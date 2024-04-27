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Город Мэр взялся за грабли: Максим Кудрявцев вышел на субботник — он чистит город, как и обещал

Мэр взялся за грабли: Максим Кудрявцев вышел на субботник — он чистит город, как и обещал

Максим Кудрявцев рассказал, что еще предстоит сделать в сквере, чтобы он стал привлекательнее

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Мэр принял активное участие в уборке сквера

27 апреля в Новосибирске проходит общегородской субботник. Одно из мест, где он состоялся — «Сквер Героев Донбасса» на перекрестке улиц Никитина и Воинской в Октябрьском районе. Там акцию посетил новый мэр города Максим Кудрявцев. Корреспонденты НГС тоже побывали на субботнике в сквере: как проводилась уборка — в нашем фоторепортаже.

Максим Кудрявцев, вступивший в должность мэра 26 апреля, во время субботника поговорил с журналистами. Глава Новосибирска назвал традиционную весеннюю акцию замечательной, отметив: она сплачивает людей, и те выходят на уборку, чтобы сделать областную столицу «чище и краше».

Видео с субботника

— Парк с большой историей, потому что в 2021 году жители сами попросили его сделать. Народные избранники, депутаты поддержали эту инициативу, приняли необходимые управленческие и финансовые решения, и сквер ожил. Была предусмотрена этапность, и в этом году тоже запланирован ряд работ, но очень важно поддерживать в нормативном состоянии имеющуюся инфраструктуру. Поэтому мы сегодня здесь, делаем так, чтобы объект был более привлекательным. Ну и назначение очень важное — это «Сквер Героев Донбасса», дань уважения воинам, которые сейчас находятся на линии соприкосновения, прославляют русский и дух, и русское оружие, защищают национальные интересы, — заявил Кудрявцев.

В интервью НГС Максим Кудрявцев говорил, что первая задача на новом посту — убрать город к Дню Победы.

На субботник пришло множество новосибирцев
Кто-то подметал дорожки
Кто-то работал граблями
На субботники были также представители застройщика жилого комплекса «Никольский парк», который вкладывается в обустройство входной зоны сквера, и депутат горсовета Андрей Гудовский
Пришло много молодежи
Мусор собирался активно
Были счищены сухие листья, ветки
Участники акции неутомимо трудились
Кстати, погода в субботник выдалась солнечной
Всех, кто делал уборку, бесплатно кормили и угощали чаем

Мэр отметил, что в 2024 году в сквере должны появиться различные элементы благоустройства, в том числе лавочки, камеры видеонаблюдения.

— Этап позволит более полноценно запустить парк в работу для комфортного отдыха и пребывания, — подчеркнул Кудрявцев.

Кроме того, глава города высказался о дате субботника — уверен, она удачная.

— Мы живем в суровых климатических условиях, и чтобы проводить субботник, должен полноценно оттаять грунт, нужны нормальные погодные условия. Поэтому считаю, что сегодняшняя дата выбрана хорошо, профессионально. У нас еще есть время подготовиться к майским праздникам, максимально подтянуть город и убрать до всходов травы. Это будет сделать проще, а в дальнейшем — понятно, работу надо продолжать, — говорит мэр.

Несколько лет назад НГС уже писал о «Сквере Героев Донбасса», который ранее носил название «Воинский». Дизайн-проект его благоустройства разработали в 2021 году в Центре развития городской среды Томской области. В парке три основные входные зоны. В одну из них в сторону улицы Добролюбова вкладывается специализированный застройщик «Никольский парк», дочерняя компания ГК «Химметалл», который возводит рядом жилой комплекс.

Недавно Максим Кудрявцев назвал причины появления пыли в Новосибирске.

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ПО ТЕМЕ
Новосибирск Парк Сквер Благоустройство Субботник
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