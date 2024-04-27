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Дороги и транспорт Происшествия Машины стоят битком: на «кольце ада» собралась огромная пробка — там случилось ДТП с самосвалом

Машины стоят битком: на «кольце ада» собралась огромная пробка — там случилось ДТП с самосвалом

Пробки наблюдаются и в других частях города

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В соцсетях отмечают: пробка образовалась на съезде с площади

Днем 27 апреля на площади Труда в Новосибирске собралась огромная пробка. Там произошло ДТП, сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

— На съезде с площади Труда в сторону Димитровского моста притерлись седан Mercedes-Benz и самосвал, — говорится в посте.

Видео пробки

НГС обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Судя по видео, которое опубликовал канал, на месте рядом с аварией встало множество автомобилей.

По информации «Яндекс Карт» и 2ГИС, заторы наблюдаются не только на Станиславского и Станционной, но и на Октябрьском мосту, улицах Большевистской, Троллейной, Богдана Хмельницкого, Танковой. В целом сервисы оценивают ситуацию на 5–6 баллов.

Так обстановка выглядит на карте

Ранее пассажиры застряли в маршрутке уже на пути к Димитровскому мосту. Затор на дороге растянулся 6 километров.

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Обновлено. В Госавтоинспекции прокомментировали инцидент:

— На месте работает наряд ДПС. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. После оформления ДТП движение будет восстановлено.
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Новосибирск Пробки 2ГИС Затор Машины ДТП
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