — написала поклонница семьи Татьяна.
— Молодец Павел. Выбрал достойную жену и сразу расцвел, — написала Ксения.
— Павел, ты даже помолодел. От тебя идет внутреннее сияния от счастья. Зепюр прекрасная женщина во всех отношениях. Счастья и большой любви вам, — написала пользовательница с именем Лариса.
— Я не против Зепюр, но мне очень жаль Агату. Она, мне кажется, до сих пор его любит. И очень ей больно слышать, как он говорит о любви, которой у него не было — это было бы обидно всем, я думаю, — предположила Ольга.
Тем временем бывшая жена Прилучного, актриса Агата Муцениеце подала на него в суд и сообщила о своем желании увезти детей заграницу — об этом актер узнал из СМИ. Уроженка Латвии планирует вернуться на родину вместе с сыном Тимофеем и дочерью Мией.
Чтобы отправиться с сыном и дочерью в Латвию, Агате нужно получить согласие Павла и нотариально заверить его. Однако Прилучный завил, что экс-супруга не обращалась к нему за разрешением на вывоз детей заграницу.
— Нет, бывшая жена не обращалась ко мне с вопросами о выезде наших детей за границу. И насколько я знаю, без моего согласия Тимофей и Мия не смогут отправиться в Латвию, если ничего не поменялось в российском законодательстве, — пояснил Прилучный.
Еще одна известная личность из Новосибирска продолжает развивать медийную карьеру — звезда женского стендапа Зоя Яровицына снимает новое шоу — комик заехала в школу, в которой училась, и рассказала про родной город.
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