Стройные и одинокие: эти звездные красотки сильно похудели после развода — теперь их бывшие кусают локти

— Влезла в платье, в которое не влезала года три, решила примерить, похудела, но еще не настолько, чтобы выйти в нем в свет, — пишет Милявская.

Однако знаменитость утверждает, что ее преображение никак не связано с разводом. Известная брюнетка посетила эндокринолога, который назначил ей лечение и прописал достаточно строгую диету.

Полина Гагарина