«Вы застали меня врасплох». Андрей Малахов дал интервью НГС — какие вопросы поставили его в тупик

— Пять месяцев у меня не было Instagram*, запрещенная сеть в России, потому что у меня хакнули страницу. Но я это достаточно легко пережил. И плюс, как бы это ни могло показаться странным, я чаще стал ходить в церковь. Я подумал, что наступило время, когда нужно больше думать о душе и о том, как спастись самому. Мне кажется, это вопрос нашего времени: как спастись самому…



Помню, когда мне было семь лет, я был в гостях у бабушки и дедушкой в деревне. И тогда была такая программа «Международная панорама», где передали, что [президент США Рональд] Рейган объявил нашу страну империей зла и через пятнадцать минут они на Советский Союз сбросят бомбу. И я помню, вышел на улицу и заплакал, понимая, что сейчас моя жизнь закончится, а я ничего не видел и никуда не ездил и так мало всего узнал. И впоследствии, помню, когда подписывал всем открытки на праздники, всегда писал: «Желаю мирного неба над головой».



А вот сейчас, уже достигнув пятидесятилетнего возраста, я вдруг понимаю, что мир по-прежнему настолько же хрупок. И в нынешней ситуации нужно быть готовым ко всему, поэтому прежде всего нужно подумать о душе. Ведь если скажут, что у нас пятнадцать минут, то уже будет поздно.

