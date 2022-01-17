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Даже им изменяют: известные красотки, которые смогли простить неверность мужей и счастливы

Оказывается, звездам тоже приходится конкурировать в любовных делах, причем иногда с самыми обычными женщинами

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Когда-то эти пары были на грани разрыва, но смогли преодолеть кризис

Когда-то эти пары были на грани разрыва, но смогли преодолеть кризис

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Кажется, если ты звезда, то и в личной жизни всё должно сложиться как нельзя лучше. Вон сколько претендентов на руку и сердце, а если что-то пошло не так, пороги обивают множество поклонников. Но всё не так — иногда и звездам изменяют, ведь в пару себе они обычно выбирают таких же творческих импульсивных и горячих мужчин. Посмотрим на пары, которые пережили измену, но смогли забыть прошлое и жить дальше вместе. Может, и вас вдохновит материал наших коллег из Woman.ru.

Виктория Бекхэм, 47 лет

Свежее фото четы Бекхэмов — всё так же влюблены, как и 20 лет назад

Свежее фото четы Бекхэмов — всё так же влюблены, как и 20 лет назад

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Виктория и Дэвид Бекхэм считаются одной из самых крепких звездных пар. Несмотря на многочисленные слухи о проблемах в браке, дизайнер и экс-футболист уже больше 20 лет вместе, хотя журналисты то и дело пытаются развести супругов.

Сплетни о разрыве экс-участницы группы Spice Girls и спортсмена зародились еще в далеком 2004 году. Тогда в прессе появилась информация о том, что Дэвид закрутил роман со своей личной помощницей Ребеккой Лус. Якобы девушка скрашивала одинокие вечера футболиста, пока он тренировался в Мадриде, а его жена записывала свой музыкальный альбом в Лондоне и заверяла СМИ, что полностью доверяет супругу. Не успели страсти улечься, как на горизонте появилась очередная «другая» женщина — австралийская модель Сара Марбек заявила журналистам, что переспала с Дэвидом Бекхэмом. А затем о связи с футболистом заговорила девушка легкого поведения Ирма Ничи. Правда, последней пришлось быстро замолчать, поскольку Дэвид пригрозил ей судом.

Любопытно, что Виктория уже давно смирилась с тем, что ее мужу приписывают романы на стороне. Основательница модного бренда Victoria Beckham неоднократно говорила о том, как счастлива в браке и всецело доверяет отцу своих детей, которые, к слову, появлялись на свет каждый раз, когда пресса начинала писать о грядущем разводе пары.

Анжелика Варум, 52 года

Даже эта образцовая пара российского шоу-бизнеса столкнулась с изменой

Даже эта образцовая пара российского шоу-бизнеса столкнулась с изменой

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Сегодня Анжелика Варум и Леонид Агутин производят впечатление вполне гармоничной пары. Певец гордится красавицей-супругой и делает всё, чтобы она была счастлива. Однако в 2011 году брак Варум и Агутина едва не разрушился из-за досадного недоразумения. Музыкант настолько бурно отметил завершение фестиваля «Новая волна» в Юрмале, что на следующее утро его жена начала стремительно паковать чемоданы.

Оказалось, что накануне артист перебрал с крепкими напитками и начал флиртовать с симпатичной брюнеткой. Незнакомка так очаровала исполнителя хита «Босоногий мальчик», что он начал ее страстно целовать прямо на глазах у гостей вечеринки, которые тут же схватились за смартфоны. В итоге видео и фото оказались в сети.

Пока в прессе обсуждали выходку Агутина, певец изо всех сил пытался загладить свою вину перед любимой женой, с которой ему предстояло отправиться на совместные гастроли. Однако артистка долго не могла найти в себе силы простить супруга.

Примирение было внезапным: после одного из концертов Леонид пришел к Анжелике в гримерку — они расплакались, потому что поняли, что любят друг друга и совсем не хотят расставаться.

— Вообще плакаться и стенать — это не мой стиль. Я очень люблю жизнь и, по счастью, лишена каких бы то ни было иллюзий относительно жизнеустройства. Я очень люблю мою семью и надеюсь, что она не разобьется ни о кризис среднего возраста, ни о темперамент моего мужа, ни о мое самолюбие. Просто в какой-то момент находишь человека, которого понимаешь, как самого себя. А дальше следует вереница компромиссов, на которые ты идешь только для того, чтобы этот человек был рядом. Потому что для тебя это важно. И когда возникают сложные моменты, то вы оба ищете пути выхода, потому что понимаете ради чего, — рассказала Анжелика в одном из интервью.

