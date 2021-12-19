«Вознесли и выбросили»: почему трагично погиб исполнитель хита «Мальчик хочет в Тамбов» Мурат Насыров

Исполнителя хитов «Мальчик хочет в Тамбов» и «Я это ты» Мурата Насырова знала и любила вся страна. Его песни до сих пор крутят по радио и обожают петь в караоке. В жизни простого парня из Казахстана были крутые взлеты и падения, сначала ему феерически везло, а потом началась темная полоса, которую он не смог пережить. Наши друзья из Woman.ru вспомнили, каким он был и почему решился сделать тот роковой шаг.
Детство и юность
Мурат Насыров родился в городе Алма-Аты в простой семье, он был пятым ребенком. Чтобы прокормить детей, родители трудились почти без выходных: мать пропадала на заводе, отец работал в такси. Когда выходные всё-таки случались, большая семья собиралась за столом. Одаренный тонким слухом отец играл на уйгурских народных музыкальных инструментах, пел песни, сочинял стихи. Эта традиция заложила в будущем артисте любовь к хорошей музыке.
— Я с восьми лет умел играть на гитаре. Очень быстро всё схватывал, подбирал аккорды и вскоре уже сам учил своих сверстников, — делился в интервью Насыров.
В армейские годы он сразу занял место в музыкальном коллективе дивизии. Когда служба в армии закончилась, Насыров перебрался из Казахстана в Москву, где на пике славы и оборвется его жизнь.
Но тогда столица встретила молодого парня благосклонно. Будущую звезду сцены приняли в знаменитую «Гнесинку», с нее начался путь на большую сцену.
— Я приехал в Москву в 1989 году с единственной целью — занять свою нишу в шоу-бизнесе. К тому времени я уже не представлял свою жизнь иначе. Даже в армии моей основной деятельностью были концерты. Поступил в «Гнесинку», отучился по классу вокала. Поэтому я не случайный человек на сцене, — рассказывал про свой путь Насыров.
Любовь и популярность
Будущей звезде везло. Он с легкостью поступил в «Гнесинку» и покорил сердце красавицы — певицы Натальи Бойко — и ревностно оберегал свою любовь. Личная жизнь на то и личная, чтобы быть сокрытой от посторонних глаз, рассуждал артист. Но была и еще одна причина — разная вера. Музыкант боялся, что родные не примут его невесту. Только когда выяснилось, что Наталья беременна, Мурат решился познакомить ее с родителями.
— Папа и мама — мусульмане, и поначалу могли возникнуть сложности из-за того, что мы с Наташей принадлежим к разным вероисповеданиям. Она католичка. Но когда мы поставили родителей перед фактом, отец попросил Наташу, чтобы она разрешила посвятить себя в мусульманство. Она согласилась, — делился с журналистами артист.
Росла слава — росло и благосостояние артиста. Он купил квартиру и поменял простой автомобиль на премиальный. Талантливый музыкант уже давно был видной фигурой на российской сцене, но было одно но: природа наделила Насырова удивительным голосом, и он никогда не пел под фонограмму, что часто вызывало недовольство коллег.
— Вот, например, идет презентация альбома какого-нибудь исполнителя, он на сцене поет через пень-колоду, под фонограмму, — делился продюсер артиста Арман Давлетяров. — Мурат выходит его поздравлять и своим диапазоном начинает голосить так, что убирает самого виновника торжества.
Многие с явным неудовольствием оказывались на одной сцене с Насыровым, но он, увлеченный творчеством, этого никогда не замечал. Тогда было его время: к выходу готовился первый альбом «Кто-то простит». Хит «Мальчик хочет в Тамбов» с первых нот покорил вершины хит-парадов. Дальше было сотрудничество с Аленой Апиной. С совместной песней «Электричка едет в Тамбов» (по названию хитов артистов) они объехали всю страну. Затем представили совместную композицию «Лунные ночи» — и снова успех. Один за другим артист получил два «Золотых граммофона» за песни «Мальчик хочет в Тамбов» и «Я это ты, ты это я».
Забвение, отказ любимой и смерть
А затем пришли нулевые, и вместе с ними на сцене появилось новое поколение артистов: публике уже не требовался уникальный голос, она хотела шоу. Интеллигентный Насыров в эти новые запросы не вписывался и обнаружил себя невостребованным. Возможно, сказалось и то, что слишком многих «мальчик из Казахстана» раздражал своим талантом. Его песни неохотно брали радиостанции, телеканалы постепенно оказались для него закрытыми. Порой бывало так:
— Звонят Мурату с Первого канала, приглашают на запись. Утром, одевшись, он уже стоит в дверях, как вдруг раздается звонок: «Извините, съемка отменяется». Он потом узнает, что просто его кандидатуру руководство канала не утвердило. Звонит расстроенный: «Ты представляешь, они меня просто слили!» — рассказывал продюсер артиста Арман Давлетяров. Творческое забвение нанесло первый удар по моральному здоровью певца. Он продолжал работать, но его песни слушали только самые преданные поклонники.
А в 2006 году случилась вторая трагедия: в аварии на Звенигородском шоссе в Москве погиб солист и гитарист музыкальной группы «А-Студио» Баглан Садвакасов. Джип «Мицубиси», которым управлял артист, врезался в стоящий на светофоре КАМАЗ. Насыров с трудом пережил смерть лучшего друга.
— Они друг без друга дня не могли прожить. Между ними существовала какая-то космическая связь. На гастролях, например, заболевает Бага, и тут же Мурат звонит: «С Багой всё нормально? У меня какие-то предчувствия». Часами разговаривали по телефону, SMS друг другу постоянно писали. Когда Бага погиб, Мурат сильно подломился, — вспоминала Жанна Сауланова, вдова Садвакасова. Друг регулярно снился Насырову ночами. Просил во сне помощи, звал к себе.
Третьим ударом стал отказ любимой жены выйти за него замуж. Наталья и Мурат так и не узаконили свои отношения. 19 января 2007 года артист твердо решил жениться и даже договорился с другом, чтобы провести свадьбу в его ресторане. С утра он встретил жену и детей на вокзале, сказал Наталье, что свадьба обязательно состоится, но, видимо, снова получил отказ. В ярости Насыров на ходу выбросил телефон из машины. Этот день стал последним в жизни артиста, и до сих пор родные не могут объяснить, почему
Оставив семью дома, Насыров встретился с женой Баги, потом с еще одним другом. Был взволнован, то иногда смахивал слезы, то веселился и шутил. К 23 часам водитель приятеля привез его домой. Насыров был трезв, в ресторане он выпил всего бокал вина. Артист прошел в свою комнату и закрыл дверь. Какое-то время из-за нее доносились звуки его популярных композиций, потом всё смолкло. Утром его тело нашли под окнами дома. Тогда поговаривали, что певец был под наркотиками, но психиатр Уммурайзат Гаджиева, которая работала с артистом в последние месяцы, уверена: никаких запрещенных препаратов он не принимал. По ее мнению, погубило его другое.
— Он был удивительно интеллигентный, светлый и ранимый человек. Я лечила его от органической депрессии, которая была спровоцирована тем, что талант этого человека оказался невостребованным. Плюс Насыров остро переживал то, что жена не хочет стать его законной супругой. Да, у Насырова были тяжелейшие ломки, но оттого, что человека вознесли и выбросили, вы меня понимаете? У него был потрясающий голос, он сам писал песни, стихи, но никому не был нужен. Чертов шоу-бизнес сожрал человека, — объяснила Гаджиева.
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