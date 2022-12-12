«Она еще не ела»: Павел Прилучный с беременной женой и двумя детьми позировал рядом с живой тигрицей

— Я скажу больше, она еще не ела сегодня даже, — пошутил дрессировщик во время съемки. — Мы сейчас выберем кого-нибудь, тут их много.

Со взрослым животным семья фотографировалась во дворе, а дома участников фотосессии ждал маленький тигренок, будущая мама Зепюр покормила его из бутылочки. Напомним, что молодая жена Прилучного находится на 4-м месяце беременности.