Павел Прилучный женился на копии своей бывшей? В сети сравнивают жен звезды сериала «Мажор»

Психолог и эксперт по самооценке Анна Бабич объясняет, что с точки зрения психологии развития корректнее будет утверждать, что люди — и мужчины, и женщины — больше тяготеют к определенным типам внешности, и у человека есть склонность выбирать конкретный типаж как наиболее приятный для себя.

— Это связано с детским опытом. В детстве ребенок испытывал позитивные эмоции к определенным людям, это фиксировалось маленькими вспышками в его психике, как что-то приятное и радостное, то, к чему влечет, к чему он испытывает симпатию. Это не линейная связь: если мама была блондинкой, то теперь я люблю только блондинок. Это могут быть совершенно разные люди на том или ином периоде детского и подросткового возраста, к которым проявлялась симпатия. Правильнее будет сказать, что мужчина тяготеет не к первой любви, а к той женщине, которая связана с типом внешности, приятным ему с детства. Тогда у мужчин и женщин действительно могут быть похожие внешне партнеры, — говорит эксперт.