Правда ли, что Стас Михайлов работал кочегаром? Сложный тест к юбилею артиста

Стас Михайлов как хорошее вино — с каждым годом становится только прекраснее. Сегодня артист отмечает юбилей, и в честь этого мы решили узнать, сколько среди наших читателей настоящих фанатов музыканта. Давайте проверим, кому без Стаса Михайлова этот грешный мир совсем не нужен, а чьи ответы ранят сердце певца, словно нож.