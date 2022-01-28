«Сердцеедка», прощай? Как выглядит сейчас одна из самых сексуальных актрис 2000-х — смотрим фото Дженнифер Лав Хьюитт

Поклонники ждали появления на красной дорожке уверенной красотки с точеной фигурой. Однако вместо нее на вечеринку пришла домохозяйка в угрюмом брючном костюме черного цвета. Возвращение, которое должно было быть триумфальным, провалилось.

Через пару дней Лав Хьюитт разоткровенничалась с подписчиками и поделилась сторис, в которой извинялась за свой внешний вид.

— Никто не предупредил меня, что мероприятие затянется на 12 часов и на улице будет душно. Я чувствую, что мне нужно попросить прощения за то, что я ужасно смотрелась. Черный костюм в такую погоду? Плохая идея. Отказ от укладочных средств? Тоже не лучшее решение. Я выглядела так, будто совершенно забыла, что актриса и должна всегда быть на высоте, — оправдывалась Дженнифер. Она также пообещала, что больше никого не разочарует и активно будет готовиться к съемкам нового сериала.

