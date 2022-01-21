21 января пятница
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 6/10
usd 76.44
eur 86.82
Тема дняВ России максимум заболевших с начала пандемии
Все новости
Все новости

Катя из Питера: как выглядела Паулина Андреева до популярности и звездного замужества — смотрим фото

Актриса не всегда была иконой стиля, но точно не делала пластических операций, которые ей приписывают

1 798
12Обсудить

Поделиться

Посмотрим, как выглядела идеальная красотка в юности

Посмотрим, как выглядела идеальная красотка в юности

Поделиться

Модные критики сравнивают Паулину Андрееву с британской супермоделью Роузи Хантингтон-Уайтли: обе умело подбирают сногсшибательные наряды для красных ковровых дорожек. Если на мероприятии была Паулина Андреева, в прессе непременно появляются восторженные отзывы о ее образах. Наши коллеги из «СтарХита» вспомнили историю жизни известной петербурженки.

Без комплексов

На детских фото можно узнать черты актрисы

На детских фото можно узнать черты актрисы

Поделиться

Маленькая Катя терпеть не могла, когда мама заставляла ее идти в театр.

— Там скучно! — надувала губки девочка. Но родители, далекие от мира искусства, мечтали дать дочери и двоим ее братьям классическое фундаментальное образование.

Мать — ландшафтный дизайнер и отец-предприниматель натерпелись от своенравной Кати, которая хотела записаться на все кружки сразу и одинаково хорошо читала стихи и каталась на сноуборде, а потом поняли — растет творческий человек. Но в актрисы отдавать ее категорически не отказались.

— У меня интеллигентная семья в лучших питерских традициях, — рассказывала Паулина о временах, когда еще была Катей. Родители Андреевой удивлялись раскрывающимися талантами девочки, но рассматривали их исключительно как хобби.

Впервые на сцене девочка появилась в спектакле «Волшебник Изумрудного города», вот только не в роли Элли, а в образе Страшилы.

— Главную героиню у нас могла сыграть только красавица-отличница. А у меня и внешность была нестандартная, и успеваемость средняя. Сказку ставили на английском, но реплик у меня было мало. Мама, конечно, переживала, что ее дочь играет пугало, а мне было всё равно. В подростковом возрасте комплексы имелись, но это быстро прошло, — делилась Паулина в программе «Смак».

В 16 лет у Кати уже был уверенный взгляд

В 16 лет у Кати уже был уверенный взгляд

Поделиться

По Сети гуляет снимок 16-летней Андреевой у барной стойки в ночном клубе, по которому можно сделать два вывода: во-первых, к пластике актриса точно не прибегала, а во-вторых, уже тогда была уверенной в себе и привлекательной девушкой. Правда, до смелых стрижек и нарядов было еще далеко.

Чистый секс

Такой классический образ также к лицу актрисе

Такой классический образ также к лицу актрисе

Поделиться

После школы девушка поступила на факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета, проучилась там 2 года и уехала в Москву. Журналистика быстро наскучила студентке, и петербурженка поступила в московскую Школу-студию МХАТ. На третьем курсе Катя уже играла в спектакле Кирилла Серебренникова, телезрители и кинокритики запомнили ее по роли певицы в «Оттепели»: саундтрек к сериалу артистка исполнила сама, доказав, что у нее не только яркая внешность, но и притягательный тембр голоса.

Как она тогда выглядела, мы отлично помним: ретроприческа, стрелки, чувственные губы, красная помада. Неудивительно, что после эффектного появления в сериале режиссеры всё чаще звали Андрееву в кино. Например, дерзкий и нарочито сексуальный образ достался брюнетке в «Саранче».

После съемок «Саранчи» Паулина решила, что фильмы с эротическим уклоном ей не особо интересны

После съемок «Саранчи» Паулина решила, что фильмы с эротическим уклоном ей не особо интересны

Поделиться

Еще до триумфа в «Оттепели» актрису взяли в МХТ имени Чехова, тогда-то Катя и стала Паулиной, решив, что пора ей выбрать себе псевдоним. Правда, среди сотрудники театра ходили сплетни, что в труппу Паулина попала только благодаря протекции Владимира Машкова. Даже если интрижка и была, вскоре этой истории пришел конец, а на горизонте появился новый герой. Увидев Паулину Андрееву в кружевном корсете в спектакле «№ 13D», Федор Бондарчук остался под большим впечатлением.

— Меня сшибло просто, потому что в консервативном театре какая-то абсолютная красота выступила, — вспоминал режиссер в программе «Кино в деталях».

