«Из ЖК не выбраться»: пассажиры застряли в маршрутке уже на пути к Димитровскому мосту — там ожидается ремонт

Левый берег скован огромной пробкой Источник: читательница NGS.RU Евгения











Утром 15 апреля на подъезде к Димитровскому мосту в Новосибирске собралась пробка. Там встали машины, которые едут с левого берега на правый.



Читательница НГС Елизавета также рассказала о пробке:



— Ехала от конечной остановки маршрутки №38 до моста примерно минут 25, обычно это расстояние можно проехать за 10 минут. Пробка собралась на самом въезде, машины не могли заехать на мост из-за затора на нем. Ужасно долго и неудобно было выбираться на маршрутке от ЖК «Ясный берег».



Сибирячка Евгения рассказывает: на левом берегу собралось множество автомобилей — она прислала в редакцию НГС фото, судя по которому они выстроились в длинный ряд.



— От остановки Лесоперевалка до Фабричной 10 минут, после — свободно, — отмечает девушка.



По информации «Яндекс Карт», пробки наблюдаются уже перед мостом: на улицах Станиславского, Ватутина, Станционной и Большой, а также проезде Энергетиков. По данным сервиса, общая длина затора — не меньше шести километров.

Длина пробки — несколько километров Источник: «Яндекс Карты»











Пользователи 2ГИС оставляют комментарии о дорожной ситуации.



— Пробка, но не от игристого, — шутит пользователь A Karman.



— 30 минут с Троллейки еду, — делится Евгений.



— Проехать две остановки за 30 минут… — поддерживает Элина.



Ранее директор муниципального «Гормоста» Иосиф Кодалаев ответил на главные вопросы о ремонте мостов в Новосибирске. Он отметил, что Димитровский перекрывать полностью не будут: подробности — в видео НГС.

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