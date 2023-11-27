«Мы не подведем»: Павла Прилучного и Зепюр Брутян выбрали парой года — за что их любят фанаты?

— Мужчина меняется с женщиной. Павел светился с Зепюр, — написала поклонница семьи Татьяна.



— Молодец Павел. Выбрал достойную жену и сразу расцвел, — написала Ксения.



— Павел, ты даже помолодел. От тебя идет внутреннее сияния от счастья. Зепюр прекрасная женщина во всех отношениях. Счастья и большой любви вам, — написала пользовательница с именем Лариса.

— Я не против Зепюр, но мне очень жаль Агату. Она, мне кажется, до сих пор его любит. И очень ей больно слышать, как он говорит о любви, которой у него не было — это было бы обидно всем, я думаю, — предположила Ольга.