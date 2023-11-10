Впереди еще заседание: Агата Муцениеце через суд взыскала с Павла Прилучного 26 тысяч рублей

Супруги были женаты 9 лет. В 2020 году, в начале пандемии, Агата публично заявила, что муж поднял на нее руку и выгнал на улицу с детьми. Вскоре после этого она подала на развод. Актер женился во второй раз, на своей новой возлюбленной Зепюр Брутян. В апреле 2023 года у пары родился ребенок.