«Она еще не ела»: Павел Прилучный с беременной женой и двумя детьми позировал рядом с живой тигрицей

В Сети появились снимки, на которых Павел Прилучный и его беременная жена Зепюр Брутян позируют рядом со взрослой тигрицей. Снялись с хищницей Шаней и двое детей актера от первого брака — Тимофей и Мия. Как сообщает издание Starhit, необычный сюрприз Прилучным устроили друзья — они привезли животное в особняк, где отдыхала семья.
— Уходящий год провожаем вместе с тигром. Провели замечательный день с детьми в компании этих красивых животных. Нам очень понравилось, — написал Прилучный в своем Instagram*, поблагодарив за сюрприз дрессировщика и хозяина тигрицы Михаила Зарецкого, а также своего друга Максима Заболотного.
— Я скажу больше, она еще не ела сегодня даже, — пошутил дрессировщик во время съемки. — Мы сейчас выберем кого-нибудь, тут их много.
Со взрослым животным семья фотографировалась во дворе, а дома участников фотосессии ждал маленький тигренок, будущая мама Зепюр покормила его из бутылочки. Напомним, что молодая жена Прилучного находится на 4-м месяце беременности.
Поклонники Прилучного не оценили фотосессию, встали на защиту тигрицы и подвергли актера критике в комментариях к посту за то, что подверг семью опасности, некоторые задавались вопросом — в курсе ли Агата Муцениеце подобного мероприятия.
На выходных НГС публиковал список горячих сибиряков, в которых влюбляются женщины со всего мира — Павел Прилучный оказался в их числе.
* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.