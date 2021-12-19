«Вознесли и выбросили»: почему трагично погиб исполнитель хита «Мальчик хочет в Тамбов» Мурат Насыров

Исполнителя хитов «Мальчик хочет в Тамбов» и «Я это ты» Мурата Насырова знала и любила вся страна. Его песни до сих пор крутят по радио и обожают петь в караоке. В жизни простого парня из Казахстана были крутые взлеты и падения, сначала ему феерически везло, а потом началась темная полоса, которую он не смог пережить. Наши друзья из Woman.ru вспомнили, каким он был и почему решился сделать тот роковой шаг.

Детство и юность

Мурат Насыров родился в городе Алма-Аты в простой семье, он был пятым ребенком. Чтобы прокормить детей, родители трудились почти без выходных: мать пропадала на заводе, отец работал в такси. Когда выходные всё-таки случались, большая семья собиралась за столом. Одаренный тонким слухом отец играл на уйгурских народных музыкальных инструментах, пел песни, сочинял стихи. Эта традиция заложила в будущем артисте любовь к хорошей музыке.