Из-за этой роли секретарши многие решили, что у актрисы роман с Игорем Верником

Из-за этой роли секретарши многие решили, что у актрисы роман с Игорем Верником

Поделиться

Отметим, что на сцене Паулина раскрепощалась и могла позволить себе смелые наряды, например, боди и латексный костюм. В реальной же жизни актриса одевалась довольно скромно, хотя и элегантно — серые или черные юбки ниже колена, свитеры оверсайз, кожаная куртка классического кроя.

В «Методе» героиня Паулины выглядела просто и притягательно

В «Методе» героиня Паулины выглядела просто и притягательно

Поделиться

В 2015 году поклонники заподозрили брюнетку в романе с Константином Хабенским, ведь тогда Паулина перевоплотилась в помощницу Родиона Меглина в «Методе». Образ Есении понравился зрителям: решительная, притягательная и дерзкая девушка с минимумом макияжа на лице и любовью к удобной одежде зацепила поклонников. А затем подтвердилось, что покорила она не только публику, но и Федора Бондарчука — после 25 лет брака режиссер разошелся с супругой Светланой и вскоре начал выходить в свет с молодой возлюбленной.

Королева красной дорожки

Теперь за Андреевой следили с еще большим интересом, ведь речь шла уже не просто о талантливой актрисе, а о невесте Бондарчука. Паулина сразу понравилась маме режиссера, да и его окружение приняло девушку благосклонно.

Паулина на Каннском фестивале в 2019 году

Паулина на Каннском фестивале в 2019 году

Поделиться

— С Паулиной меня познакомил Федя на одной из вечеринок «Кинотавра», — делился со «СтарХитом» дизайнер Денис Симачев. — У нее такой не русский типаж, я бы сказал, лос-анджелесский. Ей одинаково идут как элегантные дизайнерские платья в пол, так и простые майки с джинсами и кроссовками. Очень эффектная девушка. Худая, с длинными ногами. Она образец модельной внешности — хоть сейчас на подиум.

Дефилировать Паулина могла и на красных ковровых дорожках. На свой первый официальный выход в свет с Федором она надела черное платье с открытым плечом и пышной юбкой с разрезом от бедра. Модные критики остались довольны, но еще больше их впечатлил брючный костюм с пиджаком на голое тело, выбранный Андреевой для церемонии открытия ММКФ-2016.

В ноябре 2017-го Андреева избавилась от длинных волос, и мнения поклонников разделились: одни сочли стрижку «под мальчика» ошибкой, другие — похвалили звезду за смелый образ. После премьеры «Мифов» Молочникова хейтерам пришлось признать, что новая прическа Паулине к лицу: удачная укладка и кожаная куртка сделали образ завершенным.

Актриса на фестивале «Кинотавр» в 2019 году

Актриса на фестивале «Кинотавр» в 2019 году

Поделиться

Казалось, с каждым годом имидж актрисы становился всё более совершенным. В 2019-м она предстала в Каннах в платье из черной тафты с корсетом, а на «Кинотавр» надела сногсшибательный полупрозрачный наряд.

— Каждой актрисе требуется помощь в поиске своего имиджа, чтобы избежать фатальных стилистических коллапсов. Мне повезло, что я сразу оказалась в лучших руках, — подчеркивала звезда сериала «Метод».

Личная жизнь

В сентябре 2019 года Паулина вышла замуж за Федора Бондарчука. Почти сразу после бракосочетания разгорелись слухи о беременности актрисы. Опровергнуть их звезда смогла, появившись на «Кинотавре-2020» в подчеркивающем фигуру ассиметричном платье болотного цвета. Впрочем, нет дыма без огня: на несколько месяцев Паулина исчезла с радаров, а 2 марта 2021 года родила сына Ваню.

Одна из первых совместных фотографий пары

Одна из первых совместных фотографий пары

Поделиться

Андреева мастерски совмещает роль жены, матери и актрисы, при этом Паулина продолжает восхищать публику стильными образами. Кроме того, артистка пробует себя в сценарном деле и уже достигла на этом поприще успеха, поработав над сериалом «Псих». Для звезды важно доказать, что она не просто жена Бондарчука и красивая женщина, но еще и самостоятельная творческая единица.

Что еще почитать

Родили и разлюбили: эти идеальные звездные пары расстались сразу после появления детей. Почему так вышло?

И снова здравствуйте: 7 мегапопулярных красоток из 90-х, о которых все забыли — как они выглядят сейчас.

«Вознесли и выбросили»: почему трагично погиб исполнитель хита «Мальчик хочет в Тамбов» Мурат Насыров.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Паулина АндрееваФедор Бондарчукзвездызвезды Instagram
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter