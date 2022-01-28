«Сердцеедка», прощай? Как выглядит сейчас одна из самых сексуальных актрис 2000-х — смотрим фото Дженнифер Лав Хьюитт

Все мы помним обворожительную Пейдж в романтической комедии «Сердцеедки». Вместе с мамой в роли Сигурни Уивер красотки дурили богачей и за счет них жили на широкую ногу. После этой роли за актрисой Дженнифер Лав Хьюитт окончательно закрепилось звание секс-символа, а фотографы и журналисты стали преследовать девушку буквально по пятам. Однако последние 7 лет Дженнифер почти нигде не снимается, да и на публике появляется редко и неохотно. Наши коллеги из Woman.ru выяснили, куда подевалась «Сердцеедка» и как она выглядит сейчас.
По официальной версии актриса решила сосредоточиться на материнстве, пообещав вернуться к работе через год или два. Однако долгожданного возвращения пока так и не случилось. Но была одна попытка — в 2018 году Лав Хьюитт сообщила, что ее снова можно будет увидеть на телеэкранах. Актриса снялась во втором сезоне нового проекта Райана Мерфи «911 служба спасения».
Поклонники ждали появления на красной дорожке уверенной красотки с точеной фигурой. Однако вместо нее на вечеринку пришла домохозяйка в угрюмом брючном костюме черного цвета. Возвращение, которое должно было быть триумфальным, провалилось.
Через пару дней Лав Хьюитт разоткровенничалась с подписчиками и поделилась сторис, в которой извинялась за свой внешний вид.
— Никто не предупредил меня, что мероприятие затянется на 12 часов и на улице будет душно. Я чувствую, что мне нужно попросить прощения за то, что я ужасно смотрелась. Черный костюм в такую погоду? Плохая идея. Отказ от укладочных средств? Тоже не лучшее решение. Я выглядела так, будто совершенно забыла, что актриса и должна всегда быть на высоте, — оправдывалась Дженнифер. Она также пообещала, что больше никого не разочарует и активно будет готовиться к съемкам нового сериала.
Обреченная стать звездой
Дженнифер Лав Хьюитт еще подростком начала сниматься в кино. Прорывом для 18-летней актрисы стала роль в хорроре «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Никто не ожидал, что не самый выдающийся фильм ужасов станет хитом мирового масштаба и принесет солидную выручку создателям. Через год вышла вторая часть — вновь с Дженнифер в главной роли. Сиквел был менее успешным, однако продюсеры заметили и полюбили главную звезду проекта.
В 2001 году Дженнифер Лав Хьюитт снялась вместе с Сигурни Уивер в романтической комедии «Сердцеедки». Она сыграла сексуальную мошенницу, покорявшую обеспеченных мужчин. Соблазнять было чем — фигуре Дженнифер тогда завидовала чуть ли не каждая женщина. Пышная грудь, тонкая талия и округлые бедра актрисы сводили с ума представителей сильного пола.
С тех пор за Джен закрепилось амплуа легкомысленной сексуальной штучки. На протяжении нескольких лет Лав Хьюитт играла однотипные роли, пока не случилось фиаско — в 2008 году она приняла участие в работе над анимационной лентой «Дельго», которая провалилась в прокате. После этой неудачи актрису долго никуда не приглашали. Спасением стал сериал «Список клиентов», где она в очередной раз во всей красе смогла продемонстрировать свое главное достоинство — точеную фигуру. После двух сезонов проект был закрыт, подвели рейтинги и звездная болезнь Дженнифер.
Дива на съемочной площадке
Источники из окружения актрисы неоднократно рассказывали прессе, что характер у нее совсем не ангельский. Дженнифер бывала заносчивой и эгоистичной. В 2013 году чрезмерная уверенность в себе сыграла с ней злую шутку. Актриса забеременела и захотела, чтобы ее интересное положение стало частью сюжета сериала «Список клиентов». Создатели шоу пошли ей навстречу. Этого Лав Хьюитт показалось мало. Она настаивала на том, чтобы ее бойфренд Брайан Хэллисей сыграл отца ребенка. Наглость взбесила продюсеров, и они поставили проект на паузу. Дженнифер до последнего отстаивала свою позицию. Сторговаться не удалось и сериал спешно завершили.
После этого инцидента на Дженнифер многие ополчились. Хейтеры говорили, что она слишком высокого мнения о себе и из-за ее упрямства люди лишились работы. Актерские способности Джен также часто подвергались критике. В 2014 году ее пригласили в криминальный сериал «Мыслить как преступник». Лав Хьюитт задержалась только на один сезон. Поклонникам проекта не нравилась игра Джен: многие посчитали, что она гармонично смотрится лишь в дешевых мыльных операх, но никак не в серьезном детективе. Недовольные фанаты даже создали петицию с просьбой убрать актрису из сериала, но она спешно ушла из проекта по собственному желанию.
Голливудская домохозяйка
В 2013 году Дженнифер Лав Хьюитт вышла замуж за коллегу по сериалу «Список клиентов» Брайана Хэллисейя и вскоре после свадьбы родила дочь Отем Джеймс. После появления на свет первенца актриса не спешила возвращаться в форму. Сериал с участием Джен завершился по ее же вине, а в другие проекты не приглашали. Ей ничего не оставалось, как с головой уйти в материнские хлопоты.
В начале 2015 года Лав Хьюитт и Хэллисей объявили о том, что скоро вновь станут родителями. За вторую беременность актриса сильно поправилась.
— Родив двоих детей, я располнела и больше не выгляжу как модель. Зато теперь могу назвать себя счастливой. Я чувствую себя более женственной и худеть не собираюсь, — говорила Дженнифер. В сентябре 2021 года на свет появился третий ребенок пары.
Перемены в личной жизни отразились и на стиле знаменитости. Раньше она была модницей и прекрасно знала, как подчеркнуть свои достоинства. Сейчас же актриса не придает стилю большого значения. На редких кадрах, сделанных папарацци, Дженнифер выглядит измученно и неопрятно, не красит ее и растянутая одежда. На красную дорожку Лав Хьюитт после замужества выходит редко, примерно раз в четыре года.
Поговаривают, что на стиль актрисы повлиял ее супруг. Брайан Хэллисей не хочет, чтобы мать его детей демонстрировала фигуру на публике. Фанаты Дженнифер считают, что Брайан контролирует каждый ее шаг. По их мнению, именно из-за него она стала такой закрытой в последние несколько лет.
Актриса только в 2017 году решилась создать аккаунт в «Инстаграме», но всё равно крайне редко публикует в нем личные снимки. Чаще всего она делится фотографиями еды или просто картинками с мотивирующими цитатами, иногда их разбавляют селфи.
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Фото: Getty Images, Rex Features/FOTODOM.RU, EAST-NEWS, Legion-Media.ru, Instagram.