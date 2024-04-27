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Развлечения тест Правда ли, что Стас Михайлов работал кочегаром? Сложный тест к юбилею артиста

Правда ли, что Стас Михайлов работал кочегаром? Сложный тест к юбилею артиста

Лишь для тебя тест этот написали, для тебя

1 206
17 комментариев
С днем рождения, легенда!

Стас Михайлов как хорошее вино — с каждым годом становится только прекраснее. Сегодня артист отмечает юбилей, и в честь этого мы решили узнать, сколько среди наших читателей настоящих фанатов музыканта. Давайте проверим, кому без Стаса Михайлова этот грешный мир совсем не нужен, а чьи ответы ранят сердце певца, словно нож.

ТЕСТ
1 / 8
Музыкой Стас Михайлов начал заниматься еще в детстве. Учился ли он в музыкальной школе?
  • Да, и окончил с отличием
  • Учился, но не продержался и пары недель
  • Стас Михайлов никогда не учился в музыкалке
2 / 8
Кто научил Стаса Михайлова играть на гитаре?
  • Старший брат
  • Отец
  • Друг в армии
  • Научился сам по роликам на ютьюбе
3 / 8
Будущий артист не сразу решил стать музыкантом — сначала он хотел пойти по стопам отца и даже отучился семь месяцев на ту же профессию. Какую?
  • Врача
  • Летчика
  • Строителя
  • Режиссера
4 / 8
Отслужив в армии, Стас Михайлов отправился в родной Сочи и начал работать. Кем только не успел побывать будущий артист — а действительно, кем он не был?
  • Работником студии звукозаписи
  • Коммерсантом
  • Кочегаром
  • Музыкантом в ресторанах
5 / 8
В 1992 году артист приезжает покорять Москву. Но время эстрады еще не пришло — чем занимался артист первые годы в столице?
  • Играл в переходах на гитаре
  • Развлекал детей на детских утренниках
  • Выступал в Театре эстрады
  • Стал ведущим на радио
6 / 8
Артист многие годы пытался сочинить хит, но песни оставались незамеченными. Пока в 2004 году на «Радио Шансон» не поставили…
  • «Без тебя»
  • «Ну вот и всё»
  • «Возьми мою руку»
  • «Просто подари»
7 / 8
А вы знали, что у Стас Михайлов судился с Александром Реввой? Из-за чего случился скандал?
  • Ревва устроил концерт в один день с певцом, и на Стаса Михайлова никто не пришел
  • Певцу не понравилось, как Ревва спародировал его в фильме
  • Александр Ревва на одном из интервью рассказал секрет, о котором Стас Михайлов просил не распространяться
  • Да они же лучшие друзья, какие суды?
8 / 8
Стас Михайлов — любимец миллионов женщин. Но сколько у артиста было жен?
  • Одна
  • Две
  • Три
  • Он до сих пор холост
ПО ТЕМЕ
Стас Михайлов Тест Песни Развлечение Музыка Артист День рождения
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