«Ты че, попутал?»: как выглядела и кого любила самая сексуальная гопница страны из Comedy Woman

После шоу Comedy Woman вся страна полюбила очаровательную и опасную гопницу в исполнении Марии Кравченко. Артистка делилась, что образ списан с ее знакомой из Комсомольска-на-Амуре, где родилась Мария. Да и сама девушка не робкого десятка, например в юности легко могла ввязаться в драку. Теперь Машу знает вся страна, у нее больше миллиона подписчиков в инстаграме. Мало кто догадывался, что закрытие шоу Comedy Woman стало ударом для артистки, от депрессии ее спасла лишь поддержка семьи и театральные гастроли. Вспоминаем о детстве, семье и любви самой милой гопницы страны вместе с нашими коллегами из «СтарХита».
Мечты о театральном и карьера юмористки
Мария родилась в Комсомольске-на-Амуре в семье учителя физкультуры и технолога текстильной фабрики. Как многие сверстники, девочка ходила в музыкальную школу, где училась петь и играть на рояле, однако о карьере пианистки она не мечтала. Гораздо интереснее ей было участвовать с одноклассниками в КВН.
Получить высшее образование Кравченко хотела непременно в театральном вузе Москвы, но первая попытка поступить в Институт имени Бориса Щукина провалилась. Не желая тратить год впустую, расстроенная девушка отдала документы в Институт стали и сплавов, где готовили и преподавателей английского языка.
— К этой профессии я отношусь с большим уважением. Мне кажется, что я бы вполне могла быть хорошим преподавателем и работать по специальности, но, к сожалению или к счастью, моя любовь к сцене была намного сильнее, и никакие профессии не смогли с ней конкурировать, — признавалась позднее Мария.
В вузе она познакомилась и крепко подружилась с Екатериной Варнавой. Вместе девушки играли в команде КВН «Сборная МИСиС», но в 2005 году коллектив начал распадаться. Не желая расставаться с комедийным амплуа, Варнава и Кравченко влились в состав «Сборной малых народов», а затем примкнули к команде «Свои секреты», с которой выступали в Высшей лиге.
Имея на счету 12 игр КВН, Кравченко пошла дальше, став участницей шоу Made in Woman, переименованного впоследствии в Comedy Woman. Образ артистки, прямолинейная женщина, которая не стесняется в выражениях, пришелся зрителям по вкусу. Впрочем, амплуа было выбрано неслучайно: с прототипами своей сценической героини Мария встречалась в юности в Комсомольске-на-Амуре и сама в юности была не робкого десятка. К примеру, в 16 лет актриса ввязалась в драку на дискотеке из-за того, что какая-то девчонка стащила с ее головы новогодний колпак.
Позднее образ гопницы эволюционировал в амплуа вечно недовольной жены, а сценическим мужем Марии стал Олег Верещагин (российский шоумен, участник команды КВН, бывший резидент Comedy Club. — Прим. ред.). Кроме того, вместе с Надеждой Сысоевой и Екатериной Барановой Кравченко записала несколько песен в группе «Супермаркет любви». Так, с постепенным «апдейтом» персонажей, Comedy Woman просуществовал 12 лет, пока в мае 2020 года продюсеры не объявили о закрытии проекта.
— Это как бы замороженная стадия. Никто не исключает того, что, скорее всего, ведутся какие-то размышления по поводу ребрендинга, — рассуждала Кравченко в интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи». — Потому что последние съемки — это был ад, очень тяжело. Истощились ресурсы, прежде всего авторские. Когда у тебя задана определенная планка, уже не можешь себе позволить выходить и выезжать на каких-то там кривляниях, чтобы вытащить несмешной номер. Это очень сложно. Тебе внутренне стыдно. Уже просто в воздухе витала усталость, напряженность.
Хотя интуитивно Мария чувствовала, что работа в проекте подходит к концу, объявление продюсеров на собрании повергло ее в шок.
— Когда села в такси, у меня просто градом хлынули слезы. Когда остаешься наедине с собой, нет необходимости носить маску и изображать, что ты сильная. Впервые сама себе призналась: мне 34 года, и нужно начинать всё с нуля. Потому что для всех я — Маша Кравченко из Comedy Woman. Я девочка-гопник, за время шоу не была в других проектах. Это было самое страшное в тот момент — начинать всё заново, — признавалась артистка.
