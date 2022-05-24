Гостевой брак или отсутствие детей: что на самом деле разрушило любовь тренера Ирины Винер и миллиардера Алишера Усманова

Несколько лет назад в интервью Владимиру Познеру Ирина Винер отмечала, что больше всего на свете дорожит работой и мужем. С Алишером Усмановым легендарного тренера связывала полувековая история, но, как оказалось, ничто не вечно. 19 мая на мировом участке состоялась беседа между представителями супругов по делу о расторжении брака. На принятие окончательного решения у Ирины Винер и Алишера Усманова есть в запасе пара недель. Наши коллеги из «СтарХита» вспомнили, как начинались и развивались отношения знаменитостей.
Гимнастка Ляйсан Утяшева так описывала отношения тренера Ирины Винер с бизнесменом Алишером Усмановым.
— Это красивая история любви двух сильных людей. Это то, о чем мечтает сильная женщина, — чтобы мужчина тебя не душил, а давал по 10 часов заниматься любимым делом. Это безусловная любовь. 20 лет назад я видела, как он аккуратно входил в зал во время тренировки, чтобы Ирочку не беспокоить. Она ему что-то говорила, а он ждал. Я видела, как самый богатый человек стоит скромно в сторонке. А потом они уходили счастливые, и у нас было два часа отдыха, — вспоминала спортсменка.
Обманчивое первое впечатление
Впервые Ирина и Алишер пересеклись в спорткомплексе в Ташкенте — тогда она еще была подающей надежды гимнасткой, а бизнесмен увлекался фехтованием. Усманову Винер показалась ослепительно красивой, но обратиться к ней лично мужчине не хватило духу.
— Я с ней не был еще знаком, но в ее образ сразу же влюбился. Она запала мне в душу на всю жизнь. На две жизни, можно сказать, — признавался олигарх в программе «Действующие лица» на канале «Россия 1».
Тогда судьба не свела молодых людей, Алишер перебрался в Москву и поступил в МГИМО, а Ирина, оставшись в Ташкенте, вышла замуж и родила сына Антона. Брак быстро распался, и впоследствии тренер отказывалась назвать даже имя первого супруга. По одной из версий, повлиять на развод могли чувства, вспыхнувшие у гимнастки к предпринимателю.
Но не будем гадать, а вернемся к фактам. Однажды Ирину направили в командировку в Москву, и чудесным образом на Калининском проспекте (сейчас Новый Арбат. — Прим. ред.) гимнастка столкнулась с Усмановым. Мужчина обрадовался случайной встрече, а вот Винер даже не сразу узнала знакомого из Ташкента. Так как женщина спешила, то бросила в ответ на приветствие что-то резкое, но когда Алишер обмолвился, что у спортсменки тренировалась его сестра, раздраженный тон сменился улыбкой.
— Она думала, что я напыщенный индюк, а я оказался сумасшедшим и обаятельным, потрясающе интеллектуально развитым и очень много знающим о женском существе молодым человеком. Вот она и не устояла! — иронизировал спустя годы Усманов.
К тому моменту как Алишер окончил вуз и вернулся в Узбекистан, Ирина успела развестись. У них начались отношения, которые приходилось тщательно скрывать от родных — Бурхан Усманов подыскивал сыну достойную невесту, и женщина с еврейскими корнями, на пять лет старше, да еще и с ребенком от прошлого брака на эту роль не годилась.
Когда Усманов наконец представил семье Винер и убедил близких, что других избранниц ему не нужно, на долю влюбленных выпало еще одно испытание.
Томительное ожидание
В 1980 году Алишер Усманов был приговорен к восьми годам лишения свободы по обвинению во взяточничестве, мошенничестве и групповом хищении социалистической собственности. В дальнейшем бизнесмен утверждал, что он вместе с друзьями стал жертвой внутреннего конфликта в руководстве Узбекской ССР, где на самом деле основной удар был направлен против родителей «золотой молодежи».
В 1986 году за примерное поведение Усманова освободили досрочно, а в 2000 году Верховный суд Узбекистана и вовсе реабилитировал бизнесмена, признав дело сфабрикованным. Это никак не отменяло того факта, что шесть лет предприниматель провел в разлуке с любимой женщиной.
Другая на месте Винер могла расстаться с заключенным, но тренер не сомневалась в невиновности избранника и была готова ждать столько, сколько потребуется. Не убедили спортсменку и доводы коллег, предупреждавших, что связь с преступником негативно скажется на ее карьере. В какой-то момент Ирину действительно сделали невыездной. Она выдержала всё, ведь по-настоящему любила вторую половину.
— Он покорил меня своим умом. Своей широтой взглядов на жизнь. Своими знаниями искусства, спорта, литературы, политики, — описывала Винер качества, за которые полюбила Усманова.
Игра стоила свеч — прямо из тюрьмы Усманов прислал избраннице шелковый платок, что по узбекским традициям расценивалось как предложение руки и сердца. Подарок Ирина оставила у себя, что означало согласие. Поженились влюбленные через шесть лет после освобождения предпринимателя, когда переехали вместе в Москву. Как отмечала Винер, пышной церемонии как таковой не было.
— На моей свадьбе небо было потолком, а земля была полом, — комментировала тренер это событие.
Рука об руку
Супруги достигали успеха вместе — Усманов не мог подвести избранницу, дождавшуюся его из тюрьмы, а Винер добивалась высот в тренерской работе не без поддержки мужа.
— Когда я приехала в Москву, то тренировала своих девочек на базе в Новогорске, а платил за ее аренду Алишер Бурханович. Первые успехи с Яной Батыршиной, Аминой Зариповой — всё благодаря его помощи. Но если не быть для детей мамой, близким человеком, невозможно получить результата. И поэтому Алишер Бурханович, с одной стороны, ревновал меня к спорту, а с другой стороны, ему всегда было приятно, что дети добиваются успехов, — отмечала звезда спорта.
Ревновал или нет, но Усманов уважал деятельность супруги. Равнодушным человеком его точно нельзя было назвать — например, бизнесмен инвестировал в проект Дворца гимнастики имени Винер в Лужниках и не забывал поздравлять жену с победами подопечных.
— В Пекине после победы Канаевой сказал: «Ну и чему радуешься? Выиграла чемпионат Советского Союза». Зато когда на следующий день наши девушки взяли золото в групповых упражнениях, у меня в комнате стояло четыре корзины цветов! И записка с очень нежными словами. В этом — весь Усманов, — улыбалась тренер.
С ученицами Винер оставалась строгой и требовательной, а дома превращалась в кроткую хранительницу очага.
— Я в дела мужа стараюсь не влезать. Я восточная женщина и привыкла, что муж в семье главный. Когда супруг входит в дом, жена должна приветствовать его стоя. И при этом опустить глаза, — подчеркивала тренер. Юным гимнасткам она старалась привить те же жизненные принципы.
— Я учу их, что семья — это самое главное. На первом месте — муж, потом — дети. И всё это вместе составляет счастье женщины. А работа и всё остальное вторично, — уверяла Винер.
Гостевой брак
Сына Ирины от первого брака Алишер Усманов воспитывал как родного, а вот общих детей у пары так и не появилось. Немаловажно, что миллиардера ни разу публично не обвиняли в изменах жене, а ведь такой влиятельный человек мог бы добиться внимания многих девушек. Знакомые в один голос утверждали, что бизнесмен искренне любил супругу, поэтому другие женщины его не интересовали. Почему же тогда сейчас на всю страну прогремело известие о разводе.
Можно было бы предположить, что супруги отдалились друг от друга из-за занятости и раздельного проживания: тренер пропадала в Новогорске, а миллиардер вел дела в Москве и Лондоне. Однако, по словам Винер, гостевой брак, наоборот, позволял влюбленным сохранять интерес.
— Алишер очень занятой человек, я тоже не сижу под вязами. Когда мы встречаемся, нам есть о чем поговорить. Я всегда удивляюсь, когда вижу в ресторане красивую молодую пару, которая сидит молча весь вечер. Им просто нечего друг другу сказать! Так, может, лучше так, как мы? — задавалась вопросом Винер.
Винер также говорила, что совместный быт убивает самые лучшие чувства, мол, они с мужем видятся редко, но безмерно ценят моменты воссоединения. Она подчеркивала, что романтизм мужа никуда не исчез с годами, как и его острый ум.
— И у него, и у меня большое собственное жизненное пространство. При этом Алишер — он король, бог, у него даже имя такое. А я женщина, и потому всего лишь его порождение. Ребро. И он в свое пространство редко кого впускает. Но это вовсе не значит, что мы не близки. Наоборот, понимаем друг друга, разговариваем, советуемся, он меня критикует. По желанию женщины мужчина становится тем самым, которым она его придумала. Я всегда говорила Алишеру: «Ты — гений! Ты — великий!» И он стал таким, хотя прошел через многие испытания. Он отчаивался, а я всё равно говорила, что всё будет, хотя тогда и думать об этом было нереально. Я всегда знала, что он супер, — такие пылкие речи посвящала тренер бизнесмену.
Повлияла занятость или остыли чувства, но эти яркие отношения закончились. Остается с грустью отметить, что всё имеет срок годности, и в случае Винер и Усманова он истек после 30 лет брака.
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