Даже им изменяют: известные красотки, которые смогли простить неверность мужей и счастливы

Кажется, если ты звезда, то и в личной жизни всё должно сложиться как нельзя лучше. Вон сколько претендентов на руку и сердце, а если что-то пошло не так, пороги обивают множество поклонников. Но всё не так — иногда и звездам изменяют, ведь в пару себе они обычно выбирают таких же творческих импульсивных и горячих мужчин. Посмотрим на пары, которые пережили измену, но смогли забыть прошлое и жить дальше вместе. Может, и вас вдохновит материал наших коллег из Woman.ru.
Виктория Бекхэм, 47 лет
Виктория и Дэвид Бекхэм считаются одной из самых крепких звездных пар. Несмотря на многочисленные слухи о проблемах в браке, дизайнер и экс-футболист уже больше 20 лет вместе, хотя журналисты то и дело пытаются развести супругов.
Сплетни о разрыве экс-участницы группы Spice Girls и спортсмена зародились еще в далеком 2004 году. Тогда в прессе появилась информация о том, что Дэвид закрутил роман со своей личной помощницей Ребеккой Лус. Якобы девушка скрашивала одинокие вечера футболиста, пока он тренировался в Мадриде, а его жена записывала свой музыкальный альбом в Лондоне и заверяла СМИ, что полностью доверяет супругу. Не успели страсти улечься, как на горизонте появилась очередная «другая» женщина — австралийская модель Сара Марбек заявила журналистам, что переспала с Дэвидом Бекхэмом. А затем о связи с футболистом заговорила девушка легкого поведения Ирма Ничи. Правда, последней пришлось быстро замолчать, поскольку Дэвид пригрозил ей судом.
Любопытно, что Виктория уже давно смирилась с тем, что ее мужу приписывают романы на стороне. Основательница модного бренда Victoria Beckham неоднократно говорила о том, как счастлива в браке и всецело доверяет отцу своих детей, которые, к слову, появлялись на свет каждый раз, когда пресса начинала писать о грядущем разводе пары.
Анжелика Варум, 52 года
Сегодня Анжелика Варум и Леонид Агутин производят впечатление вполне гармоничной пары. Певец гордится красавицей-супругой и делает всё, чтобы она была счастлива. Однако в 2011 году брак Варум и Агутина едва не разрушился из-за досадного недоразумения. Музыкант настолько бурно отметил завершение фестиваля «Новая волна» в Юрмале, что на следующее утро его жена начала стремительно паковать чемоданы.
Оказалось, что накануне артист перебрал с крепкими напитками и начал флиртовать с симпатичной брюнеткой. Незнакомка так очаровала исполнителя хита «Босоногий мальчик», что он начал ее страстно целовать прямо на глазах у гостей вечеринки, которые тут же схватились за смартфоны. В итоге видео и фото оказались в сети.
Пока в прессе обсуждали выходку Агутина, певец изо всех сил пытался загладить свою вину перед любимой женой, с которой ему предстояло отправиться на совместные гастроли. Однако артистка долго не могла найти в себе силы простить супруга.
Примирение было внезапным: после одного из концертов Леонид пришел к Анжелике в гримерку — они расплакались, потому что поняли, что любят друг друга и совсем не хотят расставаться.
— Вообще плакаться и стенать — это не мой стиль. Я очень люблю жизнь и, по счастью, лишена каких бы то ни было иллюзий относительно жизнеустройства. Я очень люблю мою семью и надеюсь, что она не разобьется ни о кризис среднего возраста, ни о темперамент моего мужа, ни о мое самолюбие. Просто в какой-то момент находишь человека, которого понимаешь, как самого себя. А дальше следует вереница компромиссов, на которые ты идешь только для того, чтобы этот человек был рядом. Потому что для тебя это важно. И когда возникают сложные моменты, то вы оба ищете пути выхода, потому что понимаете ради чего, — рассказала Анжелика в одном из интервью.
Бейонсе, 40 лет
Певица Бейонсе и рэпер Джей Зи — одна из самых обсуждаемых пар в мировом шоу-бизнесе. Многим кажется, что супруги с полуслова понимают друг друга и никогда не ссорятся, но это совсем не так. Сейчас Бей и Джей поглощены воспитанием детей, но еще несколько лет назад их семейную жизнь язык не поворачивался назвать образцово-показательной.
Проблемы в отношениях певицы и музыкального продюсера начались еще до того, как они узаконили свой союз. В 2005 году Джей взялся раскручивать барбадосскую певицу Рианну. Музыкант и его сексапильная протеже начали часто мелькать вместе на публике, из-за чего злопыхатели тут же сделали выводы о том, что Рианна — любовница Джей Зи. Однако позже достоверные источники опровергли эту информацию.
В 2008 году Бейонсе и Джей Зи сыграли свадьбу, и журналисты на время забыли о возможных похождениях рэпера. Но спокойной семейной жизнью супруги наслаждались недолго: в 2014 году музыканту начали активно приписывать роман с молодой певицей Ритой Орой, талантами которой он по неосторожности восхитился в одном из интервью.
Вскоре у четы Картеров назрел очередной кризис семейной жизни. Фанаты пары даже боялись, что супруги разведутся. Дело в том, что в апреле
Как известно, поп-дива простила предательство супруга. Более того, чтобы укрепить отношения, Бейонсе родила двойню — мальчика Сэра и девочку Руми. Похоже, появление малышей действительно сплотило артистов.
Хиллари Клинтон, 74 года
Хиллари и Билл Клинтоны женаты уже больше 40 лет, и за это время они прошли через многое. Несмотря на то, что отношения супругов далеки от идеальных, они готовы стоять друг за друга горой. Но так было не всегда: в середине девяностых брак Клинтонов был на грани распада. Билл, уже будучи президентом США, стал героем громкого секс-скандала. Политика обвиняли в том, что на протяжении нескольких лет он имел интимную связь с молодой стажеркой Белого дома Моникой Левински.
Когда вина государственного деятеля была доказана, Хиллари не стала подавать на развод. Она публично поддерживала мужа и говорила, что вся эта история — сплошной заговор. Миссис Клинтон осталась с супругом даже после того, как он лично во всём признался и публично раскаялся. Впоследствии экс-госсекретарь США признавалась в своей книге «История моей жизни» в том, что Левински была не единственной любовницей ее мужа.
— Каждая новая измена ранит меньше, чем предыдущая, — писала Хиллари.
Супруга Билла Клинтона также объяснила, почему решила простить его интрижки.
— Я никогда не сомневалась в том, что Билл любит меня. Мы вместе создали семью, вырастили дочь — я ни о чем не жалею, — признавалась она.
Сара Джессика Паркер, 56 лет
Сара Джессика Паркер и Мэтью Бродерик поженились в 1997 году и через пять лет стали родителями. Однако в их семейной жизни не всегда всё было гладко: в 2008 году звезда сериала «Секс в большом городе» и ее супруг всё же смогли справиться с кризисом, который чуть не довел их до развода.
СМИ сфотографировали Бродерика на свидании с
Паркер не могла смириться с предательством любимого человека и была готова развестись с ним. Но Мэтью вовремя подсуетился: он на коленях вымаливал прощение у жены и просил подарить ему еще одного ребенка. Актриса сжалилась над мужем и согласилась расширить семью — в 2009 году суррогатная мать родила паре девочек-близнецов. Появление на свет Марион и Табиты помогло супругам забыть о скандале.
Что еще почитать про звезд
Родили и разлюбили: эти идеальные звездные пары расстались сразу после появления детей. Почему так вышло?
И снова здравствуйте: 7 мегапопулярных красоток из
«Вознесли и выбросили»: почему трагично погиб исполнитель хита «Мальчик хочет в Тамбов» Мурат Насыров.