Катя из Питера: как выглядела Паулина Андреева до популярности и звездного замужества — смотрим фото

Модные критики сравнивают Паулину Андрееву с британской супермоделью Роузи Хантингтон-Уайтли: обе умело подбирают сногсшибательные наряды для красных ковровых дорожек. Если на мероприятии была Паулина Андреева, в прессе непременно появляются восторженные отзывы о ее образах. Наши коллеги из «СтарХита» вспомнили историю жизни известной петербурженки.
Без комплексов
Маленькая Катя терпеть не могла, когда мама заставляла ее идти в театр.
— Там скучно! — надувала губки девочка. Но родители, далекие от мира искусства, мечтали дать дочери и двоим ее братьям классическое фундаментальное образование.
Мать — ландшафтный дизайнер и отец-предприниматель натерпелись от своенравной Кати, которая хотела записаться на все кружки сразу и одинаково хорошо читала стихи и каталась на сноуборде, а потом поняли — растет творческий человек. Но в актрисы отдавать ее категорически не отказались.
— У меня интеллигентная семья в лучших питерских традициях, — рассказывала Паулина о временах, когда еще была Катей. Родители Андреевой удивлялись раскрывающимися талантами девочки, но рассматривали их исключительно как хобби.
Впервые на сцене девочка появилась в спектакле «Волшебник Изумрудного города», вот только не в роли Элли, а в образе Страшилы.
— Главную героиню у нас могла сыграть только красавица-отличница. А у меня и внешность была нестандартная, и успеваемость средняя. Сказку ставили на английском, но реплик у меня было мало. Мама, конечно, переживала, что ее дочь играет пугало, а мне было всё равно. В подростковом возрасте комплексы имелись, но это быстро прошло, — делилась Паулина в программе «Смак».
По Сети гуляет снимок 16-летней Андреевой у барной стойки в ночном клубе, по которому можно сделать два вывода: во-первых, к пластике актриса точно не прибегала, а во-вторых, уже тогда была уверенной в себе и привлекательной девушкой. Правда, до смелых стрижек и нарядов было еще далеко.
Чистый секс
После школы девушка поступила на факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета, проучилась там 2 года и уехала в Москву. Журналистика быстро наскучила студентке, и петербурженка поступила в московскую Школу-студию МХАТ. На третьем курсе Катя уже играла в спектакле Кирилла Серебренникова, телезрители и кинокритики запомнили ее по роли певицы в «Оттепели»: саундтрек к сериалу артистка исполнила сама, доказав, что у нее не только яркая внешность, но и притягательный тембр голоса.
Как она тогда выглядела, мы отлично помним: ретроприческа, стрелки, чувственные губы, красная помада. Неудивительно, что после эффектного появления в сериале режиссеры всё чаще звали Андрееву в кино. Например, дерзкий и нарочито сексуальный образ достался брюнетке в «Саранче».
Еще до триумфа в «Оттепели» актрису взяли в МХТ имени Чехова, тогда-то Катя и стала Паулиной, решив, что пора ей выбрать себе псевдоним. Правда, среди сотрудники театра ходили сплетни, что в труппу Паулина попала только благодаря протекции Владимира Машкова. Даже если интрижка и была, вскоре этой истории пришел конец, а на горизонте появился новый герой. Увидев Паулину Андрееву в кружевном корсете в спектакле
— Меня сшибло просто, потому что в консервативном театре какая-то абсолютная красота выступила, — вспоминал режиссер в программе «Кино в деталях».
Отметим, что на сцене Паулина раскрепощалась и могла позволить себе смелые наряды, например, боди и латексный костюм. В реальной же жизни актриса одевалась довольно скромно, хотя и элегантно — серые или черные юбки ниже колена, свитеры оверсайз, кожаная куртка классического кроя.
В 2015 году поклонники заподозрили брюнетку в романе с Константином Хабенским, ведь тогда Паулина перевоплотилась в помощницу Родиона Меглина в «Методе». Образ Есении понравился зрителям: решительная, притягательная и дерзкая девушка с минимумом макияжа на лице и любовью к удобной одежде зацепила поклонников. А затем подтвердилось, что покорила она не только публику, но и Федора Бондарчука — после 25 лет брака режиссер разошелся с супругой Светланой и вскоре начал выходить в свет с молодой возлюбленной.
Королева красной дорожки
Теперь за Андреевой следили с еще большим интересом, ведь речь шла уже не просто о талантливой актрисе, а о невесте Бондарчука. Паулина сразу понравилась маме режиссера, да и его окружение приняло девушку благосклонно.
— С Паулиной меня познакомил Федя на одной из вечеринок «Кинотавра», — делился со «СтарХитом» дизайнер Денис Симачев. — У нее такой не русский типаж, я бы сказал, лос-анджелесский. Ей одинаково идут как элегантные дизайнерские платья в пол, так и простые майки с джинсами и кроссовками. Очень эффектная девушка. Худая, с длинными ногами. Она образец модельной внешности — хоть сейчас на подиум.
Дефилировать Паулина могла и на красных ковровых дорожках. На свой первый официальный выход в свет с Федором она надела черное платье с открытым плечом и пышной юбкой с разрезом от бедра. Модные критики остались довольны, но еще больше их впечатлил брючный костюм с пиджаком на голое тело, выбранный Андреевой для церемонии открытия ММКФ-2016.
В ноябре 2017-го Андреева избавилась от длинных волос, и мнения поклонников разделились: одни сочли стрижку «под мальчика» ошибкой, другие — похвалили звезду за смелый образ. После премьеры «Мифов» Молочникова хейтерам пришлось признать, что новая прическа Паулине к лицу: удачная укладка и кожаная куртка сделали образ завершенным.
Казалось, с каждым годом имидж актрисы становился всё более совершенным. В 2019-м она предстала в Каннах в платье из черной тафты с корсетом, а на «Кинотавр» надела сногсшибательный полупрозрачный наряд.
— Каждой актрисе требуется помощь в поиске своего имиджа, чтобы избежать фатальных стилистических коллапсов. Мне повезло, что я сразу оказалась в лучших руках, — подчеркивала звезда сериала «Метод».
Личная жизнь
В сентябре 2019 года Паулина вышла замуж за Федора Бондарчука. Почти сразу после бракосочетания разгорелись слухи о беременности актрисы. Опровергнуть их звезда смогла, появившись на «Кинотавре-2020» в подчеркивающем фигуру ассиметричном платье болотного цвета. Впрочем, нет дыма без огня: на несколько месяцев Паулина исчезла с радаров, а 2 марта 2021 года родила сына Ваню.
Андреева мастерски совмещает роль жены, матери и актрисы, при этом Паулина продолжает восхищать публику стильными образами. Кроме того, артистка пробует себя в сценарном деле и уже достигла на этом поприще успеха, поработав над сериалом «Псих». Для звезды важно доказать, что она не просто жена Бондарчука и красивая женщина, но еще и самостоятельная творческая единица.
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