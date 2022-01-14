Родили и разлюбили: эти идеальные звездные пары расстались сразу после появления детей. Почему так вышло?

Появление совместных детей — событие, которое в корне меняет жизнь пары. В идеале — в лучшую сторону. Но бывает по-разному. Наши коллеги из Woman.ru вспомнили союзы звезд, которые сначала радовали нас красивыми жестами и признаниями в любви, а потом неожиданно расстались сразу после появления малыша. Попытаемся понять, почему же так вышло.

Анна Седокова и Артем Комаров

В феврале 2017 года Седокова поделилась в инстаграме счастливой новостью: певица сообщила, что ждет третьего ребенка. Анна родила сына, которого назвала Гектором. Имя отца малыша певица не называет, но в Сети предполагают, что это бизнесмен Артем Комаров.