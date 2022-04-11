Влюбились и забылись: дочки президентов, которые вышли замуж за простых парней (иногда наперекор своим влиятельным отцам)

Зачастую дочери президентов либо продолжают деятельность родителя, либо просто выбирают себе в мужья политиков или бизнесменов. Многие из них тщательно скрывают личную жизнь, не ведут социальных сетей, да и на публике появляются очень редко, а бывает, даже строят карьеру под чужой фамилией. Наши коллеги из Wday.ru вспоминают дочерей президентов, для которых чувства оказались дороже общественного, а иногда и родительского мнения. Они решились выйти замуж за обычных парней (ну ладно, не совсем обычных, но всё же).
Алия Шагиева
Алия — дочь бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. У политика пятеро детей: трое от первого брака, двое — от второго. Все ведут закрытый образ жизни, их нельзя отследить ни в социальных сетях, ни заметить на светских раутах. Исключением стала младшая — Алия. Девушка не послушалась знаменитого и влиятельного отца, она выбрала любовь и вышла замуж за простого парня Константина. Родня Алии даже после свадьбы утверждает, что муж ей не по статусу. А девушка продолжает эпатировать публику и выкладывать откровенные видео и фотографии в социальных сетях.
Лейла Алиева
Лейла — дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева. Сейчас девушка в разводе, имеет троих детей. В 2006 году она вышла замуж за сына предпринимателя и популярного музыканта Эмина Агаларова. Нужно отметить, что брак Лейлы и Эмина нельзя назвать неравным, ведь молодой человек является сыном президента российского холдинга «Crocus Group» и занимает уважаемую должность в компании. Однако настоящую популярность Агаларов-младший обрел только после свадьбы с дочерью президента.
Айшат Кадырова
Айшат — старшая дочь президента Чечни Рамзана Кадырова. Впервые СМИ заговорили о девушке, когда она стала главой модного дома «Firdaws». Айшат откровенно рассказала в интервью корреспонденту журнала Tatler, что она очень много работает и ей сложно совмещать карьеру и учебу в университете. Также дочь Кадырова сообщила, что замужем, причем ее муж — простой парень без титулов и званий, сын погибшего одноклассника Рамзана. Причем Айшат уточнила, что до свадьбы она всего несколько недель была знакома со своим будущим мужем. Девушка доверилась выбору отца и не пожалела.
Наталья Кискова
Наталья — дочь бывшего президента Словакии Андрея Киска. До недавнего времени о Наталье было мало что известно — она упорно скрывала свои социальные сети. Но теперь дочь политика активно ведет свой блог, где делится частью свой личной жизни. Не так давно девушка вышла замуж за некого М (полное имя избранника Наталья решила оставить в секрете).
Что еще почитать:
Развод родителей и жизнь на 30 тысяч в месяц: как сейчас выглядит и чем занимается дочь Дмитрия Пескова.
Нефтяная принцесса и самая богатая женщина Казахстана: как сложились карьера и личная жизнь дочерей Назарбаева.
«Сердцеедка», прощай? Как выглядит сейчас одна из самых сексуальных актрис