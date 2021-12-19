«Это спасет хотя бы меня»: что скрывала молодая мама из шоу «Беременна в 16» за красивой картинкой в Instagram

Чуть позже Кристина опубликовала большой пост, где рассказала о расставании с Ильей. Она публично поблагодарила парня за почти пять лет отношений. Блогер объяснила, долгое время она отказывалась принимать тот факт, что они с Ильей уже выросли и стали отдаляться друг от друга.



— Я давно должна была принять это решение, я ушла от Ильи и считаю, что это спасет хотя бы уж точно меня. Честно, я не буду говорить ничего плохого, я не буду говорить, что жалею. Илья — моя первая и единственная любовь, я в этих отношениях очень любила… Да, было много плохого, но было и очень много хорошего, различие лишь в том, что пока у тебя не слетели розовые очки, ты даже внимания обращать не будешь на плохое, а потом когда очки слетели и идет накопительный эффект… Я лично очень выросла в этих отношениях, да и фактически я в них росла… Мне уже не 15 лет, да это и к лучшему, — обратилась к подписчикам Кристина.

Часть мнительных фолловеров пары уже обвинила Кристину в хайпе на расставании — мол, девушка показывает видео в слезах и синяках и даже вызвала скорую, но в полицию не обращалась. Такой прием действительно в последнее время часто используется в социальных сетях для повышения охватов.