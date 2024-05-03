«С туристов сдирают по максимуму!»: россиянка честно рассказала об отдыхе в Сочи весной 2024 года

Ярославна рассказала об отдыхе в Сочи Источник: читатель 76.RU











Существует распространенное мнение, что российские курорты не могут сравниться с зарубежными: дорого, не прибрано, неинтересно. Однако это не больше чем стереотип. Как сейчас обстоят дела с уровнем туристического обслуживания на российском Юге, рассказала читательница 76.RU Кристина. Она провела отпуск в Сочи и поделилась впечатлениями от отдыха на отечественном курорте.

В «несезон» там делать нечего

— Мы поехали в Сочи не в сезон, хотя местные утверждают, что у них круглогодичный курорт. Летом — пляж, море, солнце. Зимой — горки, лыжи, сноуборды на Роза Хутор. Но нам показалось, что не в сезон там делать нечего.

Пустынные пляжи Источник: предоставлено героиней материала











Как отметила Кристина, в курортной части города многие заведения были закрыты. При этом было видно, что это отремонтированные функционирующие кафе. По всей видимости, не в сезон невыгодно содержать бизнес, поэтому они и не работают, ожидая летнего турпотока.



— Туристов было мало. Отель, в котором мы остановились, был полупустой. И то из постояльцев отеля — несколько семей и мы, остальная часть гостей — подростки, приехавшие на спортивные сборы. По городу было видно, что курорт еще не готов к приемке гостей: неухоженные территории улиц и малое количество активностей для приезжих, — рассказала Кристина. — Мы очень хотели покупаться в подогреваемом бассейне. У нашего отеля был обычный, поэтому решили посмотреть другие варианты. Так всё закрыто, хотя точно знаю, что в сезон открытых теплых бассейнов много в Сочи. Не ко всем достопримечательности можно было попасть. Например, очень хотели посмотреть на Агурский водопад, он проход к нему был закрыт. Хотя это одно из основных мест притяжения туристов.

Пусть не в сезон часть развлечений и работает, но есть два немаловажных плюса в путешествии в этот период года: цены и отсутствие очередей.

— Без толкучек можно посетить основные достопримечательности, магазины. Из этого пункта вытекает второй плюс — цены. Жилье весной стоит раза в 1,5 дешевле, чем летом, — поделилась наблюдениями Кристина. — С едой и развлечениями аналогичная ситуация. Номер в четырехзвездочном отеле в центре города с завтраками на двоих нам обошелся в 14 тысяч рублей за четыре ночи. Правда, мы бронировали гостиницу за две недели до поездки. Уже сейчас цена поднялась на три тысячи рублей. Летом в этой же гостинице комната обошлась бы в минимум 25 тысяч.

Чем заняться туристу в Сочи?

По словам Кристины, что-что, а общественный транспорт в Сочи работает, как по часам. Это огромный плюс для туристов, выбравших бюджетный формат путешествия. До всех основных точек можно доехать на автобусе.

— Навигация по городу максимально простая и понятная. На транспорте большими буквами написаны направления, куда он двигается. Если вдруг что-то непонятно, то водители всегда подскажут. Мы много раз ездили на автобусе и за те четыре дня, что мы были в Сочи, ни разу не сталкивались с грубостью или хамством. Все вежливо откликались на просьбу помочь. В первый день, нам даже это показалось странным. Ну еще бы, после ярославского опыта поездок на общественном транспорте, где надо еще сказать спасибо водителю, если тебя не зажали в дверях и не проехали нужную остановку.

Морской порт в Сочи окружили рыбаки Отсюда можно поехать на морскую прогулку на катере 1 из 2 Морской порт в Сочи окружили рыбаки Источник: предоставлено героиней материала

Топ обязательных мест для посещения в Сочи:

парк «Дендрарий»;

Олимпийская деревня;

дом-музей «Дача Сталина»;

три основных горнолыжных курорта Сочи: Красная поляна, Роза Хутор, Газпром Поляна;

для любителей экстрима — парк развлечений «Ривьера»;

прогулка на катере по морю.

Эти места можно посетить вместе с гидом в рамках экскурсии. Но так выйдет, естественно, дороже. До всех вышеперечисленных мест также ходят рейсовые автобусы.

— Посетив Сочи, обязательно надо покататься на катере по морю на закате. Стоит это удовольствие в пределах 1,5–2 тысяч рублей, но эмоции того стоят. Тут главное — научиться торговаться и знать, у кого покупать билеты на катер. Лучше не соглашаться на первые предложения у Морского порта. Там самые дорогие варианты предлагают. Пройдя вглубь, ближе ТЦ «Гранд-Марина», можно купить билеты на те же судна, но значительно дешевле, — поделилась лайфхаком Кристина.

С катера открывается вид на весь Сочи и Адлер Источник: предоставлено героиней материала











Вечнозеленые пальмы придавали особенное настроение туристам Источник: предоставлено героиней материала











Цены как в Москве

Сочи славится своими высокими ценами, особенно в сфере обслуживания и общепита. И кажется, наша героиня на своем примере убедилась в этом.



Подобная порция лапши и риса обошлась ярославне в около 700 рублей Источник: предоставлено героиней материала











— Если с ценами на гостиницу нам повезло, то всё остальное стоило столько же, что и в разгар туристического сезона. Перед поездкой в Сочи готовьте кошельки, — предупредила туристка. — На экскурсиях с туристов сдирают по максимуму. Когда мы ехали с гидом на Красную Поляну, он буквально заставил нас купить через него билет на канатную дорогу. И что вы думаете, приехав на место, мы обнаружили, что в кассе, на двоих смогли бы сэкономить 1000 рублей и купить дешевле. В заведениях цены не уступают московским. Средний чек в обычном кафе на двоих выходил в около 3–3,5 тысячи рублей. При этом ничего феноменально вкусного и интересно так и не попробовали.