Мэр взялся за грабли: Максим Кудрявцев вышел на субботник — он чистит город, как и обещал

Мэр принял активное участие в уборке сквера Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











27 апреля в Новосибирске проходит общегородской субботник. Одно из мест, где он состоялся — «Сквер Героев Донбасса» на перекрестке улиц Никитина и Воинской в Октябрьском районе. Там акцию посетил новый мэр города Максим Кудрявцев. Корреспонденты НГС тоже побывали на субботнике в сквере: как проводилась уборка — в нашем фоторепортаже.

Максим Кудрявцев, вступивший в должность мэра 26 апреля, во время субботника поговорил с журналистами. Глава Новосибирска назвал традиционную весеннюю акцию замечательной, отметив: она сплачивает людей, и те выходят на уборку, чтобы сделать областную столицу «чище и краше».

Видео с субботника Источник: NGS.RU

— Парк с большой историей, потому что в 2021 году жители сами попросили его сделать. Народные избранники, депутаты поддержали эту инициативу, приняли необходимые управленческие и финансовые решения, и сквер ожил. Была предусмотрена этапность, и в этом году тоже запланирован ряд работ, но очень важно поддерживать в нормативном состоянии имеющуюся инфраструктуру. Поэтому мы сегодня здесь, делаем так, чтобы объект был более привлекательным. Ну и назначение очень важное — это «Сквер Героев Донбасса», дань уважения воинам, которые сейчас находятся на линии соприкосновения, прославляют русский и дух, и русское оружие, защищают национальные интересы, — заявил Кудрявцев.



В интервью НГС Максим Кудрявцев говорил, что первая задача на новом посту — убрать город к Дню Победы.

На субботник пришло множество новосибирцев Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Кто-то подметал дорожки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Кто-то работал граблями Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На субботники были также представители застройщика жилого комплекса «Никольский парк», который вкладывается в обустройство входной зоны сквера, и депутат горсовета Андрей Гудовский Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Пришло много молодежи Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мусор собирался активно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Были счищены сухие листья, ветки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Участники акции неутомимо трудились Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Кстати, погода в субботник выдалась солнечной Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Всех, кто делал уборку, бесплатно кормили и угощали чаем Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэр отметил, что в 2024 году в сквере должны появиться различные элементы благоустройства, в том числе лавочки, камеры видеонаблюдения.



— Этап позволит более полноценно запустить парк в работу для комфортного отдыха и пребывания, — подчеркнул Кудрявцев.



Кроме того, глава города высказался о дате субботника — уверен, она удачная.



— Мы живем в суровых климатических условиях, и чтобы проводить субботник, должен полноценно оттаять грунт, нужны нормальные погодные условия. Поэтому считаю, что сегодняшняя дата выбрана хорошо, профессионально. У нас еще есть время подготовиться к майским праздникам, максимально подтянуть город и убрать до всходов травы. Это будет сделать проще, а в дальнейшем — понятно, работу надо продолжать, — говорит мэр.



Несколько лет назад НГС уже писал о «Сквере Героев Донбасса», который ранее носил название «Воинский». Дизайн-проект его благоустройства разработали в 2021 году в Центре развития городской среды Томской области. В парке три основные входные зоны. В одну из них в сторону улицы Добролюбова вкладывается специализированный застройщик «Никольский парк», дочерняя компания ГК «Химметалл», который возводит рядом жилой комплекс.

Недавно Максим Кудрявцев назвал причины появления пыли в Новосибирске.

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