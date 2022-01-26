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Публика не узнала: народная певица Марина Девятова сильно изменилась после набора веса

В 2017 году артистка родила дочку и на какое-то время пропала из информационного поля

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Зрители не узнали в женщине на шоу всегда подтянутую Марину

Зрители не узнали в женщине на шоу всегда подтянутую Марину

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Спустя долгое время певица и финалистка проекта «Народный артист — 3» Марина Девятова впервые появилась на телешоу и удивила публику изменившимся внешним видом. Поклонники с трудом распознали в женщине со звонким голосом Девятовой саму певицу. Наши коллеги из «СтарХита» сравнили более ранние фото исполнительницы с кадрами из программы.

Марина Девятова появилась в программе Андрея Малахова, чтобы исполнить хит «В роще пел соловушка» (более известное название — «Ой, как ты мне нравишься») и пообщаться с другими участниками передачи. Но выпуск телешоу запомнился телезрителям не только интересной беседой на тему народных песен.

Публика растерялась, когда увидела Марину Девятову спустя долгое время

Публика растерялась, когда увидела Марину Девятову спустя долгое время

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Артистка набрала килограммы, но это совсем не мешало ей всё так же зажигательно петь и жизнерадостно танцевать. Певица на телешоу рассказала о дочери Ульяне, которая родилась в 2017 году в браке с Алексеем Пигуренко. По словам женщины, девочка не унаследовала вокальных данных матери.

— Знаете, такой вот нюанс: поем фальшиво и неритмично, но танцуем от души! — поделилась Марина.

Так Марина выглядела в 2016 году

Так Марина выглядела в 2016 году

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Певица стала широко известна благодаря популярному вокальному телешоу «Народный артист — 3». Сейчас Девятова активно выступает с музыкальной программой. В соцсетях женщина делится многочисленными афишами концертов, а в сторис показывает, как упорно готовится к выступлениям.

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