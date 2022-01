Даже им изменяют: известные красотки, которые смогли простить неверность мужей и счастливы

Проблемы в отношениях певицы и музыкального продюсера начались еще до того, как они узаконили свой союз. В 2005 году Джей взялся раскручивать барбадосскую певицу Рианну. Музыкант и его сексапильная протеже начали часто мелькать вместе на публике, из-за чего злопыхатели тут же сделали выводы о том, что Рианна — любовница Джей Зи. Однако позже достоверные источники опровергли эту информацию.

В 2008 году Бейонсе и Джей Зи сыграли свадьбу, и журналисты на время забыли о возможных похождениях рэпера. Но спокойной семейной жизнью супруги наслаждались недолго: в 2014 году музыканту начали активно приписывать роман с молодой певицей Ритой Орой, талантами которой он по неосторожности восхитился в одном из интервью.