Бейонсе, 40 лет

Этим горячим звездам непросто ужиться вместе

Этим горячим звездам непросто ужиться вместе

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Певица Бейонсе и рэпер Джей Зи — одна из самых обсуждаемых пар в мировом шоу-бизнесе. Многим кажется, что супруги с полуслова понимают друг друга и никогда не ссорятся, но это совсем не так. Сейчас Бей и Джей поглощены воспитанием детей, но еще несколько лет назад их семейную жизнь язык не поворачивался назвать образцово-показательной.

Проблемы в отношениях певицы и музыкального продюсера начались еще до того, как они узаконили свой союз. В 2005 году Джей взялся раскручивать барбадосскую певицу Рианну. Музыкант и его сексапильная протеже начали часто мелькать вместе на публике, из-за чего злопыхатели тут же сделали выводы о том, что Рианна — любовница Джей Зи. Однако позже достоверные источники опровергли эту информацию.

В 2008 году Бейонсе и Джей Зи сыграли свадьбу, и журналисты на время забыли о возможных похождениях рэпера. Но спокойной семейной жизнью супруги наслаждались недолго: в 2014 году музыканту начали активно приписывать роман с молодой певицей Ритой Орой, талантами которой он по неосторожности восхитился в одном из интервью.

Вскоре у четы Картеров назрел очередной кризис семейной жизни. Фанаты пары даже боялись, что супруги разведутся. Дело в том, что в апреле 2016-го Бейонсе выпустила визуальный альбом под названием Lemonade, куда вошла композиция Sorry. В этой песне она намекнула на то, что муж ей изменил. Джей Зи долго набирался мужества, но нашел в себе силы признаться в содеянном. В интервью журналу The New York Times он подтвердил, что действительно был неверен жене, но сейчас очень жалеет об этом.

Как известно, поп-дива простила предательство супруга. Более того, чтобы укрепить отношения, Бейонсе родила двойню — мальчика Сэра и девочку Руми. Похоже, появление малышей действительно сплотило артистов.

Хиллари Клинтон, 74 года

Свежее фото из инстаграма Хиллари — на нем супруги вполне довольны

Свежее фото из инстаграма Хиллари — на нем супруги вполне довольны

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Хиллари и Билл Клинтоны женаты уже больше 40 лет, и за это время они прошли через многое. Несмотря на то, что отношения супругов далеки от идеальных, они готовы стоять друг за друга горой. Но так было не всегда: в середине девяностых брак Клинтонов был на грани распада. Билл, уже будучи президентом США, стал героем громкого секс-скандала. Политика обвиняли в том, что на протяжении нескольких лет он имел интимную связь с молодой стажеркой Белого дома Моникой Левински.

Когда вина государственного деятеля была доказана, Хиллари не стала подавать на развод. Она публично поддерживала мужа и говорила, что вся эта история — сплошной заговор. Миссис Клинтон осталась с супругом даже после того, как он лично во всём признался и публично раскаялся. Впоследствии экс-госсекретарь США признавалась в своей книге «История моей жизни» в том, что Левински была не единственной любовницей ее мужа.

— Каждая новая измена ранит меньше, чем предыдущая, — писала Хиллари.

Супруга Билла Клинтона также объяснила, почему решила простить его интрижки.

— Я никогда не сомневалась в том, что Билл любит меня. Мы вместе создали семью, вырастили дочь — я ни о чем не жалею, — признавалась она.

Сара Джессика Паркер, 56 лет

Этим старым фото актриса недавно поделилась в своем инстаграме

Этим старым фото актриса недавно поделилась в своем инстаграме

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Сара Джессика Паркер и Мэтью Бродерик поженились в 1997 году и через пять лет стали родителями. Однако в их семейной жизни не всегда всё было гладко: в 2008 году звезда сериала «Секс в большом городе» и ее супруг всё же смогли справиться с кризисом, который чуть не довел их до развода.

СМИ сфотографировали Бродерика на свидании с 25-летней официанткой. О том, что супруг ей изменяет, Сара Джессика узнала из журнала Star. Поначалу актриса думала, что всё это фантазия прессы, но когда она увидела красноречивые фотографии, ее худшие опасения подтвердились.

Паркер не могла смириться с предательством любимого человека и была готова развестись с ним. Но Мэтью вовремя подсуетился: он на коленях вымаливал прощение у жены и просил подарить ему еще одного ребенка. Актриса сжалилась над мужем и согласилась расширить семью — в 2009 году суррогатная мать родила паре девочек-близнецов. Появление на свет Марион и Табиты помогло супругам забыть о скандале.

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