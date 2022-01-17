Даже им изменяют: известные красотки, которые смогли простить неверность мужей и счастливы

Сегодня Анжелика Варум и Леонид Агутин производят впечатление вполне гармоничной пары. Певец гордится красавицей-супругой и делает всё, чтобы она была счастлива. Однако в 2011 году брак Варум и Агутина едва не разрушился из-за досадного недоразумения. Музыкант настолько бурно отметил завершение фестиваля «Новая волна» в Юрмале, что на следующее утро его жена начала стремительно паковать чемоданы.



Оказалось, что накануне артист перебрал с крепкими напитками и начал флиртовать с симпатичной брюнеткой. Незнакомка так очаровала исполнителя хита «Босоногий мальчик», что он начал ее страстно целовать прямо на глазах у гостей вечеринки, которые тут же схватились за смартфоны. В итоге видео и фото оказались в сети.

Пока в прессе обсуждали выходку Агутина, певец изо всех сил пытался загладить свою вину перед любимой женой, с которой ему предстояло отправиться на совместные гастроли. Однако артистка долго не могла найти в себе силы простить супруга.

Примирение было внезапным: после одного из концертов Леонид пришел к Анжелике в гримерку — они расплакались, потому что поняли, что любят друг друга и совсем не хотят расставаться.