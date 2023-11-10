Впереди еще заседание: Агата Муцениеце через суд взыскала с Павла Прилучного 26 тысяч рублей

34-летняя актриса Агата Муцениеце отсудила у своего бывшего мужа-актера, уроженца Новосибирска Павла Прилучного 26,5 тысяч рублей. Об этом сообщают наши коллеги из «Стархит».
По информации издания, более полугода назад Муцениеце выписала Прилучного из квартиры в Москве. На судебные дела знаменитости пришлось потратить 51 тысячу рублей.
С иском о полном возмещении издержек Агата обратилась в суд. Но там ее требования удовлетворили лишь частично.
Также актриса намерена взыскать с экс-супруга алименты на детей. По данным на сайте Московского городского суда, заседание по этому вопросу назначено на 23 ноября.
Всего у Агаты Муцениеце и Павла Прилучного двое детей — сын Тимофей и дочь Мия.
Супруги были женаты 9 лет. В 2020 году, в начале пандемии, Агата публично заявила, что муж поднял на нее руку и выгнал на улицу с детьми. Вскоре после этого она подала на развод. Актер женился во второй раз, на своей новой возлюбленной Зепюр Брутян. В апреле 2023 года у пары родился ребенок.