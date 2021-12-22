Стройные и одинокие: эти звездные красотки сильно похудели после развода — теперь их бывшие кусают локти

Поменять прическу и похудеть после расставания — обязательные пункты для всех свежеразводящихся женщин. Звезды — такие же люди, как мы — любят, страдают и ошибаются на общих правах. После неприятных событий в личной жизни большинство женщин приходят в свою лучшую форму. Наши коллеги из Wday.ru собрали истории знаменитостей, которые развелись, но стали еще краше.
Лолита Милявская
Одна из самых ярких представительниц отечественной сцены после бракоразводного процесса с пятым мужем Дмитрием Ивановым заметно преобразилась — певица скинула 15 кг. Лолиту никогда не смущали короткие наряды. В своем блоге певица делилась радостной новостью с поклонниками:
— Влезла в платье, в которое не влезала года три, решила примерить, похудела, но еще не настолько, чтобы выйти в нем в свет, — пишет Милявская.
Однако знаменитость утверждает, что ее преображение никак не связано с разводом. Известная брюнетка посетила эндокринолога, который назначил ей лечение и прописал достаточно строгую диету.
Полина Гагарина
Певица заметно похудела еще во время первого развода. Однако и после расставания со своим вторым супругом Дмитрием Исхаковым звезда всерьез взялась за себя, вернулась к спортивным упражнениям и к здоровому образу жизни. Наставница шоу «Голос» тренируется самостоятельно дома и под наблюдением личного тренера. Выглядит Полина сейчас лучше, чем когда-либо.
Пелагея
Оформив развод с хоккеистом Иваном Телегиным, Пелагея заметно преобразилась. Ее изменения коснулись не только фигуры, но и внешности. Несмотря на то, что певица отрицала факт трудного бракоразводного процесса, в Сеть просочились факты, что бывшие супруги долго не могли поделить имущество и опекунство над общей дочерью.
Пелагея прошла большой путь, прежде чем стать такой красоткой, как сейчас — посмотрите ее фото до популярности и миллионов. В одном из интервью певица поделилась секретом своей красоты — она питается дробно 5–6 раз в день и иногда устраивает себе разгрузочные дни.
Ани Лорак
И без того красивая певица в 2019 году изменилась в лучшую сторону. После 10 лет совместной жизни Ани Лорак расторгла брак с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Разлады в семье начались якобы из-за измен мужа, которого папарацци застали в компании модели Яны Беляевой. Так ли это на самом деле, остается только гадать. Певица же не давала никаких комментариев прессе по этому поводу. Однако после развода Лорак заметно похудела, сменила имидж и стала выглядеть еще более привлекательно.
Гоар Аветисян
Самый именитый визажист нашей страны после развода с первым мужем стала таять на глазах. Она много занималась спортом и соблюдала строгую диету: отказалась от сладкого, мучного, соленого, жирного и оставила в рационе только овощи, рыбу и мясо. А затем после родов блогер сделала липосакцию, подтяжку груди и кардинально изменилась.
— На самом деле это нелегкий период, он очень депрессивный, но, так как мы женщины, мы всегда делаем вид, что мы сильные, — говорит Гоар. Визажист решила меняться, увидев на весах рекордную цифру в 131 килограмм.
Гоар уже скинула более 40 кг и не собирается останавливаться на достигнутом.
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