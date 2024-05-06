«Всем терпения»: на площади Труда автомобиль протаранил трамвай — затор тянется с начала моста

Утром 6 мая от заезда на Димитровский мост до улицы Станиславского собралась пробка. Согласно данным сервиса 2ГИС, один из автомобилистов врезался в трамвай.
Судя по фотографии, для проезда остался один ряд, мост и подъезды к нему, рассказывают читатели, стоят колом. Как передают новосибирцы, поток машин не движется, выехать из жилого комплекса «Ясный берег» проблематично, один из жильцов, выезжал на мост порядка 20 минут.
— Как можно трамвай не заметить? Пусть на роликах катается, — пишет один из пользователей 2ГИС.
Заторы наблюдаются не только на Димитровском мосту, но и на улице Сибиряков-Гвардейцев, Советском шоссе, Бердском шоссе, Октябрьском мосту и на улице Большевистской. В целом сервис 2 ГИС оценивает ситуацию в 4 балла.
Недавно на площади Труда также собралась огромная пробка, тогда произошла авария с самосвалом.
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