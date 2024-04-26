Новый мэр назвал причины пыли в Новосибирске — какие они?

Также Максим Кудрявцев высказался о ливневках в Новосибирске Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев назвал причины появления пыли в городе. Глава областной столицы перечислил их 26 апреля во время пресс-конференции ТАСС.



По словам мэра, одной из причин проблемы может быть качество песка, которым зимой посыпаются улицы: он речной и, по мнению Кудрявцева, с большой фракцией пыли.



— Когда грунт оттаивает, крупная фракция уходит, а пыль летает, — объяснил глава.



Также пыль возникает, когда после проливных дождей земля вымывается на дорогу, а затем высыхает; когда автомобили заезжают на газон и после этого на своих колесах разносят землю по улицам; если спецтехника, испачканная грунтом, с крупных строительных площадок выходит в город.



— Сейчас уже в мэрии работы в этом направлении проведены, отчасти сделана инвентаризация всех строительных площадок. Побывал на двух из них, посмотрел у добросовестных застройщиков — где все это выложено плитами, специально стоят аппараты, которые вымывают колеса перед выходом на трассу <…> Здесь нужен глубинный анализ и самое главное — когда заканчивается зимний период, в краткосрочной перспективе убрать город, — подчеркнул Кудрявцев, добавив, что 27 апреля состоится городской субботник.

Также Кудрявцев высказался о ливневках. Обратил внимание на то, что после дождей образуются крупные лужи.



— Первое, что надо сделать, — инвентаризацию ливневых канализаций, чтобы они эффективно работали, сделать прочистку. Второе — к сожалению, эти сооружения строились давно, какие-то из них в прошлом веке, и у нас их явно уже не хватает. Поэтому, с моей точки зрения, при строительстве новых объектов, при комплексном развитии территории такие сооружения надо предусматривать. Дополнительно — практика других городов показывает — можно строить дренажные газоны, — говорит мэр.



Сегодня, 26 апреля, Максим Кудрявцев вступил в должность: запись трансляции с его инаугурации можно посмотреть по ссылке. На прошлой неделе НГС публиковал эксклюзивное интервью с мэром, в котором рассказал о том, что хочет изменить в Новосибирске.

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