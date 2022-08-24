Мама — простая учительница: как русская девочка стала кинозвездой в Египте, вышла замуж 4 раза и закрутила роман с миллиардером

Про жизнь этой женщины можно написать захватывающую книгу, и читатель не будет скучать на каждой странице. Русская балерина покорила египетский кинематограф, вышла замуж 4 раза, родила четверых детей и закрутила роман с олигархом. Историю жизни девочки, которая стала звездой мировой величины, вспоминали наши коллеги из Woman.ru.
Познакомились в ресторане
Мама Нелли родилась и выросла в Выборге, в родном городе она работала учительницей. Однажды женщина повезла свой класс на экскурсию в Санкт-Петербург (тогда Ленинград. — Прим. ред.). Там подруга пригласила ее в ресторан. Поход в заведение тогда был важным событием в жизни любого советского человека, учительница надела на вечер ярко-красное платье. Как в кино, там на нее обратил внимание египтянин-инженер — он был в Северной столице по работе. Молодые люди познакомились, стали переписываться и через какое-то время решили, что нужно играть свадьбу. Мама Нелли поехала за любимым в Александрию. Там и появилась на свет первая наследница Каримов. Она с детства любила танцевать, и в 4 года родители решили отдать девочку на балет. Но когда ей исполнилось 6 лет, семья переехала в Россию. Отцу девочки предложили здесь хорошие условия по работе.
Вышла замуж в 16 лет
В России Карим проводит все школьные годы. На протяжении всех этих лет она занимается балетом. Но вот на дворе непростой 1991 год, и семья принимает решение уехать в Египет.
Там Нелли поступает в Академию искусств в Александрии, чтобы продолжать занятия балетом, и неожиданно для своих родных решает выйти замуж. Мама и папа студентки резко против. Бизнесмен Бахаа Сабри старше девушки на 12 лет и до этого уже был женат, но так красиво ухаживал, что она не смогла устоять.
— Охапки цветов, ужины в ресторанах, он привез мне дефицитные пуанты, ухаживал за мной как за драгоценностью. А если учесть, что на этот период пришлась смерть моего отца, то поддержка взрослого мужчины мне было просто необходима, — вспоминала позже Карим.
В этом союзе у супругов родилось двое сыновей. Балет Карим не оставила и танцевала первые партии, несмотря на материнство. Но через 8 лет супруги развелись.
Когда личная жизнь дала трещину, Нелли решила сосредоточиться на карьере. В Каирском театре оперы и балета, где она танцевала, Карим сразу затмила остальных балерин своим мастерством, которым знамениты артисты русского балета. Но Нелли пошла дальше и окончила аспирантуру по специальности «режиссер». Юную, но талантливую балерину замечают в кинобизнесе, и вскоре предлагают ей роль в фильме «1001 ночь».
И вот роль в кино делает из русской девочки звезду. Ей постоянно предлагают участие в разных проектах: это и сериалы, и мелодрамы. Нелли так понравилось быть актрисой, что она решает оставить балет.
Сначала — кино, потом — обложки в глянце
За 20 лет Нелли Карим стала популярной актрисой в Египте. По словам журналистов, несмотря на свою звездность, она остается простой в общении, дает интервью, сама ведет свои страницы в социальных сетях.
Сегодня Нелли еще и модель, снимается в рекламе и появляется на страницах модных журналов.
Надо отметить, что Нелли Карим, как и практически все актрисы египетского кино, на экране и в жизни носит открытую одежду, хотя еще в детстве благодаря папе-мусульманину приняла ислам. Единственное, что она не позволяет себе, — это съемки с откровенными сценами или поцелуи в кадре.
Личная жизнь
После развода с первым мужем Нелли долго не состояла ни с кем в официальных отношениях. В СМИ писали, что после первого брака у Нелли был еще один — скоропалительный. Актриса не любит говорить о нём, так как пара развелась уже через месяц.
Но любовь случилась опять, и Карим снова связала себя узами брака — в 2004 году. Она вышла замуж за диетолога Хани Абуэльнага на четвертый день после встречи. 11 лет совместной жизни, 2 дочери — и снова развод. Говорят, что влюбленные надышаться друг другом не могли. Но даже самая большая любовь имеет свойство заканчиваться, Хани и Нелли остались добрыми друзьями.
В конце прошлого года на личных страницах в социальных сетях актрисы появились ее совместные фото с египетским бизнесменом-миллиардером Омаром Исламом. Позже и сама красавица призналась в интервью, что влюблена и получила предложение руки и сердца. Однако пять месяцев спустя, в апреле 2021 года, Нелли заявила, что свадьбы не будет. Но разве это повод опустить руки? Точно не для Нелли Карим. В августе 2021 года она вышла замуж за игрока в сквош Хишама Мохда Ашура. Этот брак звезды длится до сих пор. Может быть, русская балерина с египетскими корнями наконец-то нашла то самое женское счастье?
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