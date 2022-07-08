Бывшего жениха Ольги Бузовой заметили с новой возлюбленной в Ереване — Дава и Мари гуляли за руку
Давид Манукян упрямо отрицает слухи о романе с певицей, но их то и дело видят вместе в обнимку
Известного новосибирского блогера Давида Манукяна и бывшего жениха Ольги Бузовой заметили в компании певицы Мари Краймбрери (исполнительница хитов «Океан», «На тату», Amore) — артисты прогуливались за руку в Ереване. Паре приписывают роман, который оба активно отрицают.
Как сообщает издание Starhit, после видео в Сети, на котором замечены Давид и Мари, откреститься от отношений уже невозможно. Фанаты Краймбрери вне себя от радости: «Улыбка на всё лицо, как долго мы этого ждали!», «Такие милые», — пишут поклонники.
Ранее Дава признавался в соцсетях, что счастлив в новых отношениях, однако имя возлюбленной блогер не называет. Поклонники Манукяна активно следят за личной жизнью кумира и часто встречают его рядом с Краймбрери. Фанаты предполагают, что Давид привез девушку в Армению для того, чтобы познакомить с родителями. Внимательные зрители заметили на пальце Мари кольцо и теперь пророчат скорую свадьбу артистов.
Видео с прогулкой выложили в телеграм-канале «Светские хроники».
Певица же отказывается подтверждать слухи о романе с сибиряком и говорит, что их связывает дружба. В эфире «Русского радио» она отказалась говорить на тему отношений, но охарактеризовала Давида как потрясающего мужчину и прекрасного человека.
Напомним, что впервые слухи о вспыхнувших чувствах между Давидом Манукяном и Краймбрери появились после того, как оба приняли участие в шоу «Дуэты», где исполнили песню Краймбрери Amore. После Давид обратился к Мари в соцсетях и пригласил на свидание.
— Я влюбился. Отмечайте в комментах Мари и пишите: «Иди с Давидом на свидание», — подписал Манукян фрагмент их выступления. После музыкантов заметили вместе на отдыхе в Дубае.
В начале июня еще одного звездного новосибирца уличили в скорой свадьбе — Павел Прилучный и красотка Зепюр Брутян вместе отдыхали в Африке. Позже выяснилось, что их роман оказался фейком.