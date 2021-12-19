«Это спасет хотя бы меня»: что скрывала молодая мама из шоу «Беременна в 16» за красивой картинкой в Instagram

Кристина из Санкт-Петербурга завоевала сердца зрителей популярного шоу «Беременна в 16». Несмотря на раннее материнство, девушка с возлюбленным старались доказать: в юном возрасте можно создать счастливую и крепкую семью. Но, как нередко бывает, за красивой картинкой в социальной сети скрывалась нелицеприятная действительность: оказывается, пара прошла через измены, а недавно молодая мама пожаловалась на побои со стороны своего парня. Наши друзья из Woman.ru вспомнили подробности отношений необычной семьи.
Идеальная картинка
После участия в шоу «Беременна в 16» молодая мама стала вести тематический блог. Долгое время девушка рассказывала, как гражданский муж Илья ее во всём поддерживает и оберегает. А ребенка в 16 лет пара называла своим осознанным решением.
Кристина вызывала симпатию у аудитории, и на ее инстаграм стали подписываться люди. Ей удалось набрать более
Как было на самом деле
Однако за красивыми словами любви и яркими снимками скрывался разлад: больше года Кристина конфликтовала с мужем и терпела побои. Ей приходилось тщательно скрывать все проблемы в браке, лишь бы не потерять репутацию и уважение поклонников. Переломным моментом стала настоящая ожесточенная драка с Ильей, когда тот избил супругу так, что ей пришлось обратиться в скорую помощь. Врачи диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга. Также медики обратили внимание на гематомы по всему телу и на лице.
Естественно, после опубликованного Кристиной видео подписчики взывали Илью к ответу. Тот быстро дал понять, что всему виной неверность жены, так он попытался оправдать свою жестокость.
— Всё произошло из-за постоянных измен, ребят, — объяснил свои действия парень.
В свою очередь молодая мама обвинила Илью в ответ: она уверяет, что знает о почти десятке девушек, с которыми тот ей изменял. Девушка говорит, что в их отношениях уже давно наступил кризисный момент.
— Я вообще знала прекрасно обо всех его девушках, но мне было уже всё равно, я просто ждала серьезного момента, чтоб уже его отпустить, — признавалась Кристина.
Однако подавать заявление на мужа и добиться справедливого решения суда потерпевшая отказалась. Лучшим выходом из ситуации она назвала спокойное расставание с отцом ребенка. А вот как дальше Илья будет общаться с сыном, пока под вопросом.
— Сегодня ночью я написала маме Ильи, что заявление отдам, но сейчас уже опять думаю — зачем? Надо просто забить и всё, — считает Кристина.
Чуть позже Кристина опубликовала большой пост, где рассказала о расставании с Ильей. Она публично поблагодарила парня за почти пять лет отношений. Блогер объяснила, долгое время она отказывалась принимать тот факт, что они с Ильей уже выросли и стали отдаляться друг от друга.
— Я давно должна была принять это решение, я ушла от Ильи и считаю, что это спасет хотя бы уж точно меня. Честно, я не буду говорить ничего плохого, я не буду говорить, что жалею. Илья — моя первая и единственная любовь, я в этих отношениях очень любила… Да, было много плохого, но было и очень много хорошего, различие лишь в том, что пока у тебя не слетели розовые очки, ты даже внимания обращать не будешь на плохое, а потом когда очки слетели и идет накопительный эффект… Я лично очень выросла в этих отношениях, да и фактически я в них росла… Мне уже не 15 лет, да это и к лучшему, — обратилась к подписчикам Кристина.
Часть мнительных фолловеров пары уже обвинила Кристину в хайпе на расставании — мол, девушка показывает видео в слезах и синяках и даже вызвала скорую, но в полицию не обращалась. Такой прием действительно в последнее время часто используется в социальных сетях для повышения охватов.
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