Гостевой брак или отсутствие детей: что на самом деле разрушило любовь тренера Ирины Винер и миллиардера Алишера Усманова

Обманчивое первое впечатление

Впервые Ирина и Алишер пересеклись в спорткомплексе в Ташкенте — тогда она еще была подающей надежды гимнасткой, а бизнесмен увлекался фехтованием. Усманову Винер показалась ослепительно красивой, но обратиться к ней лично мужчине не хватило духу.

— Я с ней не был еще знаком, но в ее образ сразу же влюбился. Она запала мне в душу на всю жизнь. На две жизни, можно сказать, — признавался олигарх в программе «Действующие лица» на канале «Россия 1».

Тогда судьба не свела молодых людей, Алишер перебрался в Москву и поступил в МГИМО, а Ирина, оставшись в Ташкенте, вышла замуж и родила сына Антона. Брак быстро распался, и впоследствии тренер отказывалась назвать даже имя первого супруга. По одной из версий, повлиять на развод могли чувства, вспыхнувшие у гимнастки к предпринимателю.