«Давайте закончим»: бывший жених Бузовой расплакался на съемках мистического шоу

Блогер, певец и бывший жених Ольги Бузовой Давид Манукян из Новосибирска расплакался на съемках нового мистического шоу.
На кадрах со съемок шоу «Наследники и самозванцы», которые опубликовало издание «7 дней.ru» видно, что у блогера случилась истерика. Давид забросил голову назад, покраснел, вытер лицо, после чего резко встал и бросил кружку, которую держал в руках, на стол.
— По-братски, давайте закончим, — произнес блогер на видео.
Рэпер Дава участвуют в съемках шоу «Наследники и самозванцы» на телеканале ТВ3. В нем знаменитости проходят разного рода испытания. Они живут в старинном замке и борются за пять миллионов рублей.
Недавно Давида Манукяна заметили в компании певицы Мари Краймбрери (исполнительница хитов «Океан», «На тату», Amore) — артисты прогуливались за руку в Ереване. Однако свой роман пара отрицает.