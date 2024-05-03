Укрепляют сердце, снижают холестерин и защищают от воспалений: два растения, которые помогут дачникам и не только им

Кстати, не все знают, что дыня относится к роду огурцов. Но если огурцы выращивают практически все дачники, то дыни сажают единицы. Хотя, как оказалось, это довольно просто.



— В большинстве регионов России вырастить дыню можно только через рассаду, — говорит биолог. — Семена перед посевом лучше прорастить, а потом сажать в отдельные емкости. После посева закройте емкости полиэтиленовой пленкой. Снять ее нужно после появления всходов.



Пожалуй, главная проблема — это достаточное освещение. Важно, чтобы рассада получала свет до 12 часов в день. Впрочем, если естественного освещения не хватает, всегда можно купить фитолапму.

