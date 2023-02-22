На актера Павла Прилучного подала в суд бывшая жена. Что на этот раз не поделили экс супруги?

В начале февраля ее представители обратились в Головинский районный суд столицы с иском к Прилучному.

В пресс-службе суда «СтарХиту» пояснили, что Агата требует признать Павла утратившим право пользования московской квартирой и снять с регистрационного учета. Беседа между сторонами назначена на 6 марта.



Напомним, что супруги провели в браке 9 лет, у пары родилось двое детей: сын Тимофей и дочь Мия. В 2020 году, в момент начала пандемии Агата публично призналась в том, что муж поднял на нее руку и выгнал на улицу с детьми, вскоре после этого она подала на развод.