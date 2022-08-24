Мама — простая учительница: как русская девочка стала кинозвездой в Египте, вышла замуж 4 раза и закрутила роман с миллиардером

— Охапки цветов, ужины в ресторанах, он привез мне дефицитные пуанты, ухаживал за мной как за драгоценностью. А если учесть, что на этот период пришлась смерть моего отца, то поддержка взрослого мужчины мне было просто необходима, — вспоминала позже Карим.

В этом союзе у супругов родилось двое сыновей. Балет Карим не оставила и танцевала первые партии, несмотря на материнство. Но через 8 лет супруги развелись.

Когда личная жизнь дала трещину, Нелли решила сосредоточиться на карьере. В Каирском театре оперы и балета, где она танцевала, Карим сразу затмила остальных балерин своим мастерством, которым знамениты артисты русского балета. Но Нелли пошла дальше и окончила аспирантуру по специальности «режиссер». Юную, но талантливую балерину замечают в кинобизнесе, и вскоре предлагают ей роль в фильме «1001 ночь».