Справиться с депрессией Марии помогло осуществление давней мечты: наконец она училась в Театральном институте имени Бориса Щукина, играла в антрепризе и ездила на гастроли, так что вуз занимал всё свободное время. Сейчас знаменитость уже получила диплом и может переключиться на драмы. Однако в кино на счету звезды пока исключительно комедийные роли.
— Это самое сложное: преподаватель мне говорил, что нужно найти режиссера, который увидит во мне драматическую актрису, — поясняла Мария.
Личная жизнь
Поклонникам интересно, с кем привлекательная артистка крутила романы в юности, однако о прошлом она говорит неохотно. Впрочем, известно, что в 11 лет Мария, как и многие одноклассницы, «собиралась замуж» за Юрия Шатунова. Если же говорить о более зрелом возрасте, то актриса не скрывала, что однажды рассталась с парнем после первой близости, а также встречалась с женатым мужчиной.
— Давайте не будем ханжами, это нормально, это жизнь, — комментировала ситуацию звезда в интервью.
Многие помнят, как Кравченко приходила на шоу «Давай поженимся», чтобы найти «хахаля на внедорожнике с лавандосами». Дело в том, что артистка участвовала в передаче в любимом зрителями образе из Comedy Woman.
— Абсолютно серьезно искать парня через эту программу, при всем уважении, нет. Не всё потеряно было на тот момент, чтобы самой справиться с этим, — признавалась актриса.
Прошлые неудачи потеряли значение, когда в жизни Кравченко появился продюсер ряда программ ТНТ Константин Золотарев. Они познакомились на работе, так что в дальнейшем Мария не раз иронизировала, что закрутила служебный роман. При этом Константин сразу проявил интерес к артистке, а вот она долго присматривалась.
— Он сделал всё, чтобы интерес возник и с моей стороны. Это была страсть, она стала основополагающей, и секс, — откровенничала Мария. С Константином Золотаревым артистке удалось создать крепкую семью.
Семейная драма
Предложение Золотарев сделал неожиданно: тайно прилетел на Кубу, где тогда снималась Мария.
— Всё было так, как и мечтала: колено, кольцо, но я в своих мечтах выглядела по-другому. Это было в восемь утра после ночной смены, я была вообще ни разу не идеальна, — отмечала звезда.
С восторгом поклонники артистки приняли новость о ее беременности, а потом и о появлении на свет весной 2015 года дочери Виктории. Тогда мало кто знал, каким испытанием для Марии стало вынашивание и сами роды. Во-первых, актриса страдала от жуткого токсикоза, так что могла есть только замороженную вишню и гречку в течение семи месяцев и при этом всё равно набрала больше 20 килограммов. Во-вторых, ребенок родился недоношенным и с помощью кесарева сечения. У малышки не раскрылись легкие, поэтому она не сразу закричала, а затем доктора один за другим начали ставить младенцу страшные диагнозы.
— Однажды врачи и вовсе поставили дочке порок мозга. Это значит, что ребенок просто овощ. Но я-то понимала, что диагноз неправильный. Малышка была здорова. Я пошла к другому педиатру, и там мне сказали, что с девочкой всё в порядке, просто недобор по весу, — делилась звезда.
На этом проблемы не закончились: сразу после родов Кравченко начала ходить на фитнес и приводить себя в форму, вес вскоре снизился, а вот живот не исчезал. Оказалось, у знаменитости был диастаз, и врач срочно отправил ее на операцию из-за риска, что кишечник выпадет в брюшную полость.
— Меня всю зашили-перешили внутри. Там стоит металлическая сетка. Я могу забеременеть, но не выношу ребенка — ему там просто негде расти и развиваться, — поясняла юмористка.
А ведь супруг звезды периодически заводил разговоры о наследнике. Если пара всё же решится на рождение второго ребенка, выход только один — суррогатное материнство.
— Муж примет любое мое решение, он понимает мое физическое состояние. Мое спокойствие ему дороже, — отмечала артистка.
К счастью, сейчас проблемы со здоровьем остались позади и для актрисы, и для ее дочери. Мария часто делится в соцсетях фотографиями с близкими. На важных праздниках семьи всегда присутствует и Екатерина Варнава, ведь за годы общения она успела стать для Кравченко членом семьи, а именно крестной Виктории. А говорят еще, что женской дружбы не бывает.
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