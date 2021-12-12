Не справляется с семейной жизнью: как из цветущей красавицы княгиня Монако превратилась в «самую грустную принцессу»

И главный вопрос: почему Альбер вдруг говорит о том, что его супруга уже поправилась, когда очевидно, что это не так?



Возвращение

Вернувшись в Монако, княгиня храбрилась и показательно обнимала мужа, отыгрывая семейное счастье. Но спектакль одной актрисы мало кого убедил, ведь Альбер выражал одно отстранение и холодность. После этого монакскую прессу всколыхнули новости: Шарлен не хочет жить во дворце и переезжает в свою квартиру. Согласитесь, после такого тяжело делать вид, что брак князя — пример для подражания.

Поэтому он выступил с заявлением, в котором признался: его жена находится в некой лечебнице, где пробудет «долгое время», а также настоятельно попросил не беспокоить ее. Нет, даже не так. Альбер потребовал: «Прошу по-хорошему, оставьте ее в покое». Но что еще более интересно, князь прокомментировал слухи о том, что его жена уехала из страны, таким образом подтверждая пересуды.