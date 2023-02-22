На актера Павла Прилучного подала в суд бывшая жена. Что на этот раз не поделили экс супруги?

Актриса Агата Муцениеце подала в суд на бывшего мужа актёра Павла Прилучного, уроженца Новосибирска. В период брака они приобрели недвижимость — большой загородный дом, который после развода отошел Прилучному, и квартиру в Москве — в ней осталась жить Агата с детьми. Сейчас Муцениеце хочет выписать экс-супруга из совместной жилплощади.
Как сообщает издание «Стархит», актриса решила упрочить свои права на недвижимость и обратилась с иском в суд.
В начале февраля ее представители обратились в Головинский районный суд столицы с иском к Прилучному.
В пресс-службе суда «СтарХиту» пояснили, что Агата требует признать Павла утратившим право пользования московской квартирой и снять с регистрационного учета. Беседа между сторонами назначена на 6 марта.
Напомним, что супруги провели в браке 9 лет, у пары родилось двое детей: сын Тимофей и дочь Мия. В 2020 году, в момент начала пандемии Агата публично призналась в том, что муж поднял на нее руку и выгнал на улицу с детьми, вскоре после этого она подала на развод.
Осенью прошлого года Прилучный снова женился — новой избранницей актера стала актриса Зепюр Брутян. В сентябре они сыграли пышную свадьбу, а в декабре стало известно, что молодожены ждут ребенка. Отношения с бывшей женой у актера по-прежнему натянуты, судя по всему их связывают исключительно родительские обязанности, которые они выполняют по очереди. Недавно Агата признавалась, что приглашала Прилучного вместе с новой женой и мамой на день рождения сына, но они не пришли.
— Важно то, что уже никому ни с кем ничего делить не надо. Мне кажется, реально сделать так, чтобы все люди дружили, любили друг друга, общались нормально, без всяких «я делаю вид, что тебя не существует». Это как раз самый бред, потому что дети все чувствуют и страдают, — высказалась Муцениеце после дня рождения сына в соцсетях.
Семейная жизнь Прилучного тем временем идет в гору, в сети он делится эффектными видео с празднования дня рождения новой жены. Актёр любит устраивать сюрпризы — к новому году он решил порадовать близких и устроил фотосессию с живой тигрицей.