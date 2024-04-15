«Из ЖК не выбраться»: пассажиры застряли в маршрутке уже на пути к Димитровскому мосту — там ожидается ремонт

Утром 15 апреля на подъезде к Димитровскому мосту в Новосибирске собралась пробка. Там встали машины, которые едут с левого берега на правый.
Читательница НГС Елизавета также рассказала о пробке:
— Ехала от конечной остановки маршрутки №38 до моста примерно минут 25, обычно это расстояние можно проехать за 10 минут. Пробка собралась на самом въезде, машины не могли заехать на мост из-за затора на нем. Ужасно долго и неудобно было выбираться на маршрутке от ЖК «Ясный берег».
Сибирячка Евгения рассказывает: на левом берегу собралось множество автомобилей — она прислала в редакцию НГС фото, судя по которому они выстроились в длинный ряд.
— От остановки Лесоперевалка до Фабричной 10 минут, после — свободно, — отмечает девушка.
По информации «Яндекс Карт», пробки наблюдаются уже перед мостом: на улицах Станиславского, Ватутина, Станционной и Большой, а также проезде Энергетиков. По данным сервиса, общая длина затора — не меньше шести километров.
Пользователи 2ГИС оставляют комментарии о дорожной ситуации.
— Пробка, но не от игристого, — шутит пользователь A Karman.
— 30 минут с Троллейки еду, — делится Евгений.
— Проехать две остановки за 30 минут… — поддерживает Элина.
Ранее директор муниципального «Гормоста» Иосиф Кодалаев ответил на главные вопросы о ремонте мостов в Новосибирске. Он отметил, что Димитровский перекрывать полностью не будут: подробности — в видео НГС.