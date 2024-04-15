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Дороги и транспорт «Из ЖК не выбраться»: пассажиры застряли в маршрутке уже на пути к Димитровскому мосту — там ожидается ремонт

«Из ЖК не выбраться»: пассажиры застряли в маршрутке уже на пути к Димитровскому мосту — там ожидается ремонт

Затор на дороге растянулся 6 километров

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49 комментариев
Левый берег скован огромной пробкой

Утром 15 апреля на подъезде к Димитровскому мосту в Новосибирске собралась пробка. Там встали машины, которые едут с левого берега на правый.

Читательница НГС Елизавета также рассказала о пробке:

— Ехала от конечной остановки маршрутки №38 до моста примерно минут 25, обычно это расстояние можно проехать за 10 минут. Пробка собралась на самом въезде, машины не могли заехать на мост из-за затора на нем. Ужасно долго и неудобно было выбираться на маршрутке от ЖК «Ясный берег».

Сибирячка Евгения рассказывает: на левом берегу собралось множество автомобилей — она прислала в редакцию НГС фото, судя по которому они выстроились в длинный ряд.

— От остановки Лесоперевалка до Фабричной 10 минут, после — свободно, — отмечает девушка.

По информации «Яндекс Карт», пробки наблюдаются уже перед мостом: на улицах Станиславского, Ватутина, Станционной и Большой, а также проезде Энергетиков. По данным сервиса, общая длина затора — не меньше шести километров.

Длина пробки — несколько километров

Пользователи 2ГИС оставляют комментарии о дорожной ситуации.

— Пробка, но не от игристого, — шутит пользователь A Karman.

— 30 минут с Троллейки еду, — делится Евгений.

— Проехать две остановки за 30 минут… — поддерживает Элина.

Ранее директор муниципального «Гормоста» Иосиф Кодалаев ответил на главные вопросы о ремонте мостов в Новосибирске. Он отметил, что Димитровский перекрывать полностью не будут: подробности — в видео НГС.

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ПО ТЕМЕ
Новосибирск Пробки 2ГИС Димитровский мост
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