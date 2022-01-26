Публика не узнала: народная певица Марина Девятова сильно изменилась после набора веса

Спустя долгое время певица и финалистка проекта «Народный артист — 3» Марина Девятова впервые появилась на телешоу и удивила публику изменившимся внешним видом. Поклонники с трудом распознали в женщине со звонким голосом Девятовой саму певицу. Наши коллеги из «СтарХита» сравнили более ранние фото исполнительницы с кадрами из программы.
Марина Девятова появилась в программе Андрея Малахова, чтобы исполнить хит «В роще пел соловушка» (более известное название — «Ой, как ты мне нравишься») и пообщаться с другими участниками передачи. Но выпуск телешоу запомнился телезрителям не только интересной беседой на тему народных песен.
Артистка набрала килограммы, но это совсем не мешало ей всё так же зажигательно петь и жизнерадостно танцевать. Певица на телешоу рассказала о дочери Ульяне, которая родилась в 2017 году в браке с Алексеем Пигуренко. По словам женщины, девочка не унаследовала вокальных данных матери.
— Знаете, такой вот нюанс: поем фальшиво и неритмично, но танцуем от души! — поделилась Марина.
Певица стала широко известна благодаря популярному вокальному телешоу «Народный артист — 3». Сейчас Девятова активно выступает с музыкальной программой. В соцсетях женщина делится многочисленными афишами концертов, а в сторис показывает, как упорно готовится к выступлениям.
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