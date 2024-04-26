Началась инаугурация нового мэра Новосибирска Максима Кудрявцева — смотрите видеотрансляцию

Мэра 16 апрелявыбрали депутаты Горсовета, сегодня Максим Кудрявцев официально вступит в должность Источник: Александр Ощекпков / NGS.RU











Сегодня, 26 апреля, в концертном зале филармонии имени А. М. Каца проходит церемония инаугурации нового мэра Новосибирска Максима Кудрявцева. Телеканал «ОТС» ведет прямую онлайн-трансляцию с мероприятия.

Максим Кудрявцев официально вступит в должность главы города и произнесет слова присяги. Он стал первым мэром Новосибирска, которого выбрали не всего горожане, а только депутаты Горсовета. Выборы прошли 16 апреля, за Кудрявцева проголосовали 40 из 45 депутатов. Смотрите видеотрансляцию с инаугурации.

Источник: ОТС Live

Максим Кудрявцев до назначения на пост мэра был сначала инженером связи Горно-Алтайского филиала «Сибирьтелекома», затем директором омского филиала, работал вице-президентом в «Ростелекоме». В 2015 году ушел в политику и стал депутатом заксобрания Новосибирской области, с 2016 по 2021 год был депутатом Госдумы, после был назначен на пост заместителя губернатора Андрея Травникова.



Прямые выборы главы Новосибирска отменили в прошлом году. Двух претендентов из 17 выбрала специальная комиссия из восьми человек во время конкурса. Кандидаты прошли тест и представили программы. Вопросы, рассказывали претенденты на пост главы, оказались сложными, решить его смогли только двое: Максим Кудрявцев, которого поддержал губернатор региона Андрей Травников, и депутат горсовета Игорь Украинцев. Их результат превысили 20 баллов.

