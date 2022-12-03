Актер Павел Прилучный станет отцом в третий раз — стало известно о беременности его новой жены

— Срок у Зепюр сейчас 14–15 недель, четвертый месяц, — подтвердил «СтарХиту» источник в медучреждении. — Они с Павлом приезжали уже несколько раз, всегда вместе посещают врача, муж очень заботится о будущей мамочке, глаз с нее не спускает. Пол ребенка пока не узнавали, в целом беременность у актрисы протекает легко, поэтому и перелеты ей доктор позволил.

Недавно супруги вернулись из романтического путешествия в Дубай — в соцсетях они делились фотографиями с отдыха, где уже было заметно слегка округлившийся живот актрисы. Известно, что для Зепюр это будет первый ребенок, в то время как у Прилучного уже есть двое детей от первого брака с актрисой Агатой Муцениеце. Как она отреагировала на новость о будущем отцовстве — неизвестно.