Бывшего жениха Ольги Бузовой заметили с новой возлюбленной в Ереване — Дава и Мари гуляли за руку

Известного новосибирского блогера Давида Манукяна и бывшего жениха Ольги Бузовой заметили в компании певицы Мари Краймбрери (исполнительница хитов «Океан», «На тату», Amore) — артисты прогуливались за руку в Ереване. Паре приписывают роман, который оба активно отрицают.

Как сообщает издание Starhit, после видео в Сети, на котором замечены Давид и Мари, откреститься от отношений уже невозможно. Фанаты Краймбрери вне себя от радости: «Улыбка на всё лицо, как долго мы этого ждали!», «Такие милые», — пишут поклонники.