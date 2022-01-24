«Ты че, попутал?»: как выглядела и кого любила самая сексуальная гопница страны из Comedy Woman

— Это как бы замороженная стадия. Никто не исключает того, что, скорее всего, ведутся какие-то размышления по поводу ребрендинга, — рассуждала Кравченко в интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи». — Потому что последние съемки — это был ад, очень тяжело. Истощились ресурсы, прежде всего авторские. Когда у тебя задана определенная планка, уже не можешь себе позволить выходить и выезжать на каких-то там кривляниях, чтобы вытащить несмешной номер. Это очень сложно. Тебе внутренне стыдно. Уже просто в воздухе витала усталость, напряженность.



Хотя интуитивно Мария чувствовала, что работа в проекте подходит к концу, объявление продюсеров на собрании повергло ее в шок.

— Когда села в такси, у меня просто градом хлынули слезы. Когда остаешься наедине с собой, нет необходимости носить маску и изображать, что ты сильная. Впервые сама себе призналась: мне 34 года, и нужно начинать всё с нуля. Потому что для всех я — Маша Кравченко из Comedy Woman. Я девочка-гопник, за время шоу не была в других проектах. Это было самое страшное в тот момент — начинать всё заново, — признавалась артистка.