Катя из Питера: как выглядела Паулина Андреева до популярности и звездного замужества — смотрим фото

Мать — ландшафтный дизайнер и отец-предприниматель натерпелись от своенравной Кати, которая хотела записаться на все кружки сразу и одинаково хорошо читала стихи и каталась на сноуборде, а потом поняли — растет творческий человек. Но в актрисы отдавать ее категорически не отказались.

— У меня интеллигентная семья в лучших питерских традициях, — рассказывала Паулина о временах, когда еще была Катей. Родители Андреевой удивлялись раскрывающимися талантами девочки, но рассматривали их исключительно как хобби.

Впервые на сцене девочка появилась в спектакле «Волшебник Изумрудного города», вот только не в роли Элли, а в образе Страшилы.

— Главную героиню у нас могла сыграть только красавица-отличница. А у меня и внешность была нестандартная, и успеваемость средняя. Сказку ставили на английском, но реплик у меня было мало. Мама, конечно, переживала, что ее дочь играет пугало, а мне было всё равно. В подростковом возрасте комплексы имелись, но это быстро прошло, — делилась Паулина в программе «Смак».