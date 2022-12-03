Актер Павел Прилучный станет отцом в третий раз — стало известно о беременности его новой жены

Актер из Новосибирска Павел Прилучный и его супруга Зепюр Брутян скоро станут родителями. Об этом сообщает издание Starhit со ссылкой на собственный источник в больнице.
Издание сообщает, что молодожены вместе приезжают на приемы в элитную подмосковную клинику, где наблюдаются многие звезды шоу-бизнеса. Контракт на роды в Лапино начинается от 350 тысяч рублей, VIP-пакет обойдется в 1,5 миллиона. В него входит трехместная палата, школа для беременных и мам, индивидуальный пост медсестры для новорожденного, сеансы лечебно-оздоровительного плавания и еще порядка 20 пунктов всевозможных услуг.
— Срок у Зепюр сейчас 14–15 недель, четвертый месяц, — подтвердил «СтарХиту» источник в медучреждении. — Они с Павлом приезжали уже несколько раз, всегда вместе посещают врача, муж очень заботится о будущей мамочке, глаз с нее не спускает. Пол ребенка пока не узнавали, в целом беременность у актрисы протекает легко, поэтому и перелеты ей доктор позволил.
Недавно супруги вернулись из романтического путешествия в Дубай — в соцсетях они делились фотографиями с отдыха, где уже было заметно слегка округлившийся живот актрисы. Известно, что для Зепюр это будет первый ребенок, в то время как у Прилучного уже есть двое детей от первого брака с актрисой Агатой Муцениеце. Как она отреагировала на новость о будущем отцовстве — неизвестно.
Напомним, что свадьба Прилучного и Зепюр состоялась 25 августа, а ранее актеры успели несколько раз пошутить над фанатами: то объявляли себя парой, то признавались, что их отношения — фейк.
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