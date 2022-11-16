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«Давайте закончим»: бывший жених Бузовой расплакался на съемках мистического шоу

У мужчины произошла истерика за кадрами шоу

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Рэпер участвует в шоу, где можно выиграть пять миллионов рублей

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Блогер, певец и бывший жених Ольги Бузовой Давид Манукян из Новосибирска расплакался на съемках нового мистического шоу.

На кадрах со съемок шоу «Наследники и самозванцы», которые опубликовало издание «7 дней.ru» видно, что у блогера случилась истерика. Давид забросил голову назад, покраснел, вытер лицо, после чего резко встал и бросил кружку, которую держал в руках, на стол.

— По-братски, давайте закончим, — произнес блогер на видео.

Рэпер Дава участвуют в съемках шоу «Наследники и самозванцы» на телеканале ТВ3. В нем знаменитости проходят разного рода испытания. Они живут в старинном замке и борются за пять миллионов рублей.

Недавно Давида Манукяна заметили в компании певицы Мари Краймбрери (исполнительница хитов «Океан», «На тату», Amore) — артисты прогуливались за руку в Ереване. Однако свой роман пара отрицает.

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Ольга БузоваБлогерПевецШоуДаваДавид Манукян
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