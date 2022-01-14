Родили и разлюбили: эти идеальные звездные пары расстались сразу после появления детей. Почему так вышло?

Появление совместных детей — событие, которое в корне меняет жизнь пары. В идеале — в лучшую сторону. Но бывает по-разному. Наши коллеги из Woman.ru вспомнили союзы звезд, которые сначала радовали нас красивыми жестами и признаниями в любви, а потом неожиданно расстались сразу после появления малыша. Попытаемся понять, почему же так вышло.
Анна Седокова и Артем Комаров
В феврале 2017 года Седокова поделилась в инстаграме счастливой новостью: певица сообщила, что ждет третьего ребенка. Анна родила сына, которого назвала Гектором. Имя отца малыша певица не называет, но в Сети предполагают, что это бизнесмен Артем Комаров.
В интервью порталу Woman.ru в мае 2017 года Седокова призналась, что получила от возлюбленного предложение руки и сердца. Певица не торопилась замуж, наслаждаясь статусом счастливой невесты и мамы. Но потом что-то пошло не так — Анна заявила, что рассталась с отцом Гектора из-за непримиримых разногласий. Певица не раз говорила, что она перфекционист, поэтому и мужчина ей нужен под стать — идеальный.
Судя по всему, она его нашла. Сейчас Анна замужем за баскетболистом Янисом Тиммом, который младше певицы на
Алена Шишкова и Тимати
В 2012 году Тимати начал встречаться с моделью Аленой Шишковой. Новоиспеченная пара моментально привлекла к себе внимание общественности, но посвящать всех в свою личную жизнь они не спешили. Алена забеременела и в
Вопреки ожиданиям поклонников, предложения руки и сердца не последовало. Вместо него появилось известие, что рэпер и модель расстались. Видимо, так и не дождавшись серьезного шага от Тимати, Алена решила попытать счастье с кем-то еще. Этим кем-то оказался вратарь московского «Динамо» Антон Шунин.
Поклонники пары до сих пор надеются, что Шишкова и Юнусов будут вместе, поэтому в каждой их совместной фотографии пытаются разглядеть признаки воссоединения. А между тем Алена и Тимати подчеркивают, что они сумели остаться в дружеских отношениях ради дочери. Более того, расставшись с Шишковой, Тимати представил общественности новую пассию — ей оказалась Анастасия Решетова.
Модель родила рэперу сына Ратмира, однако вскоре после рождения ребенка пара объявила о своем расставании. Анастасия публично поблагодарила рэпера за опыт и сына и пообещала всегда говорить о музыканте только хорошее.
Сейчас артист увлекся высокой блондинкой из Киева Сашей Дони. Свой роман пара старается не афишировать, хотя особенно и не скрывает.
Рита Дакота и Влад Соколовский
Отношения Риты Дакоты и Влада Соколовского были похожи на сказку. Поклонники не переставали восхищаться тем, насколько гармонично артисты смотрятся вместе. Каждый новый кадр в инстаграме — в самое сердце. Сколько любви было в этих снимках, сколько нежности в каждой подписи к фото. Артисты даже венчались — настолько сильны были их чувства. Логичным продолжением столь гармоничных отношений стало рождение дочери, которую назвали экзотичным, но в последнее время популярным именем Мия.
С рождением ребенка счастливые родители запустили свой влог на YouTube — поклонники ждали каждую новую серию с нетерпением. Смех, поцелуи, совместные путешествия, признания в любви, романтические вечера, добрые шутки и приколы, заботы о дочери — Дакота и Соколовский представляли собой иллюстрацию современной счастливой семьи. Конец этой сказке положила сама Рита, написав в своем инстаграме, что узнала о многочисленных изменах Влада. Певец ходил налево и в начале отношений, и после венчания, и во время беременности жены, и после ее родов. Конечно, такого предательства Рита простить не смогла и подала на развод.
Сейчас певица счастлива с новым возлюбленным и сумела выстроить дружеские отношения с бывшим мужем. У Влада и его девушки Ангелины Сурковой тоже всё хорошо, влюбленные скоро станут родителями.
Джанет Джексон и Виссам аль-Мана
В 2012 году Джанет Джексон и катарский бизнесмен Виссам аль-Мана стали супругами. Для певицы это был третий брак. Казалось, у влюбленных полная идиллия: ради супруга и их семейного счастья певица рискнула родить ребенка, несмотря на зрелый даже по современным меркам возраст. 3 января 2017 года
Фанаты радовались за новоиспеченных родителей. Увы, всего через три месяца после появления малыша на свет семейному счастью знаменитостей пришел конец. Джанет ушла от мужа и подала на развод. Как выяснилось, Джексон не смогла найти себя в условиях мусульманской культуры мужа — это она осознала, лишь став матерью. Супруг тем временем отказался и дальше благосклонно смотреть на ее свободолюбие и активную концертную деятельность. На суде и вовсе выяснилось, что Виссам поднимал руку на Джанет.
После расставания молодые родители клялись в своих интервью, что останутся друзьями ради общего ребенка и опеку над ним поделят поровну. Но уже в суде стало ясно, что достичь мирного соглашения у бывших супругов не получилось.
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