«Мужики больше косячат». Семья известных юмористов раскрыла секрет долгих отношений и выживания с тремя детьми

А. К.: Да, да, да…



— Каким, врачом?



А. К.: Каким врачом? Я был бы, наверное, тем, который не может причинить вред людям…



Н. М.: (Смеется).



А. К.: Какое-то там УЗИ должен был делать. (Смеется). Хотя УЗИ тоже опасненько, да?



Н. М.: УЗИ — очень серьезно, очень серьезно.



А. К.: Ну, тогда, не знаю, анализы бы принимал…



Н. М.: (Смеется).



— А когда ты окончательно понял, что профессия врача не для тебя?



А. К.: Я еще не понял. Мало ли, может, еще вернусь. (Смеется).



Н.М.: Не, он сознание теряет от вида крови и уколов боится. Всё, врач не для него!

