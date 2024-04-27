Правда ли, что Стас Михайлов работал кочегаром? Сложный тест к юбилею артиста

Стас Михайлов как хорошее вино — с каждым годом становится только прекраснее. Сегодня артист отмечает юбилей, и в честь этого мы решили узнать, сколько среди наших читателей настоящих фанатов музыканта. Давайте проверим, кому без Стаса Михайлова этот грешный мир совсем не нужен, а чьи ответы ранят сердце певца, словно нож.
- Да, и окончил с отличием
- Учился, но не продержался и пары недель
- Стас Михайлов никогда не учился в музыкалке
- Старший брат
- Отец
- Друг в армии
- Научился сам по роликам на ютьюбе
- Врача
- Летчика
- Строителя
- Режиссера
- Работником студии звукозаписи
- Коммерсантом
- Кочегаром
- Музыкантом в ресторанах
- Играл в переходах на гитаре
- Развлекал детей на детских утренниках
- Выступал в Театре эстрады
- Стал ведущим на радио
- «Без тебя»
- «Ну вот и всё»
- «Возьми мою руку»
- «Просто подари»
- Ревва устроил концерт в один день с певцом, и на Стаса Михайлова никто не пришел
- Певцу не понравилось, как Ревва спародировал его в фильме
- Александр Ревва на одном из интервью рассказал секрет, о котором Стас Михайлов просил не распространяться
- Да они же лучшие друзья, какие суды?
- Одна
- Две
- Три
- Он до сих пор холост