«Мужики больше косячат». Семья известных юмористов раскрыла секрет долгих отношений и выживания с тремя детьми
Недавно в семье бывшей участницы Comedy Womаn и бывшего капитана команды КВН «СТЭПиКО» родился еще один ребенок
На «Народную премию НГС» съехалось много российских звезд, которые в той или иной степени имели отношение к Новосибирску. Одними из таких участников стала пара актеров и юмористов — Александр Коптель и Наталья Медведева. Корреспондент NGS.RU Илья Калинин встретился с ними буквально за полчаса до начала церемонии награждения — звездные супруги прилетели в Новосибирск почти к самому началу торжественного мероприятия в Оперном театре.
Александр Коптель — известный комик и юморист. Актер и автор различных телепроектов. Родился в Новосибирске, был капитаном местной команды КВН «СТЭПиКО». Муж Натальи Медведевой. Наталья Медведева — актриса театра и кино. Телеведущая. Участница экс-проекта Comedy Womаn и команды КВН «Федор Двинятин». Родилась в Серпухове. Коптель и Медведева поженились в 2012 году. Имеют троих детей в возрасте семи, четырех лет и новорожденного.
— Александр, ты был капитаном новосибирской команды КВН «СТЭПиКО»… Как я понимаю, КВН и сбил тебя с пути истинного — ведь ты же должен был стать врачом.
А. К.: Да, да, да…
— Каким, врачом?
А. К.: Каким врачом? Я был бы, наверное, тем, который не может причинить вред людям…
Н. М.: (Смеется).
А. К.: Какое-то там УЗИ должен был делать. (Смеется). Хотя УЗИ тоже опасненько, да?
Н. М.: УЗИ — очень серьезно, очень серьезно.
А. К.: Ну, тогда, не знаю, анализы бы принимал…
Н. М.: (Смеется).
— А когда ты окончательно понял, что профессия врача не для тебя?
А. К.: Я еще не понял. Мало ли, может, еще вернусь. (Смеется).
Н.М.: Не, он сознание теряет от вида крови и уколов боится. Всё, врач не для него!
— Ну, может, какой-нибудь терапевт? Детский…
Н. М.: Ааа! Может быть. (Смеется).
— А тебя, Наталья, КВН с какого пути сбил? Кем ты должна была стать?
Н. М.: Я должна была быть менеджером в турфирме… (Смеется). На самом деле — управляющей. Экономика и управление в сфере туризма. Вот что-то где-то там — в этой сфере туристической, в управленческих структурах. Но проще — менеджер турфирмы. Вот с этой дорожки меня сбил КВН. И слава Богу.
— О чем мечтали в детстве?
А. К.: Я о лошади, о белой лошади.
— Я так понимаю, мечта не сбылась еще?
А. К.: (Смеется).
Н. М.: А я, кстати, хотела приют для кошек открывать. Я сейчас вспомнила про животных.
А. К.: Можно лошадь туда взять. На полставки.
Н. М.: (Смеется). Да… Но пока тоже не сбылось.
— Есть какие-то вещи, которые вам хотелось бы вычеркнуть из своего прошлого творческого багажа?
Н. М.: Нееет. Да ну, нет.
А. К.: Все вполне…
Н. М.: Всё нормально, ничего такого постыдного. Даже если что-то и было постыдное, ну а что: было и было.
— Я вспоминаю скандал, который был с шуткой в Comedy Women про генерала Карбышева.
В 2013 году в Comedy Womаn неудачно пошутили про советского генерала Дмитрия Карбышева, погибшего в немецком плену. Скандал вспыхнул в 2019 году, когда режиссер Никита Михалков рассказал о нем, назвав участниц юмористической сценки «овцами». Медведева публично извинилась, уточнив: она озвучивала текст по сценарию и не предполагала, что шутка про реального генерала. После этого Министерство просвещения России начало акцию «Знай наших в лицо».
Н. М.: Ааа! Это я бы не вычеркивала, а добавила бы себе внимательности, разумности и… Да всё — в опыт, всё — в опыт.
— Каково это — быть сейчас комиком? Контролируешь себя: что говоришь, как говоришь или…
А. К.: Комики всегда контролируют себя. Это так кажется, что у них беспорядочный юмор струится в разные стороны. А глобально это всегда осознанная история. Глобально ничего не изменилось.
Н. М.: Люди, которые работают в разговорном жанре, уж тем более контролируют себя. Саморедактура всегда присутствует. Вот, разговаривая с вами, я же редактирую, что говорю. А когда буду на сцене — то же самое, в принципе, происходит. Ты редактируешь, о чем говоришь.
А. К.: Чувство такта никто не отменял.
Н. М.: Ну, и совесть каждого. (Смеется).
— Вы долго не афишировали отношения, да и ваша свадьба, возможно, прошла бы в 2012 году незамеченной, если бы не Александр Гудков (известный комик и актер. — Прим. авт.), который упомянул ее где-то в соцсетях. Уже десять лет прошло со свадьбы…
Н. М.: Да, десять лет.
— Трое детей…
Н. М.: Ага.
— Есть какой-то секрет долгих отношений? И такого количества детей?
Н. М.: (Смеется). Ну, секрета как такового, наверное, нет… Мы не скрывали никогда отношения. Но мы и не афишировали. И я даже не за фразу: счастье любит тишину, я к этой фразе двояко отношусь. А в плане — не хвастаться, наверное. Не выпендриваться. Особенно в таких вопросах, как семья. Вот, мол, смотрите-смотрите, мы еще год вместе! Ой, какой там у меня замечательный муж! Ой, какая у меня красивая жена! Смотрите-смотрите! Ну-ка, ну-ка, ну-ка! Будто ты проверяешь судьбу на прочность… Лучше не дразнить судьбу.
— А ты, Александр, что-нибудь добавишь? По поводу секрета долгих отношений и такого количества детей?
А. К.: Нужно просто уметь просить прощения.
Н. М.: Кстати! (Смеется). Что же я забыла о таком важном пункте! Да, признавать свои ошибки.
А. К.: Вне зависимости от того, совершил ты ошибку или нет. (Смеется).
Н. М.: (Смеется). Это — пэ эс.
— Кто из вас чаще просит прощения?
Н. М.: Саша!
А. К.: Конечно, я…
— А кто из вас чаще совершает ошибки? Каждый ответьте, пожалуйста.
Н. М.: Конечно, Саша! (Смеется).
А. К.: А я воздержусь… (Смеется).
Н. М.: Да косячат мужики в любом случае — ну, это нормально. Ну, парни, мужчины, мальчишки — они больше косячат, чем девочки. Девочки — прилежные, а мальчишки — сумасбродные. Вот и приходится им чаще просить потом прощения. (Смеется).
— Что сейчас главное для каждого из вас: какие приоритеты в жизни поставлены на ближайшее время?
Н. М.: Ух, куда вы хотите залезть! В ящик Пандоры. (Смеется). Да много всего: и в рабочей сфере, и в семейной. Только в семейной — это всё как у всех…
— Четвертый ребенок?
Н. М.: Нет! Это же — не как у всех! Я думаю, что в плане семейном…
А. К.: План: выжить. (Смеется).
Н. М.: Да, выжить… Выжить, выспаться. (Смеется). И улучшить то, что имеем. Мне кажется, у каждой семьи такой план. А по поводу работы…
— Может, какие-нибудь проекты сейчас готовятся?
Н. М.: Может, что-то и готовится. Но что, всё вам рассказать? Ага! (Смеется). Вот когда они случатся, тогда и расскажем.
А. К.: Вот сказка же выходит…
Н. М.: А, ну да. В сентябре будет премьера фэнтези, такого российского блокбастера — «Красная шапочка». Я приняла в нем маленькое участие, но, надеюсь, заметное. И для меня — очень значимое. Лина Арифулина — режиссер. Такая большая команда, всё красочно, ярко, костюмы, очень много артистов… Я там сыграла, конечно, эпизод, но для меня это было очень запоминающееся. Я играла жительницу города, портниху — такую немножко странную. Ну, собственно…
— Сама себя сыграла?
Н. М.: Да, да, слегка сама себя... Ну, чуть утрированно. Так что приходите: с 22 сентября в каждом городе, и в вашем тоже, и во всех кинотеатрах.
— А у тебя, Александр, что в ближайших планах?
А. К.: Ну, вот тоже планирую на этот фильм сходить…
Н. М.: (Смеется).
А. К.: Эээ… Ну…
— Ну, хотя бы немного о планах? Четвертый ребенок будет?
А. К.: Ну… Я больше хотел про работу. Сейчас пытаюсь сконцентрироваться.
Н. М.: Нет, ребенка, я вам скажу, не планируем!
— Так, что с твоим участием можно в ближайшее время увидеть?
А. К.: Я больше за кадром… Мы делаем сейчас документальный проект. Всё такое менее веселое — более серьезное. Всех секретов не буду раскрывать. Он про… Я буду режиссером. Будем снимать, сейчас — предпродакшн.
— Так, и про что он?
А. К.: Документальна история про… (Смеется).
Н. М.: Как бы это сказать? Про еду? Нет? Ммм… Про бизнес, про какую-то сферу бизнеса. Нет, так сложно сказать.
А. К.: Там просто большое количество тем, и оно отчасти связано с Сибирью. Вот так только скажу.
— Какой бы совет вы себе маленькому дали с высоты вашего сегодняшнего возраста, опыта? Вот, Саша, не делай то-то и то-то…
А. К.: Учись обращаться с деньгами! (Смеется).
М. Н.: (Смеется). А я бы сказала: «Натусь, вообще всё у тебя классно. Меньше нервничай и будь хорошим правильным пофигистом. Учись легче относиться к жизни!»
25 августа в Новосибирском оперном театре прошла четвертая «Народная премия НГС», где собрались 1500 человек — приехали телеведущий Андрей Малахов, певица Пелагея, актриса Ирина Алферова и другие звезды.