«Давайте закончим»: бывший жених Бузовой расплакался на съемках мистического шоу

Блогер, певец и бывший жених Ольги Бузовой Давид Манукян из Новосибирска расплакался на съемках нового мистического шоу.



На кадрах со съемок шоу «Наследники и самозванцы», которые опубликовало издание «7 дней.ru» видно, что у блогера случилась истерика. Давид забросил голову назад, покраснел, вытер лицо, после чего резко встал и бросил кружку, которую держал в руках, на стол.