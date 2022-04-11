Влюбились и забылись: дочки президентов, которые вышли замуж за простых парней (иногда наперекор своим влиятельным отцам)

Зачастую дочери президентов либо продолжают деятельность родителя, либо просто выбирают себе в мужья политиков или бизнесменов. Многие из них тщательно скрывают личную жизнь, не ведут социальных сетей, да и на публике появляются очень редко, а бывает, даже строят карьеру под чужой фамилией. Наши коллеги из Wday.ru вспоминают дочерей президентов, для которых чувства оказались дороже общественного, а иногда и родительского мнения. Они решились выйти замуж за обычных парней (ну ладно, не совсем обычных, но всё же).

