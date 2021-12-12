Не справляется с семейной жизнью: как из цветущей красавицы княгиня Монако превратилась в «самую грустную принцессу»

«Грустная принцесса» едва успела вернуться в Монако, как снова покинула (не)родные пенаты. Говорили о том, что причина в ее здоровье, но оказалось, что проблема куда глубже. Обычно официальные заявления ставят точки над i, но в случае с королевской семьей Монако всё наоборот. Стоит только князю Альберу II попытаться прояснить ситуацию, как на него тут же нападают журналисты и интернет-пользователи. Наши коллеги из Woman.ru разбирались, что же происходит с княгиней Шарлен на самом деле.
Кто виноват
Что бы ни сказал, как бы ни встал и ни помахал рукой князь Альбер II, в его словах, позах и жестах находят косвенные признаки семейного раздора и скорого развода с княгиней Шарлен. Причем виноватым считается именно князь. Дело, конечно, в болезненном состоянии его жены, которая до свадьбы с ним была спортсменкой и красавицей (разве что не комсомолкой), а после стала увядать на глазах. Где та улыбчивая пловчиха-чемпионка? С каждым месяцем, проведенным во дворце, Шарлен всё больше походит на тень: она худеет, грустнеет, отворачивается от камер, отводит глаза от журналистов. В Сети вздыхают: довел Альбер.
Не станем вставать ни на чью сторону, но признаем: перемены в монаршей особе действительно кажутся чересчур подозрительными. Весь ее вид как будто говорит: «Я пленница в золотой клетке!». Нельзя в этом разговоре не вспомнить эпизод на королевской свадьбе, когда она заплакала прямо во время церемонии. Картина Василия Пукирева «Неравный брак» еще никогда не была так реальна.
Конечно, тогда принцессе пришлось объясниться из-за своих слез.
— Мне было тяжело из-за всех этих сплетен. В какой-то момент я дала волю чувствам. Когда начала плакать, подумала: «О нет, я же рыдаю на виду у всего мира. Что же теперь скажут?» — делилась она с прессой после свадьбы. Правда, никто не поверил принцессе, которая, очевидно, прослезилась совсем не из-за счастья.
Сбежала в Африку
Впрочем, плакать Шарлен перестала, по крайней мере, на людях. Зато придумала план побега, который, как известно, так и не реализовался. В первый год после свадьбы ей все-таки не удалось улизнуть из-под надзора мужа, зато получилось это спустя десять лет. Операция «Африка», как ее теперь называют в Сети, разделила историю замужней Шарлен на до и после.
В ЮАР принцесса пробыла больше полугода. Официальная причина — острая инфекция лор-органов, вызванная синус-лифтингом (наращиванием кости в гайморовых пазухах). С точки зрения теории заговора, диагноз звучит максимально правдоподобно: врачи не советуют летать с такими болезнями в анамнезе, так что принцесса официально осталась в Африке на долгие месяцы.
Перед Национальным днем Монако Альбер заявил прессе: к празднику его жена будет дома, так как она чувствует себя гораздо лучше. Пользователи Сети приготовились встречать посвежевшую и отдохнувшую Шарлен, но она вдруг ошеломила интернет тревожной фотографией. Что случилось с красавицей, сильные руки которой превратились в хрупкие веточки?
И главный вопрос: почему Альбер вдруг говорит о том, что его супруга уже поправилась, когда очевидно, что это не так?
Возвращение
Вернувшись в Монако, княгиня храбрилась и показательно обнимала мужа, отыгрывая семейное счастье. Но спектакль одной актрисы мало кого убедил, ведь Альбер выражал одно отстранение и холодность. После этого монакскую прессу всколыхнули новости: Шарлен не хочет жить во дворце и переезжает в свою квартиру. Согласитесь, после такого тяжело делать вид, что брак князя — пример для подражания.
Поэтому он выступил с заявлением, в котором признался: его жена находится в некой лечебнице, где пробудет «долгое время», а также настоятельно попросил не беспокоить ее. Нет, даже не так. Альбер потребовал: «Прошу по-хорошему, оставьте ее в покое». Но что еще более интересно, князь прокомментировал слухи о том, что его жена уехала из страны, таким образом подтверждая пересуды.
Накануне СМИ забили тревогу: принцесса улетела в Швейцарию. Это показалось журналистам странным: разве Шарлен не выказывала желания остаться с детьми и восстановиться дома. Отдуваться за нее перед прессой пришлось всё тому же Альберу.
— Она явно истощена физически и эмоционально, — признал наконец он. — Она была подавлена и не могла справиться с служебными обязанностями, жизнью в целом или даже с семейной жизнью.
Вот так заявление! Князь мог бы ограничиться сообщением о нездоровье своей супруги и объяснить, что медики посоветовали им направить Шарлен к конкретным специалистам в Швейцарию. Но нет, он признал, что принцесса «не справляется с жизнью». Кажется, Альбер недосказал только одно слово: депрессия.
В то же время он попросил журналистов отметить, что «…это не проблемы в их отношениях между мужем и женой. Это проблемы другой природы». Свежо предание… Только после такого серьезного заявления о психологических страданиях принцессы, о котором тысячи последователей Шарлен догадались уже давно, в нерушимый и счастливый брак монаршей четы верится с трудом.
Что об этом говорят в СМИ
Журналисты считают исхудавшие руки принцессы Шарлен знаком другой болезни. Говорили о том, что княгиня страдает от депрессии, спровоцированной жизнью в неволе во дворце с нелюбимым мужем, и оттого якобы стремительно худеет.
Но тут не выдержали друзья Шарлен, которые поговорили с журналистами на условиях анонимности.
— Несправедливо, что она изображается страдающей какой-то психической или эмоциональной проблемой. Мы не знаем, почему дворец преуменьшает значение того, что она чуть не умерла в Южной Африке, — высказались они.
Приятели принцессы объяснили, что потеря веса связана исключительно с заболеванием.
— Она не могла есть твердую пищу более шести месяцев из-за перенесенных операций. Она могла принимать жидкости только через трубочку, поэтому потеряла почти половину своего веса, — утверждают они. Те же инсайдеры попросили журналистов уточнить, что Шарлен «определенно не теряет рассудок и не страдает от серьезных проблем с психическим здоровьем».
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