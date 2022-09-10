Павел Прилучный женился на копии своей бывшей? В сети сравнивают жен звезды сериала «Мажор»

В сети уже которую неделю ведутся активные обсуждения свадьбы актера из Новосибирска Павла Прилучного с красоткой армянского происхождения Зепюр Брутян. Однако предметом пылкого спора стало не само событие, а то, что Прилучный выбрал себе в жены копию бывшей возлюбленной — Агаты Муцениеце. Фанаты уверены, что актер сознательно искал кого-то, похожего на его первую любовь, — мы попросили психолога объяснить, есть ли место этой версии и часто ли встречается такой феномен.
Роман Прилучного и Брутян успел наделать шуму. Пара то изображала любовь, то объявляла отношения фейком, но в итоге сыграла пышную свадьбу. Как сообщает издание Starhit, свадьба состоялась 25 августа. Первыми радостными новостями и кадрами с торжества поделились друзья Прилучного и Брутян.
— Ну теперь официально можно поздравить дорогих Павла и Зепюр, — подписали снимки близкие.
Как видно на немногочисленных роликах и фото, на мероприятие приехало не так много народу: около 50 человек. Среди гостей замечены Стас Михайлов, боец Адам Яндиев, а также детектив Максим Заболотный.
Когда поклонники актеров поняли, что всё по правде, ринулись выдвигать версии о том, что Брутян — копия бывшей жены Павла Прилучного Агаты Муцениеце, с которой актер развелся в 2020 году. Схожесть обеих женщин — причина, по которой звезда «Мажора» обратил внимание на армянскую красотку, считают фанаты. Якобы актер подсознательно стремился найти себе в спутницы женщину, похожую на первую настоящую любовь. Некоторые предполагают, что Зепюр специально копирует Агату, чтобы понравиться Прилучному.
Психолог и эксперт по самооценке Анна Бабич объясняет, что с точки зрения психологии развития корректнее будет утверждать, что люди — и мужчины, и женщины — больше тяготеют к определенным типам внешности, и у человека есть склонность выбирать конкретный типаж как наиболее приятный для себя.
— Это связано с детским опытом. В детстве ребенок испытывал позитивные эмоции к определенным людям, это фиксировалось маленькими вспышками в его психике, как что-то приятное и радостное, то, к чему влечет, к чему он испытывает симпатию. Это не линейная связь: если мама была блондинкой, то теперь я люблю только блондинок. Это могут быть совершенно разные люди на том или ином периоде детского и подросткового возраста, к которым проявлялась симпатия. Правильнее будет сказать, что мужчина тяготеет не к первой любви, а к той женщине, которая связана с типом внешности, приятным ему с детства. Тогда у мужчин и женщин действительно могут быть похожие внешне партнеры, — говорит эксперт.
Можно привести и другой пример из звездных отношений: бывший жених Ольги Бузовой Давид Манукян, по мнению фанатов, тоже является заложником одного образа. Новая возлюбленная шоумена — певица Мари Краймбрери имеет сходство с популярной телеведущей: овал лица, нос, глаза. Певица даже строит карьеру точно по такому же принципу, как Бузова, к общим чертам поклонники добавили и склонность обеих девушек часто менять прически.
Анна Бабич утверждает, что человек не может строить отношения с образом, и если он руководствуется только внешностью, то говорить о здоровых партнерских отношениях не имеет смысла.
— Если спустя несколько лет внешность для мужчины по-прежнему является главенствующим фактором, то следует поставить вопрос о зрелости мужчины и его готовности вступать в глубокие личностные отношения. Женщина воспринимается им как объект сексуальный или она подходит ему внешне, чтобы подчеркнуть статус: красивая женщина рядом — значит, так я буду чувствовать себя успешнее. Это все не о здоровых партнерских отношениях. Важно видеть душу человека, его уникальность, характер, учиться принимать его и развивать отношения, — говорит психолог.
Стоит ли переживать по поводу того, что вы неожиданно стали клонами бывших своего спутника? Как отмечает психолог Екатерина Баянова, ничего страшного в этой закономерности нет.
— Даже наши сексуальные предпочтения заточены на особый типаж. Это не должно вас смущать или расстраивать, это даже хорошо. Если вы находите тип внешности или темперамента, который вас заводит, это только помогает соединиться с вашей сексуальностью и раскрыть ее. Поэтому нас часто и тянет только к «высоким блондинам», «пышногрудым брюнеткам» или «смешливым худышкам». Зачем нам выбирать партнера с другим типом внешности, если он оставляет нас равнодушным, — объясняет психолог.
Подобные истории встречаются довольно часто. Среди голливудских звезд самые обсуждаемые клоны бывших возлюбленных - это истории актера Йена Сомерхолдера, Нины Добрев и заменившей ее Никки Рид (кстати, бывшая девушка Прилучного). Мэрилин Мэнсон, например, — поклонник жгучих брюнеток готический внешности: вспомним Роуз Макгоуэн и Диту фон Тиз, Мисси Ромеро и Линдси Улич